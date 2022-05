Svědík do Sparty? Nepravdivé spekulace, říká trenér Slovácka před finále poháru

„Kdo mě dobře zná, tak ví, že bych nejednal s klubem, se kterým hrajeme důležitý zápas. Do toho bych v životě nešel,“ reagoval Svědík na tiskové konferenci před finále.

Před prvním termínem finále se objevila zpráva, že Sparta lanaří vašeho klíčového záložníka Sadílka. Berete to tak, že se Slovácko snaží rozhodit?

Je to možné. Mrzí mě, že to vychází vždycky před zápasem. Ale je to asi normální. Za sebe můžu říct, že se nic nezakládá na pravdě. V kabině se známe. Jsem v ní čtyři roky. Vůči hráčům nemám žádné tajnosti. Vědí, že nic takového by se nemohlo stát. Je to čirá spekulace. Kdyby se se mnou něco dělo, někam odcházel, tak by to hráči věděli první. Takovými vztah máme mezi sebou a to vyžaduji také od hráčů. Trenér musí jít příkladem. Soustředím se na poslední zápas a hlavně abychom ho vyhráli a zvedli nad hlavu pohár. Je to důležité pro hráče, vedení, fanoušky, celý region. Nechci, aby se to takovými spekulacemi narušovalo.

Slovácko - Sparta Středa 17.00 online

Před dvěma týdny spláchla finále průtrž mračen. Jak složité bylo nachystat tým znovu na vrchol sezony?

Nebylo to úplně příjemné, ale bylo dobré že jsme mohli protočit více hráčů, připravit ho. Že jsme se posledními dvěma zápasy pozitivně naladili. Neříkám, že naše výkony byly stoprocentní, vždycky jde najít rezervy a musíme je hledat. Mužstvo je na finále natěšené. Jenom se odložilo. Emoce jsou pořád.

Těsně před předzápasovým tréninkem zase hustě pršelo. Díváte se s obavami na oblohu?

Snad se to nemůže podruhé stát. I když jak tady v poslední době hodně prší, hřiště je všelijaké. Na středu je ale předpověď příznivá a mělo by to dobře dopadnout.

Pohár pro vítěze, který stojí vedle vás, jste si prohlédl?

Nekoukal jsem na něj, jsem pověrčivý.

O sestavě máte jasno?

Jsou tam otazníčky, které vyřešíme na předzápasovém tréninku. Ale kromě mladých hráčů jsme kompletní.

Sparta přijede s novým trenérem Michalem Horňákem. Jak to mění situaci po konci Pavla Vrby?

Nějakou roli to hraje. Když se rozhodnou k takovému řešení, musejí mít nějaký důvod. Jeden z nich je vybuzení týmu ke konci soutěži. Když jsem je viděl v posledním zápase se Slavií, tak byl znát jiný přístup.

Před dvěma týdny jste v lize Spartu porazili. Dá se ze zápasu na Letné vycházet?

Nedá. Ani jedno mužstvo neodkrylo karty. Bude se rozhodovat ve středu a rozhodne každý detail. Doufejme, že to bude dramatické utkání od začátku do konce.