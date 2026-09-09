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ONLINE: Žižkov - Sparta, chytá Hegyi, od začátku hrají také Vitályos či Vydra

Autor:
Sledujeme online   18:05

Skleslý sparťanský útočník Jonatan Brunes po zápase v Hradci Králové. | foto: ČTK

Sparťanští fotbalisté vstupují do nového ročníku domácího poháru. V rámci 3. kola hrají v derby na půdě druholigové Viktorie Žižkov. Zápas má výkop v 19 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Sparta se v posledních týdnech trápí. V lize prohrála čtyři z úvodních sedmi zápasů a je desátá, naposledy nestačila na Hradec (0:2).

Proti Žižkovu zvolil trenér Brian Priske následující sestavu: Hegyi – Suchomel, Mbe Soh, Ševínský, Vitályos – Eneme, Vydra, Irving – Jurásek, Vojta, Alcócer.

Žižkov na tom ve druhé lize také není vůbec dobře. Se čtyřmi body je po sedmi kolech poslední a od konce července nezvítězil. Na konci srpna proto vyměnil trenéra, mužstvo nyní vede Radek Kronďák.

S áčkem Sparty hrál poslední zápas v říjnu 2012 v osmifinále poháru a tehdy vypadl na penalty.

Jak si proti favoritovi povede tentokrát?

MOL Cup
3. kolo 9. 9. 2026 19:00
FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov : AC Sparta Praha AC Sparta Praha 0:0 (-:-)
Sestavy:
Škodoň – Richter, Farka, Žitný, Hönig, Reiter, Batioja, Novotný, Hubínek, Toula, Hašek.
Sestavy:
Hegyi – Vitályos, Soh, Ševínský, Suchomel – Vydra (C), Irving, Eneme – Alcócer, Vojta, Jurásek.
Náhradníci:
Sirotník – Kujabi, Holásek, Prošek, Vlček, Kaulfus, Papoušek, Kosek, Baafi.
Náhradníci:
Zajac, Surovčík – Zelený, Macek, Singhateh, Mercado, Brunes, Ryneš, Karabec, Guddal, Kadeřábek.

Rozhodčí: Wulkan – Kubr, Vlček

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MOL Cup
3. kolo 9. 9. 2026 18:00
zápas probíhá
1. SK Prostějov 1. SK Prostějov : SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc 1:0 (-:-)
Góly:
21. Voleský
Góly:
Sestavy:
Mikulec (K) – Endl, Ushiyama, Bauer, Halda, Dziuba, Voleský, Binar, Fišer, Surzyn, Š. Polášek
Sestavy:
Hruška – Spáčil, Malý, Borges – Hadaš, Soldo, Beran, Ekeroth – Kliment (K), Mikaelsson, Tkáč
Náhradníci:
Kerl – M. Polášek, Matoušek, Kejř, Šindelář, Jaroň, Zapletal, Černák, Koudelka
Náhradníci:
Pavlesič – Sylla, Lurvink, Šíp, Dembe, Barát, Krivak, Noumbissie, Janošek, Ghali, Baráth

Rozhodčí: Machálek – Brázdil, Pospíšil

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Jablonec vs. OstravaFotbal - 5. kolo - 9. 9. 2026:Jablonec vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.01
  • 40.00
  • 180.00
Prostějov vs. OlomoucFotbal - 3. kolo - 9. 9. 2026:Prostějov vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 3.30
  • 3.50
  • 2.00
Stuttgart vs. VikingFotbal - 1. kolo - 9. 9. 2026:Stuttgart vs. Viking //www.idnes.cz/sport
9. 9. 18:45
  • 1.21
  • 7.76
  • 12.60
Barcelona vs. FeyenoordFotbal - 1. kolo - 9. 9. 2026:Barcelona vs. Feyenoord //www.idnes.cz/sport
9. 9. 18:45
  • 1.07
  • 15.40
  • 28.20
Hradec Kr. vs. PlzeňFotbal - 5. kolo - 9. 9. 2026:Hradec Kr. vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
9. 9. 19:00
  • 3.33
  • 3.67
  • 2.12
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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