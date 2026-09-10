„Jsem rád, že jsme splnili povinnost, při vší úctě k Žižkovu, který mám rád, dotáhli to do vítězného konce. Od první minuty jsme věděli, jak se ten zápas bude vyvíjet a že budeme dobývat. Naštěstí jsme to v první půli zlomili dvěma góly a pak už se hrálo líp,“ hodnotil dvaadvacetiletý útočník v rozhovoru pro klubovou televizi.
Sám dal jeden z nich poté, co mu před odkrytou bránu přihrál navrátilec do sestavy a kapitán Patrik Vydra.
„Nechci říct, že to ze mě spadlo, ale pak už jsem byl poměrně klinickej, takže dobrý,“ usmíval se Vojta.
Ve druhé půli hlavou po Suchomelově centru zvyšoval na 4:0 a v samotném závěru pak zkompletoval hattrick, když zblízka dorazil střelu, kterou brankář Škodoň vyrazil jen před sebe.
„Za ty góly jsem rád, ale doufám, že přijdou v důležitějších zápasech a že nám pomůžou víc než dneska,“ prohlásil nicméně trochu sebekriticky.
„Ale každý útočník chce dávat góly a já dlouho žádný nedal, takže mám radost a vážím si jich. Každý pohárový zápas, zvlášť proti týmům z druhé ligy, není úplně jednoduchý, když soupeř brání v deseti před vápnem, takže o to víc mě těší, že jsme ho zvládli,“ navázal.
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Do Sparty dorazil v zimě z Mladé Boleslavi za částku, která s bonusy přesahuje sto milionů korun.
Ale kromě trefy v úvodním zápase osmifinále Konferenční ligy na půdě Alkmaaru (1:2) se střelecky trápil a v této sezoně nastupuje spíš sporadicky, jelikož jasnou jedničkou na hrotu je letní posila Brunes.
„Modlím se za něj každý den, jelikož to měl po přestupu náročné. Byl pod velkým tlakem a neměl potřebné štěstí, jelikož dal několik gólů z ofsajdu. Ale každý den tvrdě maká na tréninku a roste i jako člověk. Má na sobě nalepenou velkou cenovku, která určitě sehrála svou roli,“ pronesl trenér Brian Priske.
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Je to o sebevědomí, trenére?
„To je ta jednoduchá odpověď,“ usmál se Priske. „Určitě to hraje nějakou roli, ale tou další je aspekt, o kterém už jsem v minulosti často mluvil. Lidé nerozumí tomu, jaké to je být v kabině Sparty. Je to úplně jiný fotbal, kterému čelíme. Jedna věc je hrát za Boleslav, se vším respektem k ní, protože teď hraje naprosto skvěle, ale je to tam zkrátka jiné, než nosit sparťanský dres.“
„Máte méně prostoru a není tak jednoduché dávat góly, takže si hráči musí zvykat i na nové věci z hlediska taktiky. Tohle pro něj byl důležitý krok a doufejme, že správným směrem,“ dovysvětlil Priske.
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V to stejné doufá také Sparta, která se v posledních týdnech trápila a věří, že ji pohárová výhra, byť s druholigovým soupeřem, nakopne.
A kdo ví, možná se v příštích zápasech Vojta podívá znovu do základu, jelikož Brunes má na kontě zatím jediný gól, který navíc zapsal hned při svém debutu. A od té doby nic.
Nastoupí Vojta v základu i v lize, případně v pohárech?