Byl to vášnivý boj o semifinále. Zároveň o vstupenku do Evropy, k níž zbývá udělat poslední dva kroky.

Při pátečním losování se vyklubaly dva pikantní zápasy a jedno nečekané prohlášení, které do světa vyslal člověk s ambicí od 29. května, kdy proběhnou volby, českému fotbalu šéfovat.

Zaprvé: fanoušci vyhlížejí semifinále Sparta vs. Plzeň a Ostrava vs. Olomouc.

Zadruhé: vlivný funkcionář Rudolf Blažek, předseda pražského Motorletu, by rád soutěž upravil, aby byla lepší, originálnější a spravedlivější.

Rovnou si můžeme říct, že nikdy nebude mít takovou váhu jako Anglický pohár, nejstarší soutěž planety, kterou založili v dávném roce 1871. Desítky týmů od první do deváté ligy se snaží vyřazovací fází prokousat do Wembley, kde se zpravidla hraje finále.

Český pohár přitom místo, kde 14. května vyvrcholí, stále nezná. Národní stadion ve stylu Wembley pořád neexistuje, na Letné a v Plzni to nebude. Proč? Protože o pořadateli rozhoduje takzvaný koeficient, pětiletý součet výsledků v poháru. Finále hostí níže postavený a kandidát na předsedu Blažek se diví: „To nedává smysl. Hrát by se mělo u týmu s lepší bilancí, ne podle tabulek, které nikdo nezná a fanoušci jim nerozumí.“

Převedeno na současnost: vzhledem k tomu, že v pětiletém žebříčku úspěšnosti je Sparta první a Plzeň třetí, finále si doma na beton zahraje vítěz semifinále Ostrava – Olomouc. Divné, co říkáte?

Slavistický záložník Malick Diouf si razí cestu olomouckou obranou.

Je toho víc, co by fotbalový pohár mohl zlepšit, aby se zatraktivnil, nicméně se sluší podotknout, že svou prestiž zvedá. Už tím, jak se prezentuje v televizi. Nebo že do role ambasadora přemluvil legendárního šutéra Jana Kollera. Do anglické verze má však nekonečně daleko.

Blažek třeba navrhuje, aby kluby z nižších soutěží měly pokaždé výhodu domácího stadionu. Kvůli emocím a přitažlivosti. Proč to nezkusit? V Česku platí, že doma – pokud to los určí – hraje klub bez licence proti profíkům (první a druhá liga). V této sezoně třeba Slavia v Benátkách nad Jizerou, Teplice v Hlučíně nebo Mladá Boleslav v Polici nad Metují.

V Anglii rozhoduje los. Koho z osudí vytáhnou dřív, hraje doma, nicméně zisk ze vstupného se dělí fifty fifty. Dejme tomu Sutton z páté ligy by dostal to samé jako slavný Arsenal, kdyby se kluby střetly stejně jako v únoru 2017. Tehdy nejvíc zaujal příběh náhradního brankáře Suttonu, kterému bylo skoro padesát let a vážil 130 kilo. Utkání hostil stadionek pro sedm tisíc lidí a pro místní to byl nezapomenutelný zážitek, takže oželeli finanční bonus, který by vyplýval z toho, že by se hrálo u soupeře, kde je kapacita téměř desetinásobná.

Nápad Ivana Haška, tehdejšího šéfa svazu, že se od osmifinále budou týmy utkávat na dva zápasy, vyšuměl. Pohár nenabízí dostatečný potenciál, aby se prodal, ale své kouzlo má. Co kdyby se příště finále konalo o víkendu a ne ve středu, kdy se znevýhodnění fanoušci budou kodrcat přes celou republiku ve všední den?

Plzeňští fanoušci na výjezdu při pohárovém utkání s Bohemians.

MOL Cup, jak se nazývá, kombinuje maloměstský fotbal s profesionály, přináší vzrušení, nevšední výsledky i rarity do kronik. Letos ještě benefit: pro vítěze podzim v Evropě. Poslední předkolo Evropské ligy, přinejhorším skupinu v Konferenční lize.

A ještě drobnost, dovolíte-li. Pokud Plzeň, Ostrava nebo Sparta skončí druhá v lize a zároveň vyhraje pohár, zabojuje v létě v předkolech o Ligu mistrů. Poražený finalista má tím pádem smůlu, protože výhodnou pozici v pohárech zaujme třetí tým z ligy. Na první dojem složité, na druhý však dramatické. Jako celý pohár.