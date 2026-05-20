ONLINE: Jablonec - Karviná, finále poháru, kdo zvedne nad hlavu trofej?

Autor:
Sledujeme online   17:30
Vítěz si zajistí účast minimálně v základní skupině Konferenční ligy. Ve finále MOL Cupu v Hradci Králové proti sobě stojí fotbalisté Jablonce a Karviné, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Momentka z utkání mezi fotbalisty Jablonce a Karviné. | foto: ČTK

Vítěz postoupí do závěrečného předkola Evropské ligy a bude mít jako jeden ze tří týmů v republice (po mistrovi a druhém týmu ligy) jistotu podzimu v pohárech.

Na MOL Cup teď Jablonec spoléhá, jelikož se v domácí soutěži propadl až na pátou příčku.

Ve finále je po osmi letech. Tehdy prohrál 1:3 se Slavií a naposledy triumfoval v roce 2013 proti Boleslavi.

To Karviná usiluje o historicky první velkou klubovou trofej a čeká ji rovněž premiérové finále. Kvůli zapojení v korupční kauze přes primátora a šéfa klubu Jana Wolfa však není jisté, že by v případě úspěchu poháry nakonec hrála. Záleželo by na rozhodnutí UEFA i lokálních orgánů.

Vlakem za historickým úspěchem. Karviná ve fotbalovém finále, to tu ještě nebylo

Mimochodem, pokud by Karviná nakonec v pohárech startovat nemohla, výhodu vítěze by převzala třetí Plzeň a do Evropy by nakonec šel i pátý tým ligy, tedy Jablonec...

Ten v letošní sezoně ovládl oba vzájemné zápasy (2:1 a 1:0). Jak dopadne ten třetí?

MOL Cup
20. 5. 2026 18:00
FK Jablonec FK Jablonec : MFK Karviná MFK Karviná 0:0 (-:-)
Sestavy:
Hanuš – Cedidla, Novák, Sobol, Tekijaški (C) – Čanturišvili, Sedláček, Zorvan – Hollý – Alégué, Jawo.
Sestavy:
Neuman – Boháč (C), Camara, Skyba, Labík – Prebsl, Kačor – Ayaosi, Samko, Condé – Vinicius.
Náhradníci:
Mihelak – N. Okeke, Souček, Chramosta, Polidar, Puškáč, Nebyla, Singhateh, Malenšek, Obinaja, Pantalon.
Náhradníci:
Lapeš, Mrózek – Lawali, Traoré, Křišťan, Milić, Chytrý, Fleišman, Ezeh, Valošek, Fiala.

Rozhodčí: Radina – Kubr, Pečenka

Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu, ale oslavy nakonec budou

Titulová radost hráčů Slavie po výhře nad Jabloncem.

Kompletní realizační tým včetně náhradníků těsně před koncem povstal a spustil standing ovation. VIP hosté na čestné tribuně se převlékli do mistrovských triček, na hlavy si narazili bílé kšiltovky....

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

Vzkaz Slavie chuligánům: Snad vnímáte, že důsledky vašeho jednání jsou nedozírné

Slávistický místopředseda představenstva Martin Říha po zasedání disciplinární...

Když se „potili“ na disciplinární komisi, čelné představitele fotbalové Slavie zastihla ještě jedna nemilá zpráva. V uvažovaném areálu tréninkového centra pro mládež v pražském Šeberově jim tamní...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

OBRAZEM: Uvnitř prázdné sedačky, venku velká party. Jak vypadaly slávistické oslavy

Fanoušci Slavie slaví zisk ligového titulu před branami Edenu.

Místo velkolepých oslav před plným stadionem se fotbalisté Slavie radovali z mistrovského titulu na liduprázdném Edenu. Důvodem byly víkendové výtržnosti fanoušků v pražském derby, po nichž mají...

Menšík se v Hamburku loučí s kanárem. Plíšková Roland Garros nevybojovala

Karolína Plíšková v kvalifikaci na Roland Garros.

Marie Bouzková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnykovová duel za stavu 3:1 pro Češku vzdala. Nasazená osmička se v dalším kole utká s Američankou...

20. května 2026  12:06,  aktualizováno  17:29

Ústí a další tři kluby nedostaly licenci na 2. ligu. Chrudim by hrála v Chomutově

Fotbalový školní zápas druhé ligy dorostu U19 Viagem Ústí nad Labem - FK...

Ústecký fotbal bez druholigové licence? Štika soutěže ji na první pokus od licenční komise Fotbalové asociace ČR nedostala, ale majitel klubu Přemysl Kubáň nemá strach, že by ji jeho Viagem...

20. května 2026  14:26,  aktualizováno  15:22

Byla to úspěšná sezona, tvrdí Guardiola. Jeho poslední v City? K tomu nic neřeknu

Kouč Manchesteru City Pep Guardiola po utkání na půdě Bournemouthu.

Dosud se mu nikdy v kariéře nestalo, že by dvakrát po sobě nezískal se svým týmem ligový titul. Po úterku to ale už neplatí. „Dali jsme do toho všechno a musím za nás všechny pogratulovat Arsenalu,“...

20. května 2026  14:25

Davy před stadionem, plné hospody i pes v dresu. Jak fanoušci Arsenalu slavili titul

Fanoušci Arsenalu oslavují titul.

Dočkali se po dlouhých dvaadvaceti letech, o to víc si fanoušci chtěli mistrovskou euforii vychutnat. V ulicích Londýna, v hospodách a zejména před stadionem fotbalového Arsenalu. Podívejte se na...

20. května 2026  13:01

Trmalovi o soužití herečky a fotbalisty: Matymu po chybě psali, ať ochrne

Premium
Fotbalista Teplic Matouš Trmal a jeho manželka, herečka Anastasia Trmal.

Soužití herečky a fotbalisty, tedy Anastasie a Matouše Trmalových, je plné humorných příběhů. Třeba když se sehraná dvojka špičkuje při líčení, jak ona zvědavě koukala, jestli on kouká na její...

20. května 2026

Náhradní řešení pro získání licence. Sezonu můžeme dohrát v Příbrami, hlásí Dynamo

CHYBÍ JEDNA TRIBUNA. K uzavření stadionu ze všech stran chybí Příbrami jedna...

Do 30. dubna v Budějovicích, zbytek zápasů v Příbrami. Takový je plán majitelky Dynama Nneky Ede na příští sezonu. Fotbalový klub bude muset usilovat o výjimku pro udělení licence a věří, že uspěje....

19. května 2026  15:17,  aktualizováno  20. 5. 11:24

Rekordman Emery usiluje o pátý triumf v Evropské lize. S Aston Villou vyzve Freiburg

Španělský kouč Aston Villy Unai Emery při utkání v Boloni.

Před dvanácti lety to byla senzace, když tehdy dvaačtyřicetiletý Unai Emery dovedl fotbalisty Sevilly k triumfu v Evropské lize. A další rok znovu, a pak hned ještě jednou. Ve středu večer v...

20. května 2026  10:30

Vlakem za historickým úspěchem. Karviná ve fotbalovém finále, to tu ještě nebylo

Jablonecký Lamin Jawo v souboji s karvinským Sahmkouem Camarou.

Jablonec byl úplně první soupeř fotbalistů MFK Karviná při jejich historickém postupu mezi elitu v roce 2016. Tehdy na jeho hřišti podlehli 3:5, byť vedli 3:1. Ve středu oba týmy čeká nejdůležitější...

20. května 2026  9:20

O Marcolina stojí velcí hráči. A Vaclík? Jen spekulace, tvrdí ústecký Dobiáš

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SFC Opava. Ústí slaví výhru,...

Chystá se rekordní ústecký přestup. Ne jen v řádu jednotek milionů korun. O objev Alana do Marcolina, útočníka z Gabonu, se nejspíš uchází i nejlepší české kluby. A další bombu by mohl druholigový...

20. května 2026  8:34

Guardiola chystá změnu, v pětapadesáti je stále na špici. V čem mezi trenéry vyniká?

Trenér Pep Guardiola z Manchesteru City slaví gól proti Wolverhamptonu.

Oficiálně ještě neřekl nic. Ani on, ani klub. Ale anglická média už mají jasno: v neděli skončí jeden dlouhý fotbalový příběh. Spojení Pepa Guardioly, nejúspěšnějšího trenéra současnosti, a...

20. května 2026  8:11

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

20. května 2026

