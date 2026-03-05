ONLINE: Karviná - Plzeň 0:0, pohár pozná posledního semifinalistu

Z poháru už překvapivě vypadli dva největší favorité na zisk trofeje. Slavia nejdřív prohrála na penalty v Jablonci a Sparta, poražený finalista minulého ročníku, skončila stejným způsobem v Mladé Boleslavi.
Třetím semifinalistou se ve středu stal opět na penalty Baník Ostrava po dramatu v Hradci Králové.
Dojde i na čtvrtý penaltový rozstřel?
Plzeň je v lize čtvrtá, naposledy prohrála 0:3 ve Zlíně, což se nečekalo. Před týdnem vypadla v předkole play off Evropské ligy po penaltách s řeckým Panathinaikosem. Na vítězství čeká od poloviny února.
Karviná prožívá bídné jaro, pět z pěti soutěžních zápasů nezvládla a v lize se propadla na osmé místo. Naposledy doma klopýtla 0:2 se Slováckem, nestačila na Jablonec, Slavii, Teplice ani Plzeň, svého pohárového soupeře, který ve Slezsku na začátku února zvítězil 2:0.
Neuman – Skyba, Camara, Prebsl (C), Labík – Štorman, Křišťan – Samko, Ayaosi, Ezeh – Vinicius.
Wiegele – Kadlec, Krčík, Dweh, Doski – Hrošovský, Červ (C) – Souaré, Ladra, Višinský – Vašulín.
Lapeš, Mrózek – Traoré, Vallo, Kačor, Šigut, Chytrý, Valošek, Fiala, Condé, Konaté.
Ťapaj, Tvrdoň – Chalupa, Toure, Sojka, Panoš, T. Slončík, Valenta, Adu.
13. Vinicius
Rozhodčí: Orel – Pečenka, Cichra – Kocourek (video)Přejít na online reportáž