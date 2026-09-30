Exhibice Bohemians ve Vsetíně, v dohrávce poháru dal čtyři z pěti gólů Krobot

Klokani odehráli v reprezentační přestávce už druhé utkání, o víkendu v přípravě remizovali v Dublinu s tamními Bohemians bez branek.
Trenér Veselý dal v pohárovém duelu šanci i některým obvyklým náhradníkům a hosté se dostávali do tempa pozvolna, první větší šanci měl dokonce v sedmé minutě Vsetín.
Od poloviny úvodního dějství už favorit z nejvyšší soutěže dominoval. V 27. minutě z dorážky otevřel skóre Krobot, který těsně před pauzou po vyhraném osobním souboji zvýšil. Pětadvacetiletý útočník v 78. minutě po skrumáži zkompletoval hattrick a o chvíli později ještě proměnil penaltu.
Šestnáctý celek MSFL už v závěru nestačil se silami a inkasoval ještě od Vondry.
Bohemians se stali čtrnáctým jistým účastníkem pohárového osmifinále. Z programu 3. kola zbývají odehrát dva zápasy, Dukla Praha v pátek přivítá Jablonec a Jihlava až na konci října bude hostit Plzeň. Z prvoligových celků dosud ze soutěže vypadla jen Sigma Olomouc.
27. Krobot
44. Krobot
78. Krobot
82. Krobot
85. Vondra
Hamza – Dulík (C), Jura (38. Bartoš), Leckéši, Dobeš, Zbranek (46. Barbořák), Bahounek (67. Nwachukwu), Mikuš, Slaměna (76. Kročil), Strachoň (46. Koňařík), Gabriš
Reichl – Heidenreich (72. Kadlec), Krobot, Pilař (61. Květ), Kovařík, Vondra, Havel (61. Vala), Kareem, Čermák (C) (61. Almási), Obinaya, Černý
Slezák – Moses, Jaja
Frühwald – Lischka, Mirvald, Javorček, Smrž
36. Bahounek, 64. Koňařík, 82. Dulík
Rozhodčí: Ehrenberger – Pospíšil, Brázdil
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