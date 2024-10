Friis po Brnu: Zajímala mě reakce hráčů, výhra je důležitá. Naše priorita? Liga

Sparta šla do utkání po několika nezdarech. Naposledy v neděli padla po nevýrazném výkonu v Plzni (0:1) a v lize aktuálně ztrácí na vedoucí Slavii už devět bodů.

„Výhra je pro nás důležitá. Každá porážka je ve Spartě náročná. Jsme top klub a musíme se tak chovat. Každá porážka vás zraňuje a když jich je víc, znamená to, že musíme pracovat ještě tvrději,“ zdůraznil Friis.

Na úvod svého působení v letošním ročníku MOL Cupu chtěla Sparta proti Brnu splnit povinnost a zároveň si poněkud zvednout náladu. „Po Plzni jsme si museli něco vyříkat. Bylo pro mě důležité vidět, jak někteří hráči zareagují, a myslím, že předvedli dobrý výkon,“ doplnil Friis.

Zamíchal jste sestavou a nechal odpočívat některé opory. Qazim Laci hrál v základu, ale pohyboval se hodně vepředu. Jaká byla jeho role?

Hrál jako desítka, výš než je zvyklý. Dobře čte hru a umí si hledat volné prostory, čehož jsme chtěli využít. Pod ním hráli Solbakken s Pavelkou, takže jsme měli pokrytý střed a Laci mohl hrát po boku Krasniqiho. Myslím, že předvedl dobrý výkon, ačkoli v první půli tam příliš prostoru vepředu nebylo. Určitě jsme mohli hrát lépe směrem dopředu, ale z Laciho snažení jsme pak mohli těžit ve druhé půli, jelikož byl soupeř unavenější.

Šanci dostal vůbec poprvé také Elias Cobbaut, letní posila. Jak se vám zamlouval?

Byl to od něj povedený první zápas. Víme, co je za typ hráče. Obránce s velkým O, silný v soubojích a s dobrou levačkou. Je na něm vidět obrovská touha a mentální síla. Když jsem pozoroval, jak dřel v posilovně, aby se mohl co nejdřív ukázat v zápase, tak jenom potvrdil, jaký je to bojovník. Opravdu se mi líbilo, jak hrál a snad to byl první z mnoha zápasů ve sparťanském dresu.

Sparťanský kouč Lars Friis dává pokyny svým svěřencům během pohárového utkání s Brnem.

Do druhého poločasu jste pak nasadil ještě Kryštofa Daňka, jenž dostává v posledních týdnech čím dál více příležitostí. Jste s ním spokojený?

Líbí se mi, jak hraje. Daněk je bojovník, ale doplatil na velkou konkurenci. Dlouho jsem ho nenasazoval, maximálně dostával pár minut. Ale tvrdě pracoval na tréninku a pořád se zajímal, co může dělat lépe. Měl správný přístup, nenaštval se. A ve chvíli, kdy byla možnost mu dát více prostoru, tak jsem to rád udělal. A pak je na něm, aby se předvedl, což se mu myslím povedlo. Když hraje, tak ukazuje, co umí. Má velký potenciál.

Je šance, že byste ho nasadil třeba do zápasu Ligy mistrů?

To vám nemůžu říct, opravdu to nevím. Ale jeho minutáž určitě poroste. Je součást týmu. Ale možná tuším, kam tou otázkou míříte...

Ano?

Pokud narážíte na to, že je pro nás Liga mistrů nejdůležitější, tak tomu tak není. Pro nás je stále prioritou domácí soutěž. Tam si totiž můžeme vybojovat účast v Lize mistrů i v příštím roce.

Jak je na tom Angelo Preciado? Po Plzni jste říkal, že nemáte bližší informace.

Nějakou dobu nebude k dispozici. Mluvil jsem o lehkém zásahu, ale nakonec je to vážnější, než jsme doufali. Vypadá to, že nám nějakou dobu bude chybět.