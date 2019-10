Žijeme si svůj sen, radoval se po postupu chlumecký trenér Kraus

Takhle rychle jsem gól nedal, smál se Jarkovský Přání snad všech fotbalistů se těm chlumeckým splnilo. Hned z prvního útoku totiž dali favoritovi gól, stačila jim na to necelá minuta. Pěkně popořádku: Domácí Chlumec nejprve rozehrál ze středu hřiště, míč posunul dozadu až na brankáře Petra, ten ho poslal dopředu a v jednom z následných soubojů hráč hostujících Bohemians fauloval. Čápův centr z přímého kopu skončil přesně na hlavě Jakuba Jarkovského a bylo to 1:0. Na to vše stačilo 50 vteřin. „Přitom já jsem snad už pět let nedal gól hlavou, i když na to výšku mám,“ hlásil domácí stoper. Navíc na tak rychlý gól v soutěžním zápase si chlumecký kapitán musel počkal až do pětatřiceti let, bonusem pro něj je, že ho vstřelil prvoligovému soupeři. „Takhle brzy jsem gól opravdu nikdy nedal,“ přiznal. Za svoji dlouhou kariéru poprvé také zažil, že jeho tým v jednom ročníku pohárové soutěže vyřadil dvě prvoligová mužstva. „A teď bychom si přáli třeba Plzeň, Slavii či Spartu,“ sděloval nadšeně po postupu.