Plzeň v domácím poháru přejela Lanžhot, prosadilo se šest různých střelců

Autor: ,
  19:06
Fotbalisté Plzně v úvodním utkání 3. kola domácího poháru zvítězili v Lanžhotě vysoko 6:1 a stali se prvními osmifinalisty MOL Cupu. Viktoria proti soupeři ze čtvrté ligy podle očekávání dominovala, po poločase vedla pouze o gól, ale po změně stran přidala další čtyři branky.

Rafiu Durosinmi z Plzně (vpravo) slaví branku v utkání s Olomoucí. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Plzeňský trenér Miroslav Koubek udělal několik změn v obvyklé základní sestavě, mezi tyčemi dostal šanci náhradní gólman Wiegele. V 10. minutě otevřel skóre střelou na bližší tyč kapitán Vydra, který pak za polovinou úvodního dějství přihrál na gól Kabongovi. V závěru první půle nařídil sudí Vejtasa po zákroku Bella penaltu pro domácí a Balážik s přehledem snížil.

Na větší zdramatizování zápasu ale outsider před téměř dvěma tisícovkami diváků neměl. V 48. minutě se po rohovém kopu hlavou prosadil Spáčil, který se vrátil do sestavy Viktorie po nedávném zranění hlavy.

V 65. minutě odčinil zaváhání před penaltou Bello a z pravé strany povedenou střelou z první trefil přesně místo u zadní tyče. Za dalších pět minut se prosadil z dorážky po přímém kopu Durosinmi a další střídající hráč Ladra pak ranou zpoza vápna uzavřel skóre. Lanžhot měl daleko k dalšímu překvapení poté, co v předchozím průběhu MOL Cupu vyřadil dva soupeře z druhé nejvyšší soutěže.

Plzeň je jedním z šesti prvoligových týmů, které vstupují do poháru až ve 3. kole. Volný los měli v předchozím průběhu i další čtyři účastníci evropských pohárů Slavia, Sparta, Ostrava a Olomouc a také Hradec Králové coby vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezony.

Hlavní část zápasů 3. kola se odehraje v příštím týdnu. Trofej obhajuje Sigma Olomouc. Vítěz MOL Cupu bude mít stejně jako na jaře jistotu účasti v hlavní fázi evropských pohárů, a to minimálně v Konferenční lize.

MOL Cup
3. kolo 16. 9. 2025 16:00
TJ Sokol Lanžhot : FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 1:6 (1:2)
Góly:
45+1. Balážik
Góly:
10. Vydra
25. Kabongo
48. Spáčil
65. Bello
70. Durosinmi
81. Ladra
Sestavy:
Balciar – Tomeška, Buchta, Milota (K), Pidručnyj – Balážik, Ravas (77. Gajdošík) – Foltýn (46. Klimovič), Hříba (46. Kudláč), Burac (57. Kaláb) – Březina (81. Čerňan)
Sestavy:
Wiegele – Dweh (66. Havel), Jemelka, Spáčil – Bello, Valenta, Zeljković, Doski – Višinský (66. Ladra) – Kabongo (66. Adu), Vydra (K) (66. Durosinmi)
Náhradníci:
Uher – Gajdošík, Klimovič, Kaláb, Čerňan, Kudláč, Mackura
Náhradníci:
Tvrdoň, Šilhavý – Markovič, Červ, Durosinmi, Ladra, Souaré, Havel, Adu, Memič
Žluté karty:
69. Buchta
Žluté karty:

Rozhodčí: Vejtasa – Kotík, Dresler

Počet diváků: 2952

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Eindhoven vs. Saint-GilloiseFotbal - 1. kolo - 16. 9. 2025:Eindhoven vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.20
  • 3.70
  • 1.85
Bilbao vs. ArsenalFotbal - 1. kolo - 16. 9. 2025:Bilbao vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 6.80
  • 2.80
  • 1.85
Tottenham vs. VillarrealFotbal - 1. kolo - 16. 9. 2025:Tottenham vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
16. 9. 21:00
  • 1.94
  • 3.78
  • 4.02
Real Madrid vs. MarseilleFotbal - 1. kolo - 16. 9. 2025:Real Madrid vs. Marseille //www.idnes.cz/sport
16. 9. 21:00
  • 1.36
  • 5.62
  • 8.12
Juventus vs. DortmundFotbal - 1. kolo - 16. 9. 2025:Juventus vs. Dortmund //www.idnes.cz/sport
16. 9. 21:00
  • 1.94
  • 3.64
  • 4.16
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Jásir patří Olomouci, Bilbao má posilu z an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří...

ONLINE: Startuje Liga mistrů. V akci Arsenal. Kovář nechybí v bráně PSV

Sledujeme online

Startuje druhý ročník rozšířené Ligy mistrů. Šestatřicet týmů se v rámci jedné tabulky utkává o účast ve vyřazovací fázi. Jako první jde do akce Arsenal, semifinalista minulého ročníku, který hraje v...

16. září 2025  18:30

Talent pro Spartu? Vojta pálí i letos: Sebevědomí mi dodává reprezentace

Jen to nezvojtit! Matyáš Vojta loni ve fotbalové lize parádně našlápl a teď chce potvrdit, že nešlo o náhodný výstřel. Mladé pušce z Mladé Boleslavi se na životní sezonu daří navazovat, letošní čtyři...

16. září 2025

FIFA vyplatí klubům za MS rekordních sedm miliard, nově i za hráče v kvalifikaci

Mezinárodní fotbalová federace FIFA vyplatí klubům za účast jejich hráčů na mistrovství světa v roce 2026 rekordní sumu 355 milionů dolarů (7,3 miliardy korun). Podle úterního prohlášení je to oproti...

16. září 2025  17:27

Slavia - Bodö/Glimt v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Fotbalisté Slavie vstupují do ligové fáze Ligy mistrů. Jejich prvním soupeřem bude v Edenu norský tým Bodö/Glimt. Kde můžete zápas 1. kola nejprestižnější pohárové soutěže sledovat živě?

16. září 2025  15:49

Sabou se omluvil Spartě za napadení Vindahla. Klub mu zakázal vstup na lavičku

Omluva a následný trest. Hradecký fotbalový klub odsoudil jednání svého sportovního ředitele Jiřího Saboua, který napadl sparťanského gólmana Petera Vindahla o poločasové přestávce nedělního...

16. září 2025  15:44

Trpišovský je rád, že může proti Bodö nasadit Chorého. Je pro nás klíčový, říká

Na bariéry pod tribunami brigádníci natahují modré plachty s obrysy míče. Po střeše nad protilehlou tribunou chodí čtyři muži a cosi řeší. Na stadion v pražském Edenu dorazila fotbalová Liga mistrů,...

16. září 2025  15:20

Etická komise bude řešit Priskeho návštěvu sudích. Porušení řádů, říká LFA

Fotbalová asociace řeší pochybení sudích. Po nedělním utkání Sparty v Hradci měl rozhodčí Jan Beneš vpustit do své kabiny hostujícího trenéra Briana Priskeho, což posléze potvrdil v médiích. Předseda...

16. září 2025  13:43,  aktualizováno  14:09

Potíže s vízem vyřešeny. Egyptský útočník Jásir už může hrát za Olomouc

Egyptský fotbalista Muhammad Jásir definitivně patří Olomouci. Sigma už na počátku září zapsala čtyřiadvacetiletého útočníka na soupisku pro Konferenční ligu, příchod nové posily ale vzhledem k...

16. září 2025  13:29

Nikým si nenechte zkazit chuť ze hry, radí Sonntagová začínajícím fotbalistkám

Bylo jí osm let, když poprvé oblékla dres Sparty. A nosí ho dodnes. Jen už ne v žačkách, ale v 1. lize žen. A věří, že letos získá její tým po čtyřech letech mistrovský titul. „Sparta by se měla...

16. září 2025  12:35

Slavia odmítla spekulace ohledně kvality dresů. S Castore bude spolupracovat dál

Nebyl by to sice první škraloup britské značky, nicméně slávistická spolupráce s výrobcem dresů Castore by fiaskem skončit neměla. Spekulaci, že je údajně pražský fotbalový klub nespokojený, záhy sám...

16. září 2025  11:25

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Kričfaluši musí po premiéře povinně na tribunu. Do Baníku ho nalákal i Šín

Minulý týden Ondřej Kričfaluši posílil fotbalisty Baníku Ostrava a hned v sobotu nastoupil proti Liberci. Odehrál celé utkání a byl hodně zklamaný prohrou 0:2. Leč ve středu proti Teplicím bude jen...

16. září 2025  8:20

Kouč největší hvězdou. Norský Trpišovský nařizuje sedět ve tmě, velkokluby odmítá

Premium

Když se zrovna nehrál zápas, scházeli se na stadionu každé ráno před devátou. Snídaně a trénink až pak. Kdy až pak? Až po meditaci, kterou vyžadoval zarputilý trenér Kjetil Knutsen. Patnáct minut ve...

16. září 2025

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.