Karviná překvapivě padla v Kroměříži, další prvoligové celky v poháru vyhrály

Dalších sedm prvoligových celků vstup do poháru na hřištích soupeřů z nižších soutěží zvládlo. V dalším kole jsou pražská Dukla, Liberec, Teplice, Slovácko, Bohemians 1905, Pardubice a Hradec Králové.

Karviná vypadla z poháru hned ve druhém kole podruhé za sebou, loni nestačila na jiného soupeře ze třetí ligy Uničov. Kroměříž rozhodla krátce po změně stran po signálu z rohového kopu, pohlednou kombinaci zakončil Holík tečovanou střelou. „Je to tréninková záležitost, na zahrávání rohů se hodně soustředíme. Paráda, že to vyšlo,“ řekl O2 TV Sport Holík, bývalý ligový hráč Zlína, Dukly nebo právě Karviné.

„Výkon nebyl dostačující na to, abychom postoupili. Hráli jsme pomalu, nebyli jsme dost agresivní. Kroměříž jde do dalšího kola zaslouženě. Pro nás je to obrovské zklamání a ostuda, vypadnout s třetiligovým soupeřem,“ řekl karvinský kouč Martin Hyský.

Problémy měl i Hradec Králové na hřišti Motorletu Praha. Aktuálně šestému týmu prvoligové tabulky zařídil výhru 1:0 až v nastavení hlavou stoper Petrášek. Trojnásobný reprezentant dal první soutěžní branku po letním návratu do mateřského klubu.

Až v závěru zlomily bezgólový stav rovněž Teplice proti diviznímu Milínu. Dvakrát se prosadil Tadeáš Vachoušek a zajistil „Sklářům“ teprve druhé soutěžní vítězství v sezoně.

Podobný průběh a stejný výsledek 3:1 pro favorita měly duely Brozany - Bohemians 1905, Kuřim - Slovácko a Povltavská fotbalové akademie - Liberec. Domácí dokázali ve všech případech vyrovnat na 1:1, prvoligové celky ale po změně stran rozhodly dvěma góly. Střelecky vynikl útočník Slovácka Kozák, jenž se trefil dvakrát

Dukla si přesvědčivě poradila 4:0 s Ústím nad Orlicí a na pátý pokus zaznamenala premiérové venkovní vítězství v sezoně. Nováček nejvyšší soutěže rozhodl třemi góly v úvodním dějství. Trefil se i kanonýr Řezníček, jenž v sobotu proti Liberci může pokořit hranici sta ligových branek, k níž mu chybí jediný zásah.

Zlepšenou formu potvrdily Pardubice proti divizní Aritmě Praha. Favorita uklidnil už v osmé minutě z penalty Krobot a ve druhém poločase zvýšili Simon s Patrákem.

Do soutěže dnes vstoupil ještě devátý prvoligový celek, České Budějovice hrají v Příbrami. Příští týden nastoupí Jablonec v Domažlicích a Olomouc na hřišti Bzence. Volný los mají účastníci letošní kvalifikace evropských pohárů - obhájce triumfu Sparta, jarní finalista Plzeň, Slavia, Mladá Boleslav a Ostrava.