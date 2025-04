Výhra jako výhra, hodnotil sparťan Sadílek utrápený postup a věří: Snad nás nakopne!

Do hry přišel v 60. minutě za stavu 1:1. Přihlížel trefě Kuchty, Trubačově proměněné penaltě v závěru základní hrací doby, neuznanému vlastnímu gólu Švandy a nakonec i vítěznému Haraslínovu přímému kopu.

Zápas byl rozhodně dramatičtější, než sparťané chtěli a než si přáli.

„Zkomplikovala nám to penalta ke konci zápasu, která to poslala do prodloužení. A je dobře, že jsme ho zvládli a nerozhodovaly pokutové kopy, protože ty by pak mohly dopadnout jakkoli,“ prohlásil Sadílek.

Překvapil vás výkon Teplic? Ve druhé půli vás několikrát přehrávaly.

Bylo to tím, že ke konci prohrávaly a tlačily se dopředu. V prodloužení jsme pak zase víc hráli my a myslím, že i v první půli jsme hráli dobře, i když to někdy bylo pomalejší, než jsme chtěli. Za mě mají Teplice nejlepší střední blok v lize, hrají dobře v defenzivě a je těžké se do nich dostat. My nejsme tým, který by bezhlavě centroval do vápna, chceme hrát středem a je jasné, že tam budou ztráty. Zároveň mají Teplice šikovné hráče, kteří umí hrát s balonem a po ztrátě vyjíždět.

V úterý vypadla Slavia s Olomoucí, připadali jste si pod tlakem?

Necítili jsme se pod tlakem, ale tyhle pohárové zápasy jsou specifické. Je to jeden zápas, může to dopadnout jakkoli. Ty týmy sem jedou s tím, že nemají co ztratit a když vyhrají, všichni je budou oslavovat. Vidíme to i v ostatních soutěžích po Evropě, že favorité vypadávají. Třeba Leverkusen s týmem ze třetí ligy. Pro hodně týmů je pohár krátká cesta do Evropy a všichni to víme.

Sparťanský záložník Lukáš Sadílek klečí na zemi po faulu v utkání s Teplicemi.

Toho můžete využít i vy, vzhledem k postavení v ligové tabulce. Jste dvě výhry od trofeje.

Určitě. Podle mě se nikdo nebude za rok ptát, jak kdo vyhrál pohár. Vítězství jako vítězství, jdeme dál a musíme znovu zvítězit. O tom to je.

Několikrát vás podržel brankář Jakub Surovčík. Co na jeho výkon říkáte?

Je to skvělý gólman, ukazuje to každý den na tréninku a strašně se posunul. Jsem za něho rád, že to v poháru dokazuje a můžeme se na něj spolehnout. Předvedl skvělý výkon a dovedl tým do dalšího kola. Ukazuje, že z něho roste výborný gólman.

Sparťanský útočník Jan Kuchta střílí gól do sítě Teplic ve čtvrtfinále poháru.

Po delší době se gólově prosadil Jan Kuchta.

Myslím, že Kuchtič je velice dobře nastavený a strašně nám pomáhá v aspektech hry, které ne každý vidí. Kdo fotbal hodnotí laicky, tak to nevidí, ale to jak nám pomáhá v presinku, ve hře bez balonu i s balónem. Má to těžké, jelikož udělá třeba 60 náběhů za obranu, čímž ji trhá, ale to jsou pohyby, které málokdo ocení. Takže tím nám pomáhá i když třeba nedává góly, ale jsem za něj rád, že to protrhl.

Jaký je váš cíl do konce sezony?

Teď jsme dvě výhry od pohárů, ale potřebujeme sbírat i body v lize. Pro nás je cíl pořád stejný: skončit druzí a vyhrát pohár. Snad nás tahle výhra do dalších zápasů povzbudí. Když máte sérii nepříznivých výsledků, tak to je psychicky náročné. Z tohohle pohledu je výhra důležitá, ať byla jakákoli.