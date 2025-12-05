Neobvyklé a originální. Losování Mol Cupu se konalo poprvé v historii na benzínce

Lucie Macháčová
  17:06
Byla to netradiční podívaná. Losování čtvrtfinále fotbalového poháru MOL Cup tentokrát neproběhlo v sídle FAČR na pražském Strahově, nýbrž na čerpací stanici MOL na Chodově. Šlo tak o symbolickou oslavu desetiletého výročí. Tak dlouho je MOL hlavním partnerem domácího poháru.

I v Polsku se před dvěma lety konalo losování tamního fotbalového poháru na čerpací stanici Orlen, která je partnerem soutěže. V zahraničí jsme viděli losovačky třeba v nákupním středisku či v kasinu. Tentokrát se tento fotbalový akt konal poprvé v netradičních prostorech i v Česku.

Zákazníci, kteří si sem přijeli pro palivo do auta, párek v rohlíku, noviny či kapalinu do ostřikovačů, tak překvapivě sledovali, co že se to odehrává poblíž pokladen.

Los čtvrtfinále poháru Mol Cup:

Úřední termín je 4. března 2026

Mladá Boleslav – Sparta Praha

Jablonec – Slavia Praha

Karviná – Viktoria Plzeň

Hradec Králové – Baník Ostrava

Rozhodovalo se tu o tom, které fotbalové kluby na sebe narazí ve čtvrtfinále poháru a zabojují o postup mezi nejlepší čtyřku.

„Je to nezvyk, ale mně se to líbilo. Říkal jsem si, jak se to sem všechno vejde a jak se to organizačně zvládne, ale myslím, že to proběhlo skvěle,“ říkal Jan Koller, bývalý útočník a patron Mol Cupu, který losoval týmy společně s generálním ředitelem společnosti MOL Česká republika Ľubošem Dinkou.

„V boji o trofej věřím Spartě. Ale bude to napínavé, všichni nenasazení hrají doma, nasazení si to budou muset vybojovat,“ dodává Koller.

Čtvrtfinále poháru: Slavia do Jablonce, Sparta v Boleslavi. Hyský jde proti Karviné

A jaký pohled na neobvyklou akci mají marketingoví odborníci?

„Propojení s místem partnera mi připadá jako docela originální nápad. Lepší než to dělat jako vždy v zasedačce na Strahově. Myslím, že se i díky tomu o losování víc vědělo,“ řekl pro iDNES.cz Tadeáš Drahorád, spolumajitel společnosti Go4Gold, která se mimo jiné věnuje i partnerským aktivacím ve sportu.

„Partnerství s MOL si velice vážíme. Umístění do jedné z čerpacích stanic bylo jednou z řady partnerských aktivací. Ty vyvrcholí ve finále poháru v Hradci Králové.“

Martin Gregor, oddělení komunikace FAČR

Podobně to vidí i marketingový expert Tomáš Janča: „Splnilo to účel, zájem o tiskovku i výstupy z losu byly jistě větší než v minulých letech. Neuráží mě to, 10 let spolupráce mezi MOL a FAČR je hodně, zaslouží si pozornost.“

Zároveň Janča chápe, že zejména na sociálních sítích budí losování na benzínce rozpaky. „Chápu, že to lidí řeší, protože spojení benzínky a českého fotbalu vyvolává vzhledem k minulosti všelijaké konotace. Mně to ale přijde originální a vtipné.“

Momentka z losování čtvrtfinále Mol Cupu.

Možná si ještě pamatujete, jak se domácí pohár nazýval Pohár České pošty či Ondrášovka Cup. Od roku 2015 se jmenuje po novém hlavním partnerovi MOL Cup. A od té doby soutěž zaznamenala zvýšený zájem, přesun na stanici Oneplay Sport i řadu atraktivních příběhů, kdy si menší klub troufale vyšlápl na favorita.

Ostatně, není to tak dlouho. V září tým olomoucké městské čtvrti Nové Sady, který hraje čtvrtou ligu, zaskočil ligovou Sigmu Olomouc. Vyhrál senzačně 3:2 a vypadl až posléze v osmifinále po prohře 0:2 s Viktorií Plzeň.

V jarním čtvrtfinále jsou tak pouze ligisté. Tak co, komu z nich vydrží kvalitní palivo až do finále?

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Výsledky

