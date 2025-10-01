Hradec ztratil náskok, pohárový postup v Třinci vydřel až v závěru prodloužení

Hradec Králové se čtvrtým vyřazeným prvoligovým klubem nestal, nevyzpytatelný penaltový rozstřel odvrátil v poslední možné chvíle.
Když v 86. minutě hradecký Sojka zvýšil na 3:1, fanoušci už pomalu začali třinecký stadion opouštět. Vždyť kdo by čekal, že třetiligový outsider ještě souboj zdramatizuje. Přesto to dokázal. A nejen to.
V 88. minutě snížil Omasta, v třetí minutě nastavení normální hrací doby zmrazil Hradec domácí Slaměna. Za stavu 3:3 se šlo do prodloužení, které v samém závěru rozsekl někdejší reprezentant Darida z pokutového kopu. Ten sudí Glogar odpískal za zákrok Samiece na Kučeru.
Do osmifinále tak postoupilo třináct prvoligových celků včetně Sparty, Slavie, Plzně, Jablonce či Baníku. Naopak před týdnem na hřišti divizních Nových Sadů selhal obhájce trofeje, Sigma Olomouc podlehla 2:3.
Dál se nedostaly ani Teplice, které si mizérii z ligy přenesly i do poháru. Na stadionu druholigové Zbrojovky podlehly 1:2. A na stejném stadionu v Srbské ulici neuspěl ani Liberec, který v úterý podlehl na penalty Artisu Brno.
Los osmifinále se uskuteční v pátek dopoledne. Šestnáct týmů bude rozděleno podle úrovně soutěže, přičemž tu nejvyšší nehrají jen divizní Nové Sady a druholigové Zbrojovka s Artisem.
A poté na nasazené a nenasazané podle výsledků v předchozím sezoně mistrovských soutěží. Pořadatalem bude klub z nižší soutěže nebo prvně vylosovaný klub. Nehrozí tak ještě střet elitních klubů.
81. Cienciala
88. Omasta
90+3. Slaměna
13. Mihálik
24. Pilař
86. Sojka
120+1. Darida
Adamuška – Samiec (C), Brak (58. Krakovčík), Dadak – Vlachovský (111. Bolf), Zinhasovič (100. Machuča), Agbo (72. Slaměna), Kowalczyk (58. Omasta) – Charles, Nguyen (58. Dedič), Málek (58. Cienciala).
Vágner – Uhrinčať, Čihák (C) (69. Čech), Elbel – Chvátal, Sojka, Dancák (64. Hodek), Kubr (82. Ludvíček) – Slončík (69. Vlkanova), Pilař (82. Darida) – Mihálik (64. Kučera).
Murin – Ivanovič.
Zadražil – Petrášek, Horák.
67. Agbo, 90. Hejdušek, 99. Dadak
60. Čihák, 85. Darida, 117. Kučera
Rozhodčí: Glogar – A. Beneš, Antoníček
Počet diváků: 840