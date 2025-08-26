Teplice vstoupily do poháru výhrou ve Velvarech, rozhodly už v první půli

Severočeši si v poháru částečně spravili náladu po třech ligových porážkách za sebou. S přehledem dokráčeli k postupu, i když udělali hned osm změn v základní sestavě oproti poslednímu utkání.
Ve 27. minutě zúročil teplickou převahu střelou na zadní tyč Radosta a ještě před pauzou zvýšil z hranice vápna Mareček. Domácí dohrávali o deseti.
27. Radosta
40. Mareček
Adamec – Boussou, Heger, Hronek (C) (70.Murad), Jelínek, Musa, Štursa (58.Rahimič), Šulc, Usman (58.Etemike), Vlček, Zeman (78.Ljubijankič)
Ludha – Auta, Halinský, Jakubko, Mareček (64.Sedláček), Náprstek (78.Pulkrab), Nyarko, Radosta (54.Danihel) Riznič, Švanda (54.Bílek), Trubač (C) (64.Jukl)
Molleja – Etemike, Ljubijankič, Murad, Rahimič, Vach
Lichtenberg – Audinis, Bílek, Danihel, Jukl, Pulkrab, Sedláček
66. Rahimič
77. Rahimič
Rozhodčí: Opočenský Vojtěch – Machač Lukáš, Ratajová Lucie
28. Chramosta
43. Puškáč
84. Beran
Kolodziej – Čížek (46. Horák), Horálek, Pavlíček (65. Denko) – Lána (46. Nazarenko), Mráz, Zahálka (C) (65. Kunc), Vais (65. Marek) – Čácha – Smutný, Burýšek
Mihelak – Souček, Tekijaški (C) (77. Alegue), Innocenti – Chanturishvili (70. Beran), Nebyla (57. Martinec), Lavrinčík, Penxa – Suchan – Puškáč (46. Jawo), Chramosta (57. Fortelný)
Petera – Nečas
Hanuš – Novák
13. Čížek
Rozhodčí: Trska – Kubr, Hádek
Počet diváků: 1180
.
.
8. Renoud
35. Krch
45+2. Firbacher
Spilka – König, Hrdlička, Tesař, Buneš, Jakab, Novák, Eichler, Jarkovský, Hudec, Kozel (C).
Nalezinek – Gorosito (C), Adebambo, Firbacher, Renoud, Tischler, Adam, Douděra, Vaníček, Kone, Krch.
Myška – Pospíšil, Magdi, Hrubeš, Šimeček, Fojt, Gregor.
Andrew – Khelifa, Skalák, Igbokwe, Sunday, Asaidi, Böhm.
2. Jakab, 34. Novák, 38. Eichler
Rozhodčí: Wulkan – Hájek, Pfeifer
37. Usman
39. Šancl
65. Saarma
Fendrich – Alhassan, Kouřil (72. Novotný), Kubista (C), Vlk – Dufek, Ondráček (61. Vít), Škoda, Vostřel – Matoušek (72. Knejzlík), Usman (72. Šimon).
Stejskal – Trédl, D. Šimek, Lurvink, Zarate (77. Bammens) – Darmovzal (25. Šancl), Míšek (46. S. Šimek), Sychra (C) (59. Patrák), Lexa – Rama, Saarma.
Novák – Wendler, Hajdo.
Šerák – Mahuta, Konečný.
25. Matoušek
90. Lexa
Rozhodčí: Antonín Bohata. Asistenti: Jiří Kříž, Josef Šůma
Počet diváků: 1493
82. Brož
Stýblo – Hajník, Plašil (33. Ludvík), Svoboda – Rek (60. Velinský), Bakeš (60. Teplý), Vondrouš, Hanč (C) – Brož, Novotný – Jedlička (71. Kosina).
Kolda – Vožický, Hodík, Dostál, Braný (46. Dostál) – Spica (84. Hudec), Kubr (C), Kokeš (46. Bedrna), Špírek (65. Šolc) – Jánský, Lukavský.
Frydrych – Teplý, Kirchner, Velinský, Kosina, Machatý, Ludvík.
Šolc, Bedrna, Dostál, Hudec, Pelc.
41. Jedlička, 67. Vondrouš
67. Dostál, 81. Hodík, 90. Šolc
Rozhodčí: Klečka – Stieber, Turek
Počet diváků: 685
67. Vlachovský
90. Chukwudi
33. Hranoš
65. Jáger
Adamuška – Brak, Ivanovič (10. Krakovčík), Dadak – Kowalczyk (60. Vlachovský), Slaměna (71. Agbo), Zinhasovič, Bolf – Málek, Dedič (C) (60. Nguyen), Cienciala (60. Chukwudi).
Vaňák – Polášek, Šindelář (C), Holovackij, Dziuba – Cissé (46. Hrdlička) – Jaroň (62. Hais), Matoušek (84. Ševčík), Habusta (74. Matocha), Mirvald – Hranoš (62. Jáger).
Murin – Nguyen, Vlachovský, Agbo, Chukwudi, Krakovčík, Omasta.
Mikulec – Matocha, Hais, Hrdlička, Ševčík, Jáger, Koudelka.
87. Nguyen, 87. Hejdušek
27. Cissé, 63. Dziuba, 86. Hais, 90+2. Polášek
Rozhodčí: Cieslar – Bělák, Dohnálek
Počet diváků: 525