Zlín konečně zvítězil, s domácím pohárem se loučí Ústí. Postup slaví také Bohemians

Zlín jako jediný v ligové sezoně prohrál všech dosavadních pět kol, v Uničově ale nakročil za postupem už po čtvrthodině, kdy proměnil penaltu Poznar. Domácí začali hrozit až v závěru, favorita dvakrát podržel gólman Dostál. Ve čtvrté minutě nastavení při risku Uničova definitivně rozhodl do odkryté branky střídající Appiah.
Trenér Bohemians 1905 Jaroslav Veselý po nečekané víkendové remíze 2:2 v lize na Slavii až na jeden post obměnil základní sestavu, šanci dostal i náhradní brankář Reichl. Inkasoval už na začátku 12. minuty, kdy nedosáhl na Šulcův pokus k tyči.
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Za necelých pět minut srovnal po rohu z opakované střely Krobot a poté se štěstím otočil stav Vala. Třetiligový outsider ještě do přestávky srovnal, k tyči se v nastavení trefil Kuchař.
V 65. minutě krátce po čtyřnásobném prostřídání sestavy hostů rozhodl hlavičkou do odkryté branky Almási. Pražané porazili Zápy 3:2 stejně jako v předchozím pohárovém souboji.
Vyřazení kouše druholigové Ústí, které na půdě třetiligového Varnsdorfu prohrálo po bezbrankové remíza na penalty. Naopak Dukla, jež na jaře do druhé ligy sestoupila, si pohodlně poradila s třetiligovými Horními Ředicemi 5:0.
Jihlava vyhrála na půdě Motorletu Praha 3:0, Viktoria Žižkov zase 2:0 v Hluboké nad Vltavou.
Ve středu vstoupí do MOL Cupu dalších osm prvoligových mužstev. Pětice pohárových účastníků stejně jako vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezony nejvyšší soutěže Sigma Olomouc zasáhne do hry až ve třetím kole.
16. Poznar
90+3. Appiah
Král – Špatenka, Beran, Hausknecht, Svoboda (K), Červeň, Werani, Grečmal, Suchánek, Ptáčník, Michalík
Dostál – Ulbrich, Gaži, Grygera, Cupák, Kukučka, Fojtů, Křapka, Mbatshi, Hellebrand, Poznar (K)
Kvapil – Saňák, Ambrozek, Vybíral, Syrůček, Škoda, Kovář
Knobloch – Šmiga, Kanu, Nombil, Appiah, Bartošák, Pišoja
20. Mbatshi
Rozhodčí: Trska – Dohnal, Bělák. DFA: Dobrovolný, Poklop
12. Šulc
45+2. Kuchař
16. Krobot
31. Vala
65. Almási
Řehák – Farkaš (46. Ekpai), Woitek /K/, Petrlák, Šulc – Kuchař (74. D. Veselý), Petrák, Kocourek, Lopatář (76. Matějka), Tesař – Vandas
Reichl – Heidenreich (62. Havel), Vondra /K/, Javorček – Banda, Černý, Smrž (46. Květ), Kovařík – Vala (62. Zeman), Krobot (62. Almási), Mikuda (62. Čermák)
Nevěčný – Procházka, Hubička, L. Veselý
Frühwald – Kareem
90+3. Petrák
85. Javorček, 87. Zeman
Rozhodčí: Kubečka – Koranda, Ježek
Počet diváků: 1554
Šnurko – Hora, Tymošenko (K), Kovbasa, Matvejčuk, Lopez, Boryšpolec, Havryljuk (61. Ahile) , Emmer (61. Senko), Hudák, Berezka (61. Vít)
Savić – Březina, Yaméogo, Osaghae (69. Černý), Peterka (K), Ullman (59. Do Marcolino), Berelidze (59. Moulis), Goj, Simons (59. Kott), Fantiš, Richter
Roze – Vít, Ahile, Grafek, Jandáč, Sokol, Senko
Němec – Do Marcolino, Černý, Moulis, Kott, Piralić
73. Senko, 77. Hudák
78. Yaméogo, 89. Peterka
Rozhodčí: Všetečka – Zoufalý, Ježek
Počet diváků: 510
24. Mikuš
28. Diallo
32. Ali Hindi
50. Diallo
70. Schánělec
Stýblo – Kirchner, Vondrouš, Pěnkava, Hanč (C) – Novotný, Kosina (60. Bakeš), Velinský (60. Široký), Chichak (46. Svoboda) – Brož (60. Teplý), Ludvík (46. R. Lorenc)
Bačkovský – Gaszczyk, Hašek, Franke, Ambler – Mikuš (C) (46. Tomič), Lilling (60. Velasquez), Ali Hindi (71. Tessilimi), Okebugwu – Šebrle (46. Matić), Diallo (60. Schánělec)
L. Lorenc – Bakeš, Pánek, Svoboda, Široký, Teplý, R. Lorenc
Vácha – Velasquez, Schánělec, Zamazal, Tessilimi, Tomič, Matić
15. Mikuš, 47. Matić, 49. Bačkovský
Rozhodčí: Klíma – Kříž, Šůma
Počet diváků: 1100
5. Sambou
13. Sambou
47. Moudrý
V. Pančev – K. Pančev, Chrioenok (46. Hroník), Muleme, Simaichl (60. Novotný), Mach (82. Rataj), Žížala (70. Budín), Filip (K), Halász, Frizoni Da Cruz Dias, Pejša (46. Vaněček)
Mastný – Moudrý (81. Křehlík), Mokrovics (65. Omotoye), Labaran (65. Jambor), Štrakl (46. Štětka), Haala, Matoušek, Alkasim, Šelicha (K), Ousmane, Usman (78. Křivánek)
Štefan – Vaněček, Rataj, Hronek, Budín, Svoboda, Novotný
Krčál – Štětka, Jambor, Omotoye, Křivánek, Hošek, Křehlík
13. Chrioenok, 57. Halász
84. Jambor
Rozhodčí: Rouček – Lakomý, A. Beneš
Počet diváků: 345
39. Prošek
86. Papoušek
Pavelec – M.Pineau, Zelenka, Novák, Čadek, Š.Pineau, Říha, Wölfl, Pecka, Baďura, V. Hrachovec (C)
Sirotník – Richter (C), Žitný, Reiter, Toula, Prošek, Holásek, Hubínek, Klusák, Papoušek, Kosek
Komrska – Souhrada, Svobodný, P.Hrachovec, Smíšek, Rubick, Havlík
Škodoň – Hrubý, Baafi, Vlček, Hönig, Kaulfus, Divíšek
51. Pecka, 75. Rubick
22. Žitný
Rozhodčí: Zaoral – Pospíšil, Hurych
Počet diváků: 550