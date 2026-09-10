Sparta tak po nevydařeném vstupu do ligové sezony nedopustila další komplikaci a dost možná se do příštích týdnů zdravě nakopla.
„Vojta dal hattrick a Jurásek s Mackem vstřelili své první góly za Spartu, navíc Hegyi a Vitályos si připsali svůj první start, takže hodně pozitiv, ale stále máme na čem pracovat,“ hodnotil Priske.
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Jak moc Vojtovi góly pomůžou?
Doufám, že hodně. Modlím se za něj každý den, jelikož to měl po přestupu náročné. Byl pod velkým tlakem a neměl potřebné štěstí, jelikož dal několik gólů z ofsajdu. Ale každý den tvrdě maká na tréninku a roste i jako člověk. Má na sobě nalepenou velkou cenovku, která určitě sehrála svou roli, ale doufám, že se i teď po příchodu Brunese zvládnou navzájem doplňovat. Tohle pro něj byl důležitý krok a doufejme, že správným směrem.
Je to u něj o sebevědomí?
To je ta jednoduchá odpověď. Určitě to hraje nějakou roli, ale tou další je aspekt, o kterém už jsem v minulosti často mluvil. Lidé nerozumí tomu, jaké to je být v kabině Sparty. Je to úplně jiný fotbal, kterému čelíme. Jedna věc je hrát za Boleslav, se vším respektem k ní, protože teď hraje naprosto skvěle, ale je to tam zkrátka jiné. Ve Spartě máte méně prostoru a není tak jednoduché dávat góly, takže si hráči musí zvykat i na nové věci z hlediska taktiky.
Pojďme zpátky k zápasu. Chyběli vám sparťanští fanoušci? Těch totiž kvůli bojkotu cen vstupenek příliš nedorazilo.
Ti mi chybí vždycky. Kvůli nim fotbal hrajeme, takže je to smutné, když s námi nejsou. Fotbal se hraje pro ně a bylo by skvělé, kdyby stadion byl plný.
Co na jejich rozhodnutí říkáte?
Rozumím jim, naprosto. Jak jsem říkal, je to smutné. Rozumím klubům, ale fotbal se hraje především pro diváky a tohle měl být pro Žižkov velký večer. Měli mít plný stadion, který by podporoval jejich hráče, a také náš sektor měl být plný. Ale nejsem v pozici, abych komentoval cenovou politiku. Můžu jenom říct, že mě mrzí, že nebyl plný stadion.
Do zápasu jste šli poté, co jste udělali změny v realizačním týmu – v pondělí skončili asistenti Ian Coll a Jack Wilson. Jak jste to vnímal?
Byly to náročné dny. Nejenom pro klub, ale také pro mě osobně, jelikož jsem musel učinit těžké rozhodnutí. Dostal jsem od vedení možnost udělat nějaké změny v realizačním týmu ve snaze dodat mu novou energii a rozhodl jsem se rozloučit se dvěma lidmi, kteří pro mě byli v posledních 15 měsících důležití. Byli věrní nejenom mně, ale také celému klubu a odevzdali mu všechno, co umí. Něco takového není nikdy jednoduché, ale mou prací je činit těžká rozhodnutí. Cítil jsem, že byl čas na změnu.
Iana Colla, šéfa fyzické přípravy, nahradil navrátilec Christian Clarup.
Christiana moc dobře znám a on zná klub, což mu ulehčí adaptaci. Vím, co nám přinese z hlediska energie i kvality práce. Snad dokáže z téhle skupiny hráčů vytěžit těch zbývajících několik procent, která mu chybí. Máme tady totiž kvalitní tým a snad ten dopad uvidím v příštích týdnech. Co se týče Jacka, tak ten nám tady postavil dobré základy pro standardní situace, a dokud nenajdeme náhradu, převezme jeho povinnosti Diarmuid O’Carroll, který už s nimi má zkušenosti z národního týmu.
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Clarup byl volný od jara. Uvažoval jste o něm delší dobu?
Ano, je to normální. Samozřejmě jsme byli v posledních měsících v kontaktu, když odešel z Wolfsburgu. Teď byl správný okamžik ho přivést. Máme tady dobrou skupinu a hodně nových a kvalitních hráčů. Ale poslední týdny, a zejména poslední dva zápasy, pro nás byly těžké, dostaly nás pod tlak. Doufám, že Christian nám dodá potřebnou energii.
Proti Žižkovu naskočil poprvé do základu záložník Patrik Vydra. Jak je pro vás jeho návrat důležitý?
Vydra je jedním z klíčových hráčů. Zná klub velmi dobře a nebojí se na sebe vzít zodpovědnost. Je na něm vidět, že mu teď ještě chybí herní praxe, ale vnímáme jeho přítomnost na hřišti i v kabině. Nečekám, že bude hned ve vrcholné formě, jelikož takhle dlouhá pauza se na vás podepíše. Musíme s ním pracovat postupně a možná po reprezentační pauze už to bude ten starý dobrý Patrik. Myslím, že i proti Žižkovu to od něj bylo dobrých 60 minut a důležitý krok pro něj v jeho návratu.