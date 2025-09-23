ONLINE: Slavia hraje pohár v Brozanech, v sestavě náhradníci, Chorý začíná na lavičce

Slávisté po nedělní remíze v Liberci (1:1) nastupují ve značně kombinované sestavě. I proto, že už v pátek je čeká ligový duel s Duklou a příští úterý Liga mistrů na Interu Milán.
Ze stabilních členů od začátku hraje jen Sadílek, z náhradníků Hašioka, Fully, Zmrzlý, Schranz, Vlček, Sanyang, v bráně je Markovič, šanci dostávají i hráči z béčka či dorostu.
Poprvé od 3. srpna se v zápase domácí soutěže objevuje útočník Tomáš Chorý, jemuž vypršel trest na šest utkání za vyloučení na Slovácku, utkání ale začíná jako náhradník.
V osmifinále už je Plzeň, která minulý týden zvítězila v Lanžhotě. Ve středu do poháru vstoupí například Sparta proti Karlovým Varům v Sokolově či obhájce trofeje Olomouc proti sousedním Novým Sadům.
Páleník – Rott, Soungole (C), Černý, Douděra, Chukwuma, Kalina, Sedláček, Novotný, Fišer, Schettl.
Markovič – Hashioka, Sanyang, Fully, Sadílek, Schranz (C), Vlček, Zmrzlý, Kolísek, Rajnoha, Jelínek.
Četverik – Sládek, Zárybnický, Krahula, Špaček, Hall, Štěpánek, Beran, Kotrba, Sokol.
Kolář – Chaloupek, Seračević, Mbodji, Moses David, Volrlický, Chorý, Toula, Szywala, Srb, Potměšil.
Rozhodčí: Opočenský – Pečenka, CichraPřejít na online reportáž
Stýblo – Hajník, Vondrouš, Kirchner, Svoboda – Rek, Bakeš, Teplý, Hanč (C) – Brož, Novotný
Borek – Mulder, Marinelli, Rundic, Koscelník – Stojchevski, Hamza – Petržela (C), Havlík, Juroška – Krmenčík
Frydrych – Pánek, Prokeš, Velinský, Kárský, Svatoň, Jedlička, Kosina, Hundák, Machatý, Plašil
Fryšták – Šviderský, Okoromi, Barát, Blahút, Reinberk, Kvasina
Rozhodčí: Dorušák – Pospíšil, Brázdil