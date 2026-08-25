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Zlín konečně zvítězil, s domácím pohárem se loučí Ústí. Postup slaví také Bohemians

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  19:46aktualizováno  20:07
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Fotbalisté Zlína slaví na šestý pokus první soutěžní výhru v nové sezoně. V úterý odpoledne porazili ve 2. kole domácího poháru třetiligový Uničov 2:0, na vítězství se ale nadřeli. Slaví i další ligový zástupce - Bohemians uspěli 3:2 v Zápech. Třetí kolo čeká rovněž třetiligový Varnsdorf, jenž po penaltách porazil Ústí nad Labem. Postoupily i druholigové celky Dukla, Jihlava a Viktoria Žižkov.

Zlín jako jediný v ligové sezoně prohrál všech dosavadních pět kol, v Uničově ale nakročil za postupem už po čtvrthodině, kdy proměnil penaltu Poznar. Domácí začali hrozit až v závěru, favorita dvakrát podržel gólman Dostál. Ve čtvrté minutě nastavení při risku Uničova definitivně rozhodl do odkryté branky střídající Appiah.

Trenér Bohemians 1905 Jaroslav Veselý po nečekané víkendové remíze 2:2 v lize na Slavii až na jeden post obměnil základní sestavu, šanci dostal i náhradní brankář Reichl. Inkasoval už na začátku 12. minuty, kdy nedosáhl na Šulcův pokus k tyči.

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Za necelých pět minut srovnal po rohu z opakované střely Krobot a poté se štěstím otočil stav Vala. Třetiligový outsider ještě do přestávky srovnal, k tyči se v nastavení trefil Kuchař.

V 65. minutě krátce po čtyřnásobném prostřídání sestavy hostů rozhodl hlavičkou do odkryté branky Almási. Pražané porazili Zápy 3:2 stejně jako v předchozím pohárovém souboji.

Vyřazení kouše druholigové Ústí, které na půdě třetiligového Varnsdorfu prohrálo po bezbrankové remíza na penalty. Naopak Dukla, jež na jaře do druhé ligy sestoupila, si pohodlně poradila s třetiligovými Horními Ředicemi 5:0.

Jihlava vyhrála na půdě Motorletu Praha 3:0, Viktoria Žižkov zase 2:0 v Hluboké nad Vltavou.

Ve středu vstoupí do MOL Cupu dalších osm prvoligových mužstev. Pětice pohárových účastníků stejně jako vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezony nejvyšší soutěže Sigma Olomouc zasáhne do hry až ve třetím kole.

MOL Cup
2. kolo 25. 8. 2026 17:30
SK Uničov : FC Trinity Zlín FC Trinity Zlín 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
16. Poznar
90+3. Appiah
Sestavy:
Král – Špatenka, Beran, Hausknecht, Svoboda (K), Červeň, Werani, Grečmal, Suchánek, Ptáčník, Michalík
Sestavy:
Dostál – Ulbrich, Gaži, Grygera, Cupák, Kukučka, Fojtů, Křapka, Mbatshi, Hellebrand, Poznar (K)
Náhradníci:
Kvapil – Saňák, Ambrozek, Vybíral, Syrůček, Škoda, Kovář
Náhradníci:
Knobloch – Šmiga, Kanu, Nombil, Appiah, Bartošák, Pišoja
Žluté karty:
Žluté karty:
20. Mbatshi

Rozhodčí: Trska – Dohnal, Bělák. DFA: Dobrovolný, Poklop

MOL Cup
2. kolo 25. 8. 2026 17:30
SK Zápy : Bohemians Bohemians 2:3 (2:2)
Góly:
12. Šulc
45+2. Kuchař
Góly:
16. Krobot
31. Vala
65. Almási
Sestavy:
Řehák – Farkaš (46. Ekpai), Woitek /K/, Petrlák, Šulc – Kuchař (74. D. Veselý), Petrák, Kocourek, Lopatář (76. Matějka), Tesař – Vandas
Sestavy:
Reichl – Heidenreich (62. Havel), Vondra /K/, Javorček – Banda, Černý, Smrž (46. Květ), Kovařík – Vala (62. Zeman), Krobot (62. Almási), Mikuda (62. Čermák)
Náhradníci:
Nevěčný – Procházka, Hubička, L. Veselý
Náhradníci:
Frühwald – Kareem
Žluté karty:
90+3. Petrák
Žluté karty:
85. Javorček, 87. Zeman

Rozhodčí: Kubečka – Koranda, Ježek

Počet diváků: 1554

MOL Cup
2. kolo 25. 8. 2026 17:00
FK Varnsdorf FK Varnsdorf : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 0:0 (0:0)pen. 4:3
Sestavy:
Šnurko – Hora, Tymošenko (K), Kovbasa, Matvejčuk, Lopez, Boryšpolec, Havryljuk (61. Ahile) , Emmer (61. Senko), Hudák, Berezka (61. Vít)
Sestavy:
Savić – Březina, Yaméogo, Osaghae (69. Černý), Peterka (K), Ullman (59. Do Marcolino), Berelidze (59. Moulis), Goj, Simons (59. Kott), Fantiš, Richter
Náhradníci:
Roze – Vít, Ahile, Grafek, Jandáč, Sokol, Senko
Náhradníci:
Němec – Do Marcolino, Černý, Moulis, Kott, Piralić
Žluté karty:
73. Senko, 77. Hudák
Žluté karty:
78. Yaméogo, 89. Peterka

Rozhodčí: Všetečka – Zoufalý, Ježek

Počet diváků: 510

MOL Cup
2. kolo 25. 8. 2026 17:30
FK Horní Ředice : FK Dukla Praha FK Dukla Praha 0:5 (0:3)
Góly:
Góly:
24. Mikuš
28. Diallo
32. Ali Hindi
50. Diallo
70. Schánělec
Sestavy:
Stýblo – Kirchner, Vondrouš, Pěnkava, Hanč (C) – Novotný, Kosina (60. Bakeš), Velinský (60. Široký), Chichak (46. Svoboda) – Brož (60. Teplý), Ludvík (46. R. Lorenc)
Sestavy:
Bačkovský – Gaszczyk, Hašek, Franke, Ambler – Mikuš (C) (46. Tomič), Lilling (60. Velasquez), Ali Hindi (71. Tessilimi), Okebugwu – Šebrle (46. Matić), Diallo (60. Schánělec)
Náhradníci:
L. Lorenc – Bakeš, Pánek, Svoboda, Široký, Teplý, R. Lorenc
Náhradníci:
Vácha – Velasquez, Schánělec, Zamazal, Tessilimi, Tomič, Matić
Žluté karty:
Žluté karty:
15. Mikuš, 47. Matić, 49. Bačkovský

Rozhodčí: Klíma – Kříž, Šůma

Počet diváků: 1100

MOL Cup
2. kolo 25. 8. 2026 17:30
FK Motorlet Praha : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 0:3 (0:2)
Góly:
Góly:
5. Sambou
13. Sambou
47. Moudrý
Sestavy:
V. Pančev – K. Pančev, Chrioenok (46. Hroník), Muleme, Simaichl (60. Novotný), Mach (82. Rataj), Žížala (70. Budín), Filip (K), Halász, Frizoni Da Cruz Dias, Pejša (46. Vaněček)
Sestavy:
Mastný – Moudrý (81. Křehlík), Mokrovics (65. Omotoye), Labaran (65. Jambor), Štrakl (46. Štětka), Haala, Matoušek, Alkasim, Šelicha (K), Ousmane, Usman (78. Křivánek)
Náhradníci:
Štefan – Vaněček, Rataj, Hronek, Budín, Svoboda, Novotný
Náhradníci:
Krčál – Štětka, Jambor, Omotoye, Křivánek, Hošek, Křehlík
Žluté karty:
13. Chrioenok, 57. Halász
Žluté karty:
84. Jambor

Rozhodčí: Rouček – Lakomý, A. Beneš

Počet diváků: 345

MOL Cup
2. kolo 25. 8. 2026 18:00
TJ Hluboká nad Vltavou : FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
39. Prošek
86. Papoušek
Sestavy:
Pavelec – M.Pineau, Zelenka, Novák, Čadek, Š.Pineau, Říha, Wölfl, Pecka, Baďura, V. Hrachovec (C)
Sestavy:
Sirotník – Richter (C), Žitný, Reiter, Toula, Prošek, Holásek, Hubínek, Klusák, Papoušek, Kosek
Náhradníci:
Komrska – Souhrada, Svobodný, P.Hrachovec, Smíšek, Rubick, Havlík
Náhradníci:
Škodoň – Hrubý, Baafi, Vlček, Hönig, Kaulfus, Divíšek
Žluté karty:
51. Pecka, 75. Rubick
Žluté karty:
22. Žitný

Rozhodčí: Zaoral – Pospíšil, Hurych

Počet diváků: 550

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Sabah vs. Beer ŠevaFotbal - Odvetná utkání 4. předkola - 25. 8. 2026:Sabah vs. Beer Ševa //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 2.05
  • 2.50
  • 4.60
Bodo/Glimt vs. NijmegenFotbal - Odvetná utkání 4. předkola - 25. 8. 2026:Bodo/Glimt vs. Nijmegen //www.idnes.cz/sport
25. 8. 21:00
  • 1.50
  • 5.10
  • 5.42
Linz vs. CelticFotbal - Odvetná utkání 4. předkola - 25. 8. 2026:Linz vs. Celtic //www.idnes.cz/sport
25. 8. 21:00
  • 1.99
  • 4.09
  • 3.37
Valencia vs. BetisFotbal - 1. kolo - 25. 8. 2026:Valencia vs. Betis //www.idnes.cz/sport
25. 8. 21:00
  • 2.77
  • 3.24
  • 2.80
Sp. Brno vs. OstravaFotbal - 2. kolo - 26. 8. 2026:Sp. Brno vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
26. 8. 17:00
  • 22.40
  • 11.90
  • 1.05
Kozlovice vs. KarvináFotbal - 2. kolo - 26. 8. 2026:Kozlovice vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
26. 8. 17:30
  • 17.60
  • 9.95
  • 1.08
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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