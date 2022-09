Dynamo se nabilo v poháru. Chtěli jsme zvednout sebevědomí, řekl Weber

„Tři ligová kola jsme na štíru s produktivitu, i tenhle zápas nám měl posloužit k tomu, abychom si tuhle statistiku zvedli. Pohár je nevyzpytatelný a ne všechny zápasy končí jednoznačně, určitě nám to pomůže,“ věří Weber.

Dynamo se v nejvyšší soutěži po třech porážkách v řadě s Mladou Boleslaví, Slavií a Olomoucí sesunulo na předposlední pozici v tabulce. „Chtěli jsme být v poháru v co nejsilnější sestavě, protože se potřebujeme sehrát, dostat sebevědomí nahoru. Chyběl nám jen Čavoš, který měl nějaké problémy a nechtěli jsme riskovat,“ osvětlil kouč.

Hattrickem se na chomutovském Letním stadionu, kde se hrálo při západu slunce, zaskvěl Zajíc, další góly přidali Havel a Matoušek.

„Ze Zajíce mám velkou radost! A taky z toho, že jsme měli pořád hlad po gólech. Hráče jsme k tomu nabádali,“ uvedl Weber. „Takhle jsme si utkání představovali. V úvodu jsme měli nějaké tyče, břevna, až ve 20. minutě nám to spadlo a hned po rozehrání přišel druhý, slepený gól. Pak už jsme utkání měli pod kontrolou.“

Domácí, kterým chyběl kvůli covidu sedmačtyřicetiletý veterán Patrik Gedeon, povětšinou nestíhali, i když také oni měli své šance. „Jsem rád, že naši kluci nasáli ligovou atmosféru. A že viděli, jak je ta soutěž jinde. Že není tak jednoduché se tam dostat. V televizi to vypadá snadně, ale budějovičtí hráči byli jinde silově i rychlostně,“ uznal domácí trenér Tomáš Smola. „Hrozně se mi líbilo, jak se Dynamo prezentovalo, to bych chtěl taky.“

Teď to ještě musí České Budějovice přenést do ligy, po reprezentační pauze se vydají do Ostravy.

„Přes víkend si odpočineme, neprožívali jsme teď dobré období. Start jsme měli přitom překvapivě dobrý navzdory těžkému rozlosování. Nyní jsme na špičkách, nesnažíme se na hráče vytvářet nějaký tlak, ale už je potřeba zabrat. Čekají nás důležitá utkání na Baníku, kde se musíme připravit na jeho bouřlivé prostředí, se Zlínem, Hradcem Králové a Teplicemi. Musíme bodovat, abychom se zvedli v tabulce,“ burcuje Weber.