Trávník v Jablonci ovlivnil i penalty. Byl šílený, ale pro oba stejný, shodli se slávisté

  22:13
Je to podobná situace jako před rokem. V lize jsou suverénní, ale v poháru vypadli už ve čtvrtfinále. „Celková nespokojenost z naší strany určitě je, hlavně z některých výkonů, nechci být konkrétní. Před zápasem jsme si to určitě představovali jinak,“ říkal po porážce s Jabloncem na penalty (2:3) asistent trenéra slávistických fotbalistů Milan Kerbr.
Útočník Jablonce Singhateh v přetlačované s kapitánem Slavie Vlčkem.

Útočník Jablonce Singhateh v přetlačované s kapitánem Slavie Vlčkem. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.
Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.
Slávista Chaloupek smutí po zpackané penaltě ve čtvrtfinále MOL Cupu.
Jablonecký útočník Singhateh krátce před gólem, který odvolal VAR.
Nepřekvapí, že jedním z hlavních témat byl po utkání stav hrací plochy. Ta už před výkopem nebyla ideální a v průběhu zápasu se stav jen zhoršoval.

„Nechceme se na to vymlouvat, ale fotbal na tom moc hrát nešel,“ říkal po utkání stoper Tomáš Vlček. „Já bych se opakoval. Už před zápasem jsem říkal, že je terén pro oba stejný. Ale asi všichni vidíme, že to nejsou ligové podmínky,“ přidal asistent Kerbr, jenž po pohárových zápase tradičně plní mediální povinnosti.

„Bylo to šílené, člověk nemohl ani pořádně zatočit. Balon skákal, moc trávy tam nebylo a hráči klouzali. Byly to těžké podmínky, což hůř snášejí i nohy, jak se člověk nemůže pořádně zapřít,“ přidal ještě po chvíli Vlček. „Ale jak říkám, pro oba týmy stejné. My si to musíme vyhodnotit a mrzí nás, že jsme vypadli z poháru.“

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Slavia potřetí v řadě končí už ve čtvrtfinále, tentokrát to nicméně bylo až na penalty.

K nim zápas dospěl za stavu 2:2, když slávisté zvládli vyrovnat v závěru nastavení základní hrací doby po Polidarově chybě a v prodloužení pak přežili i neuznanou branku Singhateha.

„Především gratuluji Jablonci k postupu. Myslím, že prvních patnáct minut zápasu jsme chytili, povedlo se nám vstřelit úvodní branku, pak měl Cham další šanci a mohli jsme náskok navýšit. Začátek byl podle našich představ, ale kolem 20. minuty začal Jablonec tlačit,“ hodnotil Kerbr průběh utkání.

Slávisté postupně odpadávali a s výjimkou tlaku za stavu 1:2 příliš nebezpeční nebyli.

Jablonec Nebyla v souboji s Isifem ze Slavie.

„Ztratili jsme střed hřiště, byli jsme daleko od hráčů, špatně jsme je přebírali, z čehož pak pramenily brejky. O poločase jsme udělali změny, ale nakonec zápas došel do penalt a to už byl vabank,“ přidal Kerbr.

I u rozstřelu sehrál svou roli terén. Slávisté neproměnili tři pokutové kopy a hned dva hráči, stopeři Chaloupek s Holešem, překopli bránu.

„V pondělí jsme penalty cvičili samozřejmě. Já jsem se po zápase bavil s Holim a ten říkal, že je těžké se na tom terénu zapřít. Hlavně nechtěl podklouznout, což vás trošku nahlodá a máte myšlenky jinde. Ale to byste se museli zeptat jich,“ krčil rameny Kerbr.

„Já jsem nekopal, takže nemůžu říct, ale v zápase jsem ve vápně byl a fakt lituju gólmany, kteří museli při každém odkopu přemýšlet, aby nepodklouzli. Je to pro oba týmy stejný, ale složitý,“ doplnil Vlček.

Slávista Chaloupek smutí po zpackané penaltě ve čtvrtfinále MOL Cupu.

Slavia, která o sedm bodů vede ligu, tak přišla o možnost získat double. Navíc před klíčovým nedělním derby absolvovala mimořádně fyzicky náročný zápas.

„Je to to poslední, co jsme chtěli. Kdybychom postoupil dál, kousalo by se nám to líp. Ale myslím, že tam teď žádné konkrétní zranění není, spíš menší šrámy. Uvidíme, musíme to zjistit a klíčová bude regenerace. Snad nikdo nevypadne a třeba se ještě někteří vrátí,“ zadoufal Kerbr.

Do tréninku by se mohli zapojit záložníci Provod s Mosesem a také brankář Staněk. Není však jisté, zda budou všichni na derby připraveni do základu. Další porážka by každopádně pro Slavii byla komplikací a také velkou ránou z hlediska psychiky.

„Samozřejmě vnímáme tabulku, ale chceme derby vyhrát za jakékoliv situace. Jdeme do toho, že chceme brát výhru,“ uzavřel Vlček.

Výsledky

