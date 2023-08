Slovácko deklasovalo v poháru Hlubinu, trápily se Teplice i Zlín

Olomouc zvítězila na stadionu třetiligového Třince 4:1, o triumfu rozhodla třemi góly po změně stran. Postup si zajistily i další prvoligové týmy Teplice, Pardubice a Mladá Boleslav.

Slovácko se na hřišti ostravského celku Hlubina postaralo o dosud nejvyšší výhru 2. kola. Favorit vedl o tři branky už po poločase a zbytek gólů nasázel v závěrečné půlhodině. Kromě Brandnera mohl dát hattrick i útočník Mihálik, ke dvěma zásahům ale přidal i neproměněnou penaltu.

O vítězství Zlína rozhodl premiérovou brankou v dresu moravského klubu Ndiaye, jenž se prosadil v závěru po rohovém kopu. Svěřenci kouče Vrby navázali na sobotní ligový triumf nad Teplicemi a připsali si druhou soutěžní výhru v sezoně. Naopak Lanžhot prohrál po šesti vítězstvích.

Olomouci to poločas drhlo, zvlášť když v nastavení po rohu třinecký čahoun Dedič srovnal, ale nakonec fotbalisté Olomouce zvládli roli favorita a na hřišti třetiligového soupeře po trefách Juliše, Vodháněla, Breiteho a Navrátila vyhráli ve 2. kole domácího poháru 4:1.

„První poločas jsme to nebyli my. Dali jsme tam hráče, kteří neměli takové vytížení, ale to není omluva. Byli jsme špatní běžecky i soubojově,“ zlobil se trenér Sigmy Václav Jílek. „Vrátili jsme tam potom hráče, kteří patří k pilířům, nakonec je s výhrou 4:1 spokojenost.“

Útočník Lukáš Juliš kývl: „První poločas byl velké trápení. Museli jsme se rozběhat. Druhý už stál za to. Ukázali jsme kvalitu a zvládli to docela v pohodě.“

Olomoučtí fotbalisté slaví během zápasu s Třincem.

Teplice na hřišti třetiligových Brozan dvakrát prohrávaly, na góly odchovanců jejich klubu Krátkého a Jindráčka v prvním poločase odpověděli Jásir a Mičevič. Do druhé půle nastoupil ze střídačky i útočník Fila a po minutě a půl pohotovou hlavičkou otočil skóre. V závěru přidal svůj druhý gól Jásir, jenž se proti Brozanům prosadil i před dvěma týdny za teplickou rezervu v utkání třetí ligy. V nastavení zkorigoval výsledek na 3:4 domácí Novotný.

Pardubice po dvou ligových porážkách bez vstřeleného gólu zdolaly 3:0 Baník Most-Souš. Východočechům zařídili postup Helešic, Pikul a Matoušek.

Jediným prvoligovým týmem, který nastoupil v domácím prostředí, byla Mladá Boleslav proti Ústí nad Labem. To nemohlo hrát na svém stadionu kvůli rekonstrukci trávníku. Středočeši vedli ještě v 83. minutě 3:0, soupeř ze třetí ligy ale dvěma „slepenými“ góly závěr zdramatizoval. Na konečných 4:2 nicméně záhy upravil druhým zásahem v utkání Mašek. Dvakrát se trefil i jeho spoluhráč Mareček.

Účastníci evropských pohárů Sparta, Slavia, Plzeň a Bohemians 1905 stejně jako Liberec, vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé ligové sezony, vstoupí do MOL Cupu až v dalším kole. Duel Hradce Králové v Soběslavi byl kvůli podmáčenému hřišti přeložen na 6. září.

SK Sokol Brozany : FK Teplice FK Teplice 3:4 (2:2) Góly:

7. Krátký

21. Jindráček

90+3. Novotný Góly:

20. Jásir

32. Mičevič

47. Fila

76. Jásir Sestavy:

Dombrovskij – Soungole, Zárybnický, Tichý (70. Novotný), Schettl (82. Krunert), Krátký (C), Jindráček (70. Chukwuma), Bubeníček, Strada, Bechyně, Šup (82. Ugwu) . Sestavy:

Mucha – Krsmanovič (54. Radosta), Chaloupek (46. Knapík), Bílek, Havelka, Jásir, Vachoušek (46. Fila), Cykalo (83. Hora), Mičevič, Trubač (C) (60. Beránek), Křišťan. Náhradníci:

Kouba – Koča, Matoušek. Náhradníci:

Grigar – Dramé. Žluté karty:

36. Strada, 52. Soungole, 69. Bechyně, 74. Krátký Žluté karty:

38. Chaloupek Rozhodčí: Rouček – Arnošt, Ježek Počet diváků: 1 430

FC Vsetín : FC Zbrojovka Brno 0:4 (0:3) Góly:

Góly:

24. Koželuh

38. Fousek

39. Potočný

84. Divíšek Sestavy:

Velich – Dulík (C), Vítek, Matyáš, Venený, Otepka, Stuchlík, Zbranek, Bahounek, Mikuš, Strachoň. Sestavy:

Šiman – Divíšek, Endl, Toman, Koželuh, Texl (C), Martinek, Kronus, Smejkal, Fousek, Potočný. Náhradníci:

Tomek – Hruška, Jančina, Rodek, Maček, Hnilo, Mlýnek. Náhradníci:

Berkovec – Mara, Granečný, Hladík, Šural, Jambor. Žluté karty:

22. Stuchlík, 27. Vítek Žluté karty:

55. Potočný, 66. Mara Rozhodčí: Batík – Caletka, Pospíšil Počet diváků: 1664

FC Strání : SK HS Kroměříž 1:2 (1:2) Góly:

26. Miklovič Góly:

21. Červenka

39. Dočkal Sestavy:

Nemrava – Dekleva, Jahoda, Kičin, Holík, Řihák, Švrček, Hruboš (C), Nomilner, Miklovič, Bartošek Sestavy:

Gergela – Vortava, Mlčoch, Machálek, Matoušek (C), Červenka, Stoklásek, Dočkal, Charles, Vyhlíd, Goncalves Náhradníci:

Čubík, Gardian, Macháčik, Silnica, Eliáš, Čaňo, Michalec Náhradníci:

Lebánek, Tiaho, Houser, Surynek, Fulnek, Chaszcz, Machálek Žluté karty:

74. Macháčik, 79. Švrček Žluté karty:

28. Goncalves, 79. Houser Červené karty:

63. Jahoda Červené karty:

Rozhodčí: Adámková – Líkař, Dohnálek Počet diváků: 611

TJ Unie Hlubina : 1. FC Slovácko 0:8 (0:3) Góly:

Góly:

8. Brandner

12. Mihálik

35. Vecheta

63. Kalabiška

66. Brandner

76. Mihálik

82. Petržela

84. Brandner Sestavy:

Otoupalík – Frébort J., Vykopal, Förster, Badalyan, Kalay, Petřík, Marciňa, Hrušovský, Šindler (C), Bělíček Sestavy:

Fryšták – Srubek, Hofmann (C), Vecheta, Trávník, Doski, Brandner, Mihálik, Kim, Valenta, Sinyavskiy Náhradníci:

Knedla, Foniok, Sasko, Schmutz, Frébort D., Konečný, Hatoň Náhradníci:

Holzer, Kočí, Petržela, Kalabiška, Havlík, Reinberk, Heča Rozhodčí: Machálek – Antoníček, Lakomý Počet diváků: 945

TJ Sokol Lanžhot : FC Trinity Zlín FC Trinity Zlín 0:1 (0:0) Góly:

Góly:

86. Ndiaye Sestavy:

Odráška – Milota, Krč, Koprna, Pidruchnyi, Svoboda, Totka, Bourac, Balážik, Mikůšek (C), Ciprys Sestavy:

Rakovan – Čelůstka (C), Reiter, Žák, Drame, Černín, Bužek, Hellebrand, Ndiaye, Bartošák, Kovinič Náhradníci:

Tuček, Včelka, Bogdaník, Ravas, Šenk, Kollár Náhradníci:

Bachůrek, Moudoumbou, Slončík, Cedidla, Hrdlička, Číž, Vukadinović Žluté karty:

73. Koprna Žluté karty:

41. Žák, 49. Čelůstka, 75. Bartošák, 83. Černín Rozhodčí: Julínek – Podaný, Mojžíš Počet diváků: 1671

SK Sparta Kolín : FK Chlumec nad Cidlinou 3:1 (1:1) Góly:

13. Jaroš

85. Sodoma

90+1. Slavík Góly:

37. Kneifel Sestavy:

Přibyl – Hakl, Veselý, Breda, O. Sodoma (46. Soběslav), Vondráček (C) (46. J. Sodoma), Babeshko (77. Slavík), Jaroš (46. Milec), Snížek, Trýzna (57. Kamyshanov), Štancl Sestavy:

Ordelt – Veselka (C), Kopáč, Krčál, Řezníček, Vaníček (84. Bastin), Doležal, Kejř (72. Čáp), Kneifel, Weis (59. Petráň), Slavík (59. Labík) Náhradníci:

Tůma (B), Soběslav, Kamyshanov, Slavík, J. Sodoma, Drobnyi, Milec, Tůma Náhradníci:

Brát, Bastin, Petráň, Hrubý, Labík, Ráliš, Čáp Žluté karty:

54. Sodoma, 74. Breda Žluté karty:

60. Vaníček, 71. Kejř, 90. Čáp Rozhodčí: Aleš Mach Počet diváků: 250

Povltavská fotbalová akademie : FK Viktoria Žižkov 0:0 (-:-)

FK Baník Most - Souš : FK Pardubice FK Pardubice 0:3 (0:1) Góly:

Góly:

33. Helešic

82. Pikul

84. Matoušek Sestavy:

Patka – Novák, Cibulka, Vobecký, Bína (79. Charamza), Rjaska (93. Štefko ml.), Krukowski (Novotný), Pátek (C), Radba (79. Petržílka), Matysiak (Skurovec), Jacobovici Sestavy:

Šmíd – Halinský, Donát, Vacek, Šimek (46. Míšek), Tischler, Krobot (50. Patrák), Helešic (61. Pikul), Kurka, Sychra (61. Matoušek), Zlatohlávek Náhradníci:

Lichtenberg – Gluski, Skurovec, Novotný, Štefko ml., Charamza, Petržílka. Náhradníci:

Budinský – Patrák, Pikul, Míšek, Hlavatý, Matoušek. Žluté karty:

44. Cibulka, 52. Radba, 77. ml., 88. Novák, 90+2. Vobecký Žluté karty:

62. Kurka, 71. Halinský Rozhodčí: Ulrich – Váňa, Šafránková

FK Třinec : SK Sigma Olomouc 1:4 (1:1) Góly:

45+1. Dedič Góly:

29. Juliš

50. Vodháněl

64. Breite

90+1. Navrátil Sestavy:

Adamuška (C) – Bouguetouta, Brak, Straňák, Vlachovský – Brodziansky (86. Samiec), Zinhasovič – Omasta, Vučičevič (68. Holík), Clement – Dedič (68. Machuča). Sestavy:

Trefil – Matys (46. Pokorný), Vraštil, Zmrzlý – Chvátal, Zorvan (71. Pospíšil), Breite (C), Vodháněl, Sláma (65. Šíp) – Juliš (79. Kramář), Muritala (46. Navrátil). Náhradníci:

Fabisz – Holík, Barkov, Samiec, Bartůněk, Machuča, Maksić. Náhradníci:

Macík – Šíp, Kramář, Pospíšil, Navrátil, Pokorný, Fortelný. Žluté karty:

12. Straňák, 52. Brodziansky, 58. Zinhasovič, 78. Omasta Žluté karty:

61. Navrátil, 67. Zorvan Rozhodčí: Kotala – Dresler, Bureš. Počet diváků: 592

TJ Jiskra Domažlice : FK Příbram 2:0P (0:0) Góly:

94. Mužík

105+1. Rychnovský Góly:

Sestavy:

Brych (C) – Jahn, Zajíček, Pavlík, Dvořák, Jedlička, Svoboda, Vávra, Procházka, Fedak, Vais Sestavy:

Babka – Čejka, Fišl, Jahič, Hušbauer (C), Nkwinga, Andronikou, Nečas, Jandera, Matoušek, Nsunzu Náhradníci:

Cherepko – Teršl, Mužík, Aubrecht, Rychnovský, Došlý, Fillo Náhradníci:

Smrkovský – Vott, Vokřínek, Krch, Dudl, Anih, Biricz Žluté karty:

111. Fillo, 116. Fedak Žluté karty:

32. Matoušek, 71. Jahič, 92. Hušbauer Rozhodčí: Všetečka – Kubr, Vyhnanovský Počet diváků: 607

TJ Slovan Velvary : FC Sellier & Bellot Vlašim 0:0 (-:-)