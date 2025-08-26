Teplice vstoupily do poháru výhrou ve Velvarech, rozhodly už v první půli

  19:18
Tepličtí fotbalisté vstoupili do domácího poháru vítězstvím 2:0 ve Velvarech. Oba góly v utkání 2. kola MOL Cupu na stadionu třetiligového soupeře dal favorit už v prvním poločase, kdy se trefili Matěj Radosta a Lukáš Mareček.

Radost teplických fotbalistů po úvodním gólu v zápase s Bohemians. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Severočeši si v poháru částečně spravili náladu po třech ligových porážkách za sebou. S přehledem dokráčeli k postupu, i když udělali hned osm změn v základní sestavě oproti poslednímu utkání.

Ve 27. minutě zúročil teplickou převahu střelou na zadní tyč Radosta a ještě před pauzou zvýšil z hranice vápna Mareček. Domácí dohrávali o deseti.

MOL Cup
2. kolo 26. 8. 2025 17:00
TJ Slovan Velvary : FK Teplice FK Teplice 0:2 (0:2)
Góly:
Góly:
27. Radosta
40. Mareček
Sestavy:
Adamec – Boussou, Heger, Hronek (C) (70.Murad), Jelínek, Musa, Štursa (58.Rahimič), Šulc, Usman (58.Etemike), Vlček, Zeman (78.Ljubijankič)
Sestavy:
Ludha – Auta, Halinský, Jakubko, Mareček (64.Sedláček), Náprstek (78.Pulkrab), Nyarko, Radosta (54.Danihel) Riznič, Švanda (54.Bílek), Trubač (C) (64.Jukl)
Náhradníci:
Molleja – Etemike, Ljubijankič, Murad, Rahimič, Vach
Náhradníci:
Lichtenberg – Audinis, Bílek, Danihel, Jukl, Pulkrab, Sedláček
Žluté karty:
66. Rahimič
Žluté karty:
Červené karty:
77. Rahimič
Červené karty:

Rozhodčí: Opočenský Vojtěch – Machač Lukáš, Ratajová Lucie

MOL Cup
2. kolo 26. 8. 2025 17:30
FK Admira Praha : FK Jablonec FK Jablonec 0:3 (0:2)
Góly:
Góly:
28. Chramosta
43. Puškáč
84. Beran
Sestavy:
Kolodziej – Čížek (46. Horák), Horálek, Pavlíček (65. Denko) – Lána (46. Nazarenko), Mráz, Zahálka (C) (65. Kunc), Vais (65. Marek) – Čácha – Smutný, Burýšek
Sestavy:
Mihelak – Souček, Tekijaški (C) (77. Alegue), Innocenti – Chanturishvili (70. Beran), Nebyla (57. Martinec), Lavrinčík, Penxa – Suchan – Puškáč (46. Jawo), Chramosta (57. Fortelný)
Náhradníci:
Petera – Nečas
Náhradníci:
Hanuš – Novák
Žluté karty:
13. Čížek
Žluté karty:

Rozhodčí: Trska – Kubr, Hádek

Počet diváků: 1180

MOL Cup
2. kolo 26. 8. 2025 17:30
SK Kladno : SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice 2:3 (0:3)
Góly:
.
.
Góly:
8. Renoud
35. Krch
45+2. Firbacher
Sestavy:
Spilka – König, Hrdlička, Tesař, Buneš, Jakab, Novák, Eichler, Jarkovský, Hudec, Kozel (C).
Sestavy:
Nalezinek – Gorosito (C), Adebambo, Firbacher, Renoud, Tischler, Adam, Douděra, Vaníček, Kone, Krch.
Náhradníci:
Myška – Pospíšil, Magdi, Hrubeš, Šimeček, Fojt, Gregor.
Náhradníci:
Andrew – Khelifa, Skalák, Igbokwe, Sunday, Asaidi, Böhm.
Žluté karty:
2. Jakab, 34. Novák, 38. Eichler
Žluté karty:

Rozhodčí: Wulkan – Hájek, Pfeifer

MOL Cup
2. kolo 26. 8. 2025 17:30
Arsenal Česká Lípa : FK Pardubice FK Pardubice 1:2 (1:1)
Góly:
37. Usman
Góly:
39. Šancl
65. Saarma
Sestavy:
Fendrich – Alhassan, Kouřil (72. Novotný), Kubista (C), Vlk – Dufek, Ondráček (61. Vít), Škoda, Vostřel – Matoušek (72. Knejzlík), Usman (72. Šimon).
Sestavy:
Stejskal – Trédl, D. Šimek, Lurvink, Zarate (77. Bammens) – Darmovzal (25. Šancl), Míšek (46. S. Šimek), Sychra (C) (59. Patrák), Lexa – Rama, Saarma.
Náhradníci:
Novák – Wendler, Hajdo.
Náhradníci:
Šerák – Mahuta, Konečný.
Žluté karty:
25. Matoušek
Žluté karty:
90. Lexa

Rozhodčí: Antonín Bohata. Asistenti: Jiří Kříž, Josef Šůma

Počet diváků: 1493

MOL Cup
2. kolo 26. 8. 2025 17:30
FK Horní Ředice : SK Aritma Praha 1:0 (0:0)
Góly:
82. Brož
Góly:
Sestavy:
Stýblo – Hajník, Plašil (33. Ludvík), Svoboda – Rek (60. Velinský), Bakeš (60. Teplý), Vondrouš, Hanč (C) – Brož, Novotný – Jedlička (71. Kosina).
Sestavy:
Kolda – Vožický, Hodík, Dostál, Braný (46. Dostál) – Spica (84. Hudec), Kubr (C), Kokeš (46. Bedrna), Špírek (65. Šolc) – Jánský, Lukavský.
Náhradníci:
Frydrych – Teplý, Kirchner, Velinský, Kosina, Machatý, Ludvík.
Náhradníci:
Šolc, Bedrna, Dostál, Hudec, Pelc.
Žluté karty:
41. Jedlička, 67. Vondrouš
Žluté karty:
67. Dostál, 81. Hodík, 90. Šolc

Rozhodčí: Klečka – Stieber, Turek

Počet diváků: 685

MOL Cup
2. kolo 26. 8. 2025 16:00
FK Třinec : 1. SK Prostějov 1. SK Prostějov 2:2 (0:1)pen. 4:3
Góly:
67. Vlachovský
90. Chukwudi
Góly:
33. Hranoš
65. Jáger
Sestavy:
Adamuška – Brak, Ivanovič (10. Krakovčík), Dadak – Kowalczyk (60. Vlachovský), Slaměna (71. Agbo), Zinhasovič, Bolf – Málek, Dedič (C) (60. Nguyen), Cienciala (60. Chukwudi).
Sestavy:
Vaňák – Polášek, Šindelář (C), Holovackij, Dziuba – Cissé (46. Hrdlička) – Jaroň (62. Hais), Matoušek (84. Ševčík), Habusta (74. Matocha), Mirvald – Hranoš (62. Jáger).
Náhradníci:
Murin – Nguyen, Vlachovský, Agbo, Chukwudi, Krakovčík, Omasta.
Náhradníci:
Mikulec – Matocha, Hais, Hrdlička, Ševčík, Jáger, Koudelka.
Žluté karty:
87. Nguyen, 87. Hejdušek
Žluté karty:
27. Cissé, 63. Dziuba, 86. Hais, 90+2. Polášek

Rozhodčí: Cieslar – Bělák, Dohnálek

Počet diváků: 525

Výsledky

