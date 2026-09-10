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Vojtův první hattrick. Chci Spartě pomoct i v důležitějších zápasech, hlásí útočník

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  10:49
Sparťanský útočník Matyáš Vojta slaví gól v domácím poháru proti Viktorii...

Sparťanský útočník Matyáš Vojta slaví gól v domácím poháru proti Viktorii Žižkov. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Sparťanský útočník Matyáš Vojta během utkání s Viktorií Žižkov.
Radost sparťanských fotbalistů po trefě Matyáše Vojty proti Viktorii Žižkov.
Sparťanský trenér Brian Priske během zápasu s Viktorií Žižkov.
Christian Clarup, vedoucí fyzické přípravy Sparty.
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V dresu Sparty měl dosud na kontě jediný gól. Teď přidal další a nakonec se z toho vyklubal první profesionální hattrick. „Každý útočník chce dávat góly a já dlouho žádný nedal, takže mám radost a vážím si jich,“ říkal sparťanský útočník Matyáš Vojta po výhře 5:0 nad Viktorií Žižkov v domácím poháru.

„Jsem rád, že jsme splnili povinnost, při vší úctě k Žižkovu, který mám rád, dotáhli to do vítězného konce. Od první minuty jsme věděli, jak se ten zápas bude vyvíjet a že budeme dobývat. Naštěstí jsme to v první půli zlomili dvěma góly a pak už se hrálo líp,“ hodnotil dvaadvacetiletý útočník v rozhovoru pro klubovou televizi.

Sám dal jeden z nich poté, co mu před odkrytou bránu přihrál navrátilec do sestavy a kapitán Patrik Vydra.

„Nechci říct, že to ze mě spadlo, ale pak už jsem byl poměrně klinickej, takže dobrý,“ usmíval se Vojta.

Sparťanský útočník Matyáš Vojta během utkání s Viktorií Žižkov.

Ve druhé půli hlavou po Suchomelově centru zvyšoval na 4:0 a v samotném závěru pak zkompletoval hattrick, když zblízka dorazil střelu, kterou brankář Škodoň vyrazil jen před sebe.

„Za ty góly jsem rád, ale doufám, že přijdou v důležitějších zápasech a že nám pomůžou víc než dneska,“ prohlásil nicméně trochu sebekriticky.

„Ale každý útočník chce dávat góly a já dlouho žádný nedal, takže mám radost a vážím si jich. Každý pohárový zápas, zvlášť proti týmům z druhé ligy, není úplně jednoduchý, když soupeř brání v deseti před vápnem, takže o to víc mě těší, že jsme ho zvládli,“ navázal.

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Do Sparty dorazil v zimě z Mladé Boleslavi za částku, která s bonusy přesahuje sto milionů korun.

Ale kromě trefy v úvodním zápase osmifinále Konferenční ligy na půdě Alkmaaru (1:2) se střelecky trápil a v této sezoně nastupuje spíš sporadicky, jelikož jasnou jedničkou na hrotu je letní posila Brunes.

„Modlím se za něj každý den, jelikož to měl po přestupu náročné. Byl pod velkým tlakem a neměl potřebné štěstí, jelikož dal několik gólů z ofsajdu. Ale každý den tvrdě maká na tréninku a roste i jako člověk. Má na sobě nalepenou velkou cenovku, která určitě sehrála svou roli,“ pronesl trenér Brian Priske.

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Je to o sebevědomí, trenére?

„To je ta jednoduchá odpověď,“ usmál se Priske. „Určitě to hraje nějakou roli, ale tou další je aspekt, o kterém už jsem v minulosti často mluvil. Lidé nerozumí tomu, jaké to je být v kabině Sparty. Je to úplně jiný fotbal, kterému čelíme. Jedna věc je hrát za Boleslav, se vším respektem k ní, protože teď hraje naprosto skvěle, ale je to tam zkrátka jiné, než nosit sparťanský dres.“

„Máte méně prostoru a není tak jednoduché dávat góly, takže si hráči musí zvykat i na nové věci z hlediska taktiky. Tohle pro něj byl důležitý krok a doufejme, že správným směrem,“ dovysvětlil Priske.

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V to stejné doufá také Sparta, která se v posledních týdnech trápila a věří, že ji pohárová výhra, byť s druholigovým soupeřem, nakopne.

A kdo ví, možná se v příštích zápasech Vojta podívá znovu do základu, jelikož Brunes má na kontě zatím jediný gól, který navíc zapsal hned při svém debutu. A od té doby nic.

Nastoupí Vojta v základu i v lize, případně v pohárech?

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