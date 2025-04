Plzeňský Šulc naštval Bohemians. Tohle není jasná penalta, zlobil se kouč. Právem?

Klokani doma v Ďolíčku prohráli 1:3 a v poháru končí. Situace ze 72. minuty je ale po závěrečném hvizdu ještě dlouho „žrala“. Sudího Všetečku s kolegy vyprovázel pískot i bučení a trenérský asistent Hejkal, jenž hodnotí pohárové duely místo hlavního kouče Jaroslava Veselého, naznačil: „Nelíbilo se nám to.“

Ale proč vlastně?

Šulc dostal po předchozí kombinaci přihrávku od parťáka Vydry, špičkou kopačky si chtěl obhodit Shejbala, který proti němu šel nebezpečným skluzem s kolíky napřed. Reprezentační záložník se přímému kontaktu stačil vyhnout, nadskočil a snad aby svůj pád zvýraznil, zařval a nepřirozeně propnul pravou ruku, což bylo zbytečné.

„Do balonu jsme šli nastejno, ale obránce kolíkama napřed,“ říkal Šulc do kamery televize Oneplay. „Trefil mě, takže podle mě penalta.“

Podívejte se na penaltový zákrok (čas 1:18):

Soupeři ho vinili ze simulování. Ovšem kdyby se Šulc nevyhnul a Shejbal ho s nataženou kopačkou zasáhl naplno, mohl z toho být klidně zákrok na červenou kartu a vážné zranění. Takhle ale domácí dráždí, že byl kontakt minimální, jestli vůbec nějaký.

„Když jde hráč ve vápně do skluzu, je pravděpodobné, že chce hrát balon. Tady bylo nohou víc, vznikla tam skrumáž, kterou jsme úplně dobře neviděli,“ hodnotil hostující asistent trenéra Jan Trousil.

„Já jsem nejdřív v televizi řekl, že tam něco asi bylo, když to VAR posvětil,“ pokračoval Hejkal. „Ale po zápase jsme ještě jednou koukali snad na všechny dostupné záběry. Z taktické kamery, z televize. Nejprůkaznější byl asi pohled z protilehlé tribuny. Takové utkání by měl za stavu jedna jedna rozhodnout pokutový kop, který je jasný. Tenhle dle mého názoru jasný nebyl,“ krčil rameny.

Jan Koller, který utkání hodnotil coby expert v televizním studiu, prohlásil: „Ani s brýlemi jsem tam vyložený a stoprocentní kontakt neviděl. Shejbal tam ale tímhle stylem jít nemůže, to penaltě napomáhá. A Šulc to nakonec udělal šikovně, už je to zkušený hráč.“

Chvíli si poležel, pak se zvednul a sebevědomě vzal do rukou balon. Pokutový kop proměnil bez potíží. A navrch ještě naštval fanoušky z domácího kotle, kterým oslavou vracel předchozí nadávky.

„Ze začátku jsem si říkal, že jsem faulovaný a kopat bych asi neměl. Ale pak jsem viděl Matěje Vydru někde u střídačky, tak jsem šel. A jsem rád, že jsem proměnil,“ dodal Šulc.

Po zápase navíc převzal i cenu pro muže zápasu. Ale až se v neděli vrátí do Ďolíčku v ligovém zápase, vřelé přivítání ho určitě nečeká.