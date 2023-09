Oproti derby to byl balzám na duši, užíval si Tecl návrat i pohárový postup

„Byl to pěkný zápas v krásné atmosféře. Oproti derby balzám na duši, oslava fotbalu,“ usmíval se Tecl, který se vrátil na hřiště po dlouhé zdravotní pauze.

Domácí nastoupili v červenobílých dresech. Nepletli jste si je občas?

Někdy to tak možná vypadalo (úsměv). Ale je nezvyk, když proti vám hraje tým v našich dresech. Víme, že je Slavia Karlovy Vary a věděli jsme, že i Kroměříž je Slavia.

I když jste vyhráli jen 2:0, zápas jste měli pod kontrolou. Nechtěli jste nic podcenit?

Přesně tak. Tím, že dostali šanci kluci, kteří dlouho nehráli, máte velkou motivaci se ukázat. I v takovém utkání je velký boj o místa v základní sestavě nebo i na lavičce. Že by to někdo vypustil, nemůže být ani řeč.

Před koncem jste střídal. Celý zápas byste nezvládl?

Trénoval jsem necelé dva týdny a měl jsem toho plné kecky. Nejdříve jsem měl problémy se stehnem. Pak jsem šel hrát poločas za béčko na Admiře a tam jsem si udělal zase lýtko. Tím se to blbě spojilo a trvalo to dlouho.

Jaká je teď vaše pozice v týmu, když se zvedla konkurence v útoku?

Bude to o tom, jak budu vypadat na hřišti. Když si zasloužím, abych hrál, budu hrát. Když ne, tak hrát nebudu.

Po Janu Bořilovi jste převzal kapitánskou pásku. Co jste říkal na jeho čtyřzápasový trest po strkanici v derby?

Všichni jsme počítali, že to rozdají fifty, fifty, ale to nestalo.

Teď už jste udělali tlustou čáru za derby?

Myslím, že ano. Je třeba poučit se z toho, co se stalo dobře a co špatně a už to neopakovat.