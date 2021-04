Jak na Slavii? Hrát na hranici možností, říká olomoucký Houska

Jak vyřadit ze čtvrtfinále českého poháru tým, který neprohrál 41 zápasů, pádí za třetím titulem v řadě a v Evropské lize přehrál i Leicester či Rangers? „Je to velká výzva, čeká nás nejlepší tým v Česku. Top mančaft. Ne náhodou dokázal to, co dokázal,“ povídá uznale před středečním mačem se Slavií záložník fotbalové Olomouce David Houska. „Recept je podat výkon na hranici svých možností.“