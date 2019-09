Slavia ustoupí ženám, pohár odehraje na Žižkově. Sparta jede do Jihlavy

Slavia, která vyhrála poslední dva ročníky Mol Cupu, má v poháru výhodu domácího prostředí pojedenácté z posledních čtrnácti zápasů. Byť tentokrát mění Eden za Žižkov.



Na hlavním stadionu nastoupí ženský tým od 19.30 k odvetě prvního kola Ligy mistryň proti skotskému Hibernian (první zápas vyhrála Slavia 4:1). Muži hrají s Vyšehradem od 16 hodin.

Mol Cup Program 3. kola Úterý 24. září:

16:00 Benešov - Slovácko a Sokolov - Opava

16:30 Varnsdorf - Zlín Středa 25. září:

16:00 Vltavín - České Budějovice, Domažlice - Dukla Praha, Karviná - Žižkov, Hlučín - Plzeň a Slavia Praha - Vyšehrad (stadion Viktorie Žižkov)

17:00 Jihlava - Sparta Praha

17:30 Liberec - Prostějov

18:00 Ostrava - Hradec Králové Úterý 1. října:

16:00 Mladá Boleslav - Chrudim

16:30 Jablonec - Zbrojovka Brno

17:00 Teplice - Třinec, Olomouc - Líšeň Středa 2. října:

16:00 Chlumec nad Cidlinou - Bohemians Praha 1905

Pro Slavii bude utkání s Vyšehradem specifické, neboť nováček druhé ligy patří mezi její spřátelené kluby. Slavoj je v tabulce na čtrnáctém místě, vyhrál jen dva zápasy z devíti.

Mnohem lépe je na tom ve fotbalové národní lize Jihlava, která je druhá hned za nejlepšími Pardubicemi. A teď v poháru přivítá Spartu.

Ta potřebuje zabrat po nepovedeném derby. „Ale všichni dobře víme, že nás nečeká nic jednoduchého. Musíme to zvládnout,“ prohlásil kapitán Martin Frýdek.

Plzeň chce v poháru potvrdit dobrou formu z ligy, kde zvítězila čtyřikrát za sebou a drží se tři body za Slavií. „Myslím, že v Hlučíně (třetí liga) už jsme hráli, asi víme, do čeho jdeme. Domácí nebudou mít co ztratit, mají bojovný mančaft a pár technických hráčů,“ uvedl plzeňský kapitán Roman Hubník. „Bude to zápas vyloženě o nás. Co jim dovolíme, to budou hrát. Věřím, že hlavně začátek zvládneme a v klidu postoupíme,“ doplnil zkušený stoper, který se vrací po dlouhém zranění.

Finalistu minulého pohárového ročníku Baník Ostrava, který ve druhém kole porazil divizní Lanžhot 3:1, doma čeká druholigový Hradec Králové. Vedle Plzně narazí další dva prvoligové celky na soupeře ze třetí nejvyšší soutěže. Slovácko v úterý hraje v Benešově a nováček z Českých Budějovic o den později na hřišti Vltavínu.

Zbývajících pět duelů 3. kola je na programu příští týden. Mladá Boleslav hostí Chrudim, Jablonec na svém stadionu vyzve Brno, Teplice změří síly s Třincem a Olomouc se rovněž střetne s Líšní. Bohemians 1905 pak hrají v Chlumci nad Cidlinou. Třetiligový tým už ve 2. kole vyřadil Příbram.