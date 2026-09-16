ONLINE: Slavia hraje pohár ve Varnsdorfu, v akci také Zbrojovka, Hradec či Teplice

Slávisté jsou zatím v lize neporažení a teď vstupují i do druhé domácí soutěže. V minulé sezoně v poháru vypadli ve čtvrtfinále s Jabloncem.
Proti Varnsdorfu zvolil trenér Jindřich Trpišovský následující sestavu: Domčak – Kolísek, Konečný, Barčot – Isife, Daikité, Kačor, Kubiak – Piták, Schranz, Rajnoha.
Slavia se s Varnsdorfem v soutěžním zápase utkala naposledy na podzim 2013, kdy ho v osmifinále vyřadila jen tak tak – po venkovní bezbrankové remíze doma zvítězila 1:0.
V akci také Zbrojovka, Hradec či Teplice
Ve středu hraje své zápasy dalších sedm prvoligových týmů. Tím jediným, který v této fázi zatím vypadl, je Sigma Olomouc, která minulý týden nestačila na Prostějov. Dál naopak šla Sparta a v úterý Mladá Boleslav s Libercem.
Zbrojovku Brno, která zatím slaví úspěchy v první lize, čeká Králův Dvůr ze třetí nejvyšší soutěže.
Druholigového soupeře má Hradec Králové, jenž hraje v Příbrami, a Teplice, které vyzvou Táborsko. Jediný zástupce čtvrté ligy Kozlovice narazí na Pardubice.
Zbylé středeční zápasy jsou: Vítkovice – Artis Brno, Neratovice – Slovácko a Havířov – Zlín.
Šnurko – Hora, Matvijčuk, Tymošenko /K/, Kovbasa – Boryšpolec, Sokol, Seňko, Berezka – Ahile, Emmer
Domčak – Isife, Konečný, Kolísek – Piták, Kačor, Rajnoha, Diakite, Kubiak – Schranz /K/, Barčot
Roze – Pinčuk, Jandáč, Baryljak, Sirenko, Hudák, Havryljuk, Grafek, Pečenyj, Lopez
Rezek – Chaloupek, Vlček, Nowak, Ayaosi, Chorý, Šturm, Behenský, Solarte, Okonkwo, Belžík
Rozhodčí: Bohata – Kříž, ŠůmaPřejít na online reportáž
Sutr – Benda, Tregler, Bouček (C), Novák P., Plot, Vostárek, Křemenák, Provod, Moravec, Brandner
Prodělal – Hunal, Penxa, Rymarenko, Zmrhal, Kanakimana, Saal, Ševčík, Pokorný (C), Ezeh, Soliu
Houha – Šumilov, Slabý, Kalina, Bezděk, Eichler, Berezutskiy, Ladra, Nejedlý
Sváček – Kauan, Čavoš, Velich, Vaníček, Vachoušek, Vašulín, Granečný, Břečka, Dante, Janetzký
Rozhodčí: Kubečka – Slavíček, Novák
Gergela – Conte, Jedlička, Málek, Nghabo, Penner, Piško (C), Roušar, Švestka, Svoboda, Urbanec.
Vágner – Abajas, Čech (C), Dancák, Ludvíček, Mielke, Slončík, Uhrinčať, Umar, Valenta, Vlkanova.
Melichar – Apea, Čadek, Faye, Fila, Kop, Pešek, Vott.
Zadražil, Vízek – Chvátal, Čihák, Čvančara, Darida, Neto, Trubač, van Buren.
Rozhodčí: Opočenský – Volf, Dohnal
Kubný – Havel (C), Bláha, Plachý, Zeronik, Nikl, Juzvak, Poturnay, Toula, Hruška, Miška.
Lichtenberg – Jakubko, Bílek (C), Fortelný, Kozák, Krejčí, Jukl, Hopi, Takács, Pech, Zlatohlávek.
Kerbach – Barac, Šplíchal, Řezáč, Rezek, Heppner, Matějka, Kášek, Hájek.
Němeček – Vientiess, Badamosi, Harušťák, Auta, Harža, Náprstek, Mareček.
Rozhodčí: Panský – Pfeifer, Rosický
Keller – Ojetoye, Kuzmanovič (C), Málek, Graclík, Hloch, Hönig, Jurásek, Kamara, Nieslanik, Galík
Borek – Harazim, Jeřábek (C), Fomba, Sylla, Sarapata, Carlén, Pospíšil, Preisler, Perišič, Sanyang
Magnus – Diatta, Drozd, Hómann, Klaučo, Prepsl, Raab, Šudák, Švach, Zajac, Hazha
Stoppen – Kolarič, Toula, Fulnek, Pojezný, Sokol, Vukadinovič
Rozhodčí: Machálek – Brázdil, Hurych
Obzina – Pavlíček, Vítek, Řehák (C), Vaculík, Michl, Koutný, Galetka, Červenka P., Kozák, Ševčík
Šerák – Simon, Smékal, Zima, Trédl, Samuel, Krčík, Boledovič, Saarma, Botos (C), Kahuan
Fryčák – Dobiáš, Remeš, Smékal, Vyhlídal, Olšanský, Hanák, Červenka J., Zdražil, Ciesarik, Korytář
Mandous – Icha, Godwin, Jelínek, Drchal, Hlavatý, Mahuta, Reil, Halinský
Rozhodčí: Mankovecký – Dresler, Jurajda
Ordelt – Havel, Bárta, Hronek, Sladovník, Nerger, Vopat (C), Mikeš, Coňk, Magdi, Jakoubek
Halouska – Stojchevski (C), Marinelli, Alabi, Blahút, Sosseh, Král, Kostadinov, Dolžnikov, Prior, Puškáč
Šustr, Wexler, Rejšek, Havránek, Safir, Záboj, Novotný
Urban, Ndefe, Cícha, Trávník, Horský, Fiala, Havlík, Slončík, Vorlický, Uhrovič, Juroška
Rozhodčí: Orel – Kubr, Ježek