Slavia si proti soupeři ze třetí ligy dokráčela pro pohodový postup.
A byl pohodový i navzdory tomu, že slávisté hráli s výrazně omlazenou sestavou, kde třiatřicetiletý Schranz doslova vyčníval. Vždyť věkový průměr základní jedenáctky byl 20,6 let.
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Slavia jde v poháru dál, Schranz zapsal hattrick. Postup slaví i Zbrojovka či Hradec
„Hlavně jsme rádi za to, že ti mladí kluci, kteří nastoupili, tak splnili to, co jsme po nich chtěli, i když tam byly samozřejmě chyby. Ale na to, že ti kluci mají sedmnáct, osmnáct, devatenáct let, tak plnili to, co jsme chtěli a ten první poločas byl za mě takový nadstandardní,“ hodnotil asistent trenéra Milan Kerbr, jenž po pohárových utkáních přebírá mediální povinnosti místo Jindřicha Trpišovského.
Slavia vedla už po deseti minutách 2:0 a do půle přidala další tři branky.
„Hodnotil bych to velmi pozitivně, protože jsme měli namixovaný tým, hodně mladých hráčů, takže jsem rád za ně, že jsme to zvládli. Dobře jsme do toho vstoupili, což bylo pro naši pohodu důležité,“ popsal Schranz.
Vstřelil mimochodem svůj teprve druhý soutěžní hattrick na klubové úrovni – ten první zapsal v červenci 2021 proti Teplicím.
„Víme o něm, že zakončovat umí, vždyť vyhrál zlatou kopačku na mistrovství Evropy. Koli (Ondřej Kolář) myslím po těch třech gólech říkal, že si ho zkasíruje,“ usmál se Kerbr.
Soutěžní debut v áčku si pak odbyli náhradník brankář Domčak a také teprve sedmnáctiletý stoper Barčot.
„Barči super. Ze začátku mi přišlo, že byl trošku nervóznější. Měl tam první balón, kde mu to trošku nesedlo. Teď jsme se ho ptali a říkal, že byl před zápasem trošku nervózní a v průběhu se do toho dostal,“ přiblížil Kerbr. „Myslím, že má předpoklady to dotáhnout daleko. Samozřejmě je to fakt extrémně mladý hráč a je na samotném začátku kariéry, ale ty předpoklady má.“
„On hrál v obraně, já v útoku, takže jsme od sebe byli daleko, ale tu svou úlohu zvládl fantasticky a jsem rád, že se takhle chytil, protože mu to pomůže v kariéře,“ přihodil Schranz, kterému mimochodem Barčot přihrával na první branku.
Barčot vzadu nastoupil po boku dvacetiletého Konečného, který tuto sezonu dostává za áčko šance pravidelně, minulý týden mu ale nevyšel zápas s Lens, v němž byl vyloučen.
„Chtěli jsme i po těch mladších hráčích, aby se do té role už začali dostávat. Ať je to Konči nebo Rajny (Adam Rajnoha) a další mladíci,“ vysvětlil Kerbr.
Příští zápas čeká Slavii v neděli s Plzní.
„Jsme hlavně rádi, že jsme nemuseli v šedesáté minutě střídat a posílat tam opory, protože někteří hráči už toho taky mají docela dost. A takhle jsme mohli dát šanci i jiným klukům, kteří s námi přijeli,“ uzavřel Kerbr.