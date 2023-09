Nepředvedli jsme, co jsme chtěli, přiznal Priske. Studovali jsme je, řekl soupeř

„Byl to typický pohárový zápas, v němž hrál jeden z nejlepších ligových týmů proti celku ze druhé ligy. Nepředvedli jsme výkon, který jsme chtěli, ale dosáhli jsme výsledku, pro který jsme přijeli. S tím musíme být spokojeni,“ pronesl dánský kouč.

Na hřišti nebyl rozdíl mezi vedoucím celkem nejvyšší soutěže a sedmým týmem druhé ligy příliš znát. „Bavil jsem se s klukama ze Sparty, kteří mi dokonce řekli, že jsme byli lepší,“ prohlásil líšeňský trenér Milan Valachovič.

Domácí si každopádně v duelu chudém na vyložené šance vytvořili víc příležitostí, záložník Marek Polášek v závěru první půle nádhernou pumelici opřel do břevna. Jenže do sítě prošla pouze střela, kterou na startu druhého poločasu vyslal hostující Michal Ševčík z levé strany pokutového území pod břevno.

„Byl to skvělý pocit. Ještě, když to bylo v Brně,“ jásal sparťanský záložník, který naposledy skóroval v dubnu ještě v dresu zdejší Zbrojovky.

„Měl jsem tady hodně známých, které jsem viděl v hledišti. Jsem rád, že se to povedlo zrovna tady a vedlo to k postupu.“

Právě Ševčík byl jedním z těch, kteří od Priskeho dostali šanci se ukázat v sestavě áčka. Dosud za něj po letním příchodu odehrál v lize jedinou minutu a nastupoval pouze za béčko.

Sparťanský Michal Ševčík v utkání s Líšní.

„Že dal gól, bylo dobré pro nás i pro něj. Prožil těžké časy při adaptaci na to, jak pracujeme a jak chceme fungovat, navíc má na svém postu velkou konkurenci. Ale každý den dělá kroky dopředu a pro jeho sebevědomí je dobré, že dal gól, navíc hezký,“ chválil Priske.

Jinak to ovšem ve hře Sparty drhlo. Na nesehranost se přitom Pražané vymlouvat nechtěli. „Trénujeme všichni společně celý týden, takže si nemyslím, že by v tom byl problém. Ale Líšeň je soupeř ze druhé ligy a druholigový fotbal je specifický, spíš je to takový boj než o kráse,“ poznamenal Ševčík, jenž výkon týmu příliš hodnotit nechtěl.

„Asi si to nechám pro sebe, to je na trenérovi. Na chybách, které tam byly, budeme pracovat. A na věcech, které se povedly, budeme stavět.“

Václav Sejk napadá líšeňského brankáře Tomáše Vajnera.

Priske po náhradnících nechtěl nic jiného než po svých vyvolených. „Bez ohledu na to, kdo nastoupí, se držíme našeho stylu hry. Ale v prvním poločase jsme hráli příliš pomalu a museli jsme rotovat některé pozice, i ve druhém jsme rotovali v přípravné fázi trochu víc než obvykle. Když jsme dali první gól, tak jsme doufali a očekávali, že budeme usilovat o druhý a třetí, což se nestalo. Ale pořád chceme hrát stejný styl,“ sdělil.

Opory si logicky chtěl pošetřit na sobotní ligový šlágr proti Plzni. „Máme náročný program a potřebujeme čerstvou energii. Navíc disponujeme kádrem se spoustou dobrých hráčů a vysokou kvalitou. Všem chlapcům plně důvěřuji a udělali, co mohli. Samozřejmě v některých aspektech požadujeme víc, oni od sebe taky. Toto byl jeden ze zápasů, s nímž nejsme zcela spokojeni,“ přiznal Priske.

Trenér Líšně Milan Valachovič v utkání se Spartou.

Spokojenost naopak panovala v Líšni. Zatímco předloni Spartě v poháru podlehla jasně 0:3, tentokrát ji v závěru přitlačila před šestnáctku a sahala po vyrovnání. „Z toho zápasu před dvěma roky jsme se poučili. Hodně jsme Spartu studovali, měli jsme hodně materiálu. Kluci proti mistrovi odehráli velice dobrý zápas,“ hodnotil Valachovič.

Ten prý uhádl celou sestavu Sparty bez jediné chyby. „Ale bylo nám jedno, kdo nastoupí, připravovali jsme se spíš na jejich způsob hry. Chtěli jsme je nechat rozehrávat, ve středové zóně jsme chtěli získávat míče, dostávat se do meziprostoru a z něj za ně. To se nám dařilo, ale fotbal se hraje na góly a ten jsme bohužel nedali, zatímco Sparta využila v podstatě svou jedinou šanci,“ podotkl.