Plzeň míří dvakrát do Ďolíčku: Nebude to žádný medík, prostředí je specifické

„Splnili jsme dílčí cíl, teď se musíme soustředit na každý další zápas a jít krok po kroku. Samozřejmě všichni umíme počítat, víme, jaký je bodový rozdíl, ale ještě se může mnohé změnit,“ je si vědom Miroslav Koubek.

Připsali jste si důležitou výhru, byla cesta ke třem bodům ideální?

Vždycky všechno nejde jako po másle, ale důležité jsou pro nás tři body. Po výhře na Spartě bylo nutné domácí zápas zvládnout, jinak bychom ten výsledek devalvovali. Naším cílem bylo vyhrát utkání se Slováckem a poskočit na druhé místo. V první půli jsme se celkovou aktivitou propracovali ke dvěma brankám a byli lepším mužstvem. Hostům prospělo střídání, po přestávce se zvedli a v určitých fázích nás dostali pod tlak. Tam jsme se nechovali úplně dobře, ale musím pochválit obrannou činnost, kterou jsme zvládali ve hře i při standardních situacích. Nedovolili jsme Slovácku vystřelit na bránu, toho si cením. Postupně jsme se z toho vymanili a posledních dvacet minut už bylo v pořádku. Věděli jsme, že nás nečeká snadný zápas.

Prospívá mužstvu, že se soustředíte už jen na domácí soutěže a hráči mají více sil i v závěru utkání?

Souhlasím, tlak Slovácka vyplýval ze situací, ale nebylo to tím, že by nám docházely síly. Data ukazují, že naše výkony jsou energičtější a vedené ve větší intenzitě. V tomto směru nám to prospívá. Sice nás teď čeká opět anglický týden, kdy hrajeme ve čtvrtek na Bohemce pohár a v neděli ligu. Musíme přepnout do jiného módu, ale věřím, že to zvládneme.

Jak už jste naznačil, čekají vás dva duely na Bohemians, jak náročné to bude?

Dvakrát uspět v jejich prostředí, které je specifické, nebude žádný medík. Ani proti Slovácku to nebyl jednoduchý zápas, šlapali do nás. Vyměnili trenéra, semkli se a bylo vidět, že jsou odhodlaní. Proto si vítězství nesmírně vážím. Také Bohemka bude velice náročný soupeř. Viděl jsem víkendový zápas v Pardubicích, kde prohráli, ale mají silné mužstvo. My se připravíme co nejlépe a budeme chtít uspět.

Plzeňský trenér Miroslav Koubek

Oproti minulému utkání jste se Slováckem provedl dvě změny v sestavě, byly vynucené?

Honza Paluska šel na hřiště, protože Marko (Svetozar Markovič) nebyl úplně v pořádku. Není to nic vážného, ale nechtěli jsme riskovat. A Milan Havel si o základní sestavu řekl velkou pílí v tréninku. Po delší době dostal šanci v základu. Je to změna, kterou uděláte, protože si ji hráč zaslouží.

Ve druhé půli vás soupeř trochu zatlačil, nechtěl jste střídat o něco dříve?

Hrajeme až ve čtvrtek a my hráčům, kteří tam možná zůstávají o něco déle, absolutně věříme. Jsou to reprezentanti a tyto zápasy zkušení hráči musí zvládat. Představte si, že bychom vystřídali, přišla menší zkušenost a dostaneme gól. Tak ten zápas nevyhrajeme, skončí to 2:2. Je to projev absolutní důvěry v základní jedenáctku. Není důvod myslet na nějaké šetření sil.