ONLINE: Žižkov - Sparta, chytá Hegyi, od začátku hrají také Vitályos či Vydra

Sparta se v posledních týdnech trápí. V lize prohrála čtyři z úvodních sedmi zápasů a je desátá, naposledy nestačila na Hradec (0:2).
Proti Žižkovu zvolil trenér Brian Priske následující sestavu: Hegyi – Suchomel, Mbe Soh, Ševínský, Vitályos – Eneme, Vydra, Irving – Jurásek, Vojta, Alcócer.
Žižkov na tom ve druhé lize také není vůbec dobře. Se čtyřmi body je po sedmi kolech poslední a od konce července nezvítězil. Na konci srpna proto vyměnil trenéra, mužstvo nyní vede Radek Kronďák.
S áčkem Sparty hrál poslední zápas v říjnu 2012 v osmifinále poháru a tehdy vypadl na penalty.
Jak si proti favoritovi povede tentokrát?
Škodoň – Richter, Farka, Žitný, Hönig, Reiter, Batioja, Novotný, Hubínek, Toula, Hašek.
Hegyi – Vitályos, Soh, Ševínský, Suchomel – Vydra (C), Irving, Eneme – Alcócer, Vojta, Jurásek.
Sirotník – Kujabi, Holásek, Prošek, Vlček, Kaulfus, Papoušek, Kosek, Baafi.
Zajac, Surovčík – Zelený, Macek, Singhateh, Mercado, Brunes, Ryneš, Karabec, Guddal, Kadeřábek.
Rozhodčí: Wulkan – Kubr, VlčekPřejít na online reportáž
21. Voleský
Mikulec (K) – Endl, Ushiyama, Bauer, Halda, Dziuba, Voleský, Binar, Fišer, Surzyn, Š. Polášek
Hruška – Spáčil, Malý, Borges – Hadaš, Soldo, Beran, Ekeroth – Kliment (K), Mikaelsson, Tkáč
Kerl – M. Polášek, Matoušek, Kejř, Šindelář, Jaroň, Zapletal, Černák, Koudelka
Pavlesič – Sylla, Lurvink, Šíp, Dembe, Barát, Krivak, Noumbissie, Janošek, Ghali, Baráth
Rozhodčí: Machálek – Brázdil, Pospíšil