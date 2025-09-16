Plzeň v domácím poháru přejela Lanžhot, prosadilo se šest různých střelců

Plzeňský trenér Miroslav Koubek udělal několik změn v obvyklé základní sestavě, mezi tyčemi dostal šanci náhradní gólman Wiegele. V 10. minutě otevřel skóre střelou na bližší tyč kapitán Vydra, který pak za polovinou úvodního dějství přihrál na gól Kabongovi. V závěru první půle nařídil sudí Vejtasa po zákroku Bella penaltu pro domácí a Balážik s přehledem snížil.
Na větší zdramatizování zápasu ale outsider před téměř dvěma tisícovkami diváků neměl. V 48. minutě se po rohovém kopu hlavou prosadil Spáčil, který se vrátil do sestavy Viktorie po nedávném zranění hlavy.
V 65. minutě odčinil zaváhání před penaltou Bello a z pravé strany povedenou střelou z první trefil přesně místo u zadní tyče. Za dalších pět minut se prosadil z dorážky po přímém kopu Durosinmi a další střídající hráč Ladra pak ranou zpoza vápna uzavřel skóre. Lanžhot měl daleko k dalšímu překvapení poté, co v předchozím průběhu MOL Cupu vyřadil dva soupeře z druhé nejvyšší soutěže.
Plzeň je jedním z šesti prvoligových týmů, které vstupují do poháru až ve 3. kole. Volný los měli v předchozím průběhu i další čtyři účastníci evropských pohárů Slavia, Sparta, Ostrava a Olomouc a také Hradec Králové coby vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezony.
Hlavní část zápasů 3. kola se odehraje v příštím týdnu. Trofej obhajuje Sigma Olomouc. Vítěz MOL Cupu bude mít stejně jako na jaře jistotu účasti v hlavní fázi evropských pohárů, a to minimálně v Konferenční lize.
45+1. Balážik
10. Vydra
25. Kabongo
48. Spáčil
65. Bello
70. Durosinmi
81. Ladra
Balciar – Tomeška, Buchta, Milota (K), Pidručnyj – Balážik, Ravas (77. Gajdošík) – Foltýn (46. Klimovič), Hříba (46. Kudláč), Burac (57. Kaláb) – Březina (81. Čerňan)
Wiegele – Dweh (66. Havel), Jemelka, Spáčil – Bello, Valenta, Zeljković, Doski – Višinský (66. Ladra) – Kabongo (66. Adu), Vydra (K) (66. Durosinmi)
Uher – Gajdošík, Klimovič, Kaláb, Čerňan, Kudláč, Mackura
Tvrdoň, Šilhavý – Markovič, Červ, Durosinmi, Ladra, Souaré, Havel, Adu, Memič
69. Buchta
Rozhodčí: Vejtasa – Kotík, Dresler
Počet diváků: 2952