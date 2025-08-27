Přesvědčivé výsledky favoritů. Prvoligové týmy si v domácím poháru zastřílely

Z domácího poháru zatím nevypadl ani jeden prvoligový celek, z 2. kola prošlo všech 10 týmů z nejvyšší soutěže. Již v úterý postoupily Pardubice, Jablonec a Teplice. Pět účastníků evropských pohárů obhájce trofeje Olomouc, Sparta, Slavia, Plzeň a Ostrava vstoupí do MOL Cupu až ve 3. kole stejně jako vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezony nejvyšší soutěže Hradec Králové.
Bohemians o víkendu kvůli virovému onemocnění v kádru nehráli zápas s Mladou Boleslaví a v poháru dnes měli ze všech prvoligových celků nejvíce práce. Hostouň z třetí nejvyšší soutěže držela bezbrankový stav více než poločas, favorit se prosadil až v 54. minutě, kdy po závaru otevřel skóre střídající Adam Kadlec, jenž krátce předtím nahradil zraněného Matouška. Hned za tři minuty zvýšil střelou k tyči Kovařík, domácí pak snížili, ale vynutit si penaltový rozstřel už nedokázali.
Liberec, Mladá Boleslav a Karviná si zastřílely proti soupeřům ze čtvrté ligy. Slezané triumfovali v Bohumíně 6:1 i díky dvěma brankám Ezeha. Za Mladou Boleslav se v Rokycanech dvakrát prosadil Zíka, za Liberec se v Brandýse nad Labem trefilo šest různých střelců.
„Bylo dobře, že jsme dali rychlý gól, protože takovéto zápasy bývají vždy ošemetné. Kluci to odpracovali dobře a myslím si, že jsme vydrželi v nějaké intenzitě, kterou jsme chtěli. Nikdo se nezranil, bylo to s nulou. Věřím, že to klukům zvýší sebevědomí,“ citoval klubový web trenéra Slovanu Radoslava Kováče.
Proti třetiligovému soupeři si dnes nejvýraznější vítězství připsal Zlín. Nováček nejvyšší soutěže potvrdil velmi dobrou formu z úvodu sezony a v Hranicích zaznamenal pět branek. Dvakrát skóroval Machalík.
Vítězství o dvě branky si připsaly Dukla Praha a Slovácko. Oba celky vstřelily třetiligovým soupeřům úvodní gól chvíli před poločasem a po změně stran přidaly pojistku. Za Duklu poprvé skórovala posila Kadák, v dresu domácích Velkých Hamrů nastoupil čtyřiačtyřicetiletý veterán Jindřišek, který na jaře coby nejstarší hráč nejvyšší soutěže ukončil profesionální kariéru v Bohemians 1905.
Los 3. kola se uskuteční ve čtvrtek po poledni. Z 2. kola zbývá odehrát čtvrteční duel Domažlice - Písek.
41. Kubík
33. Samko
42. Ezeh
50. Camara
52. Ezeh
66. Vecheta
80. Bužek
Kodeš – Bloksch, Brak, Fulier, Gomola, Hanus (C), Kubík, Mooc, Palej, Sporysz, Váňa
Neuman – Ayaosi, Camara, Chytrý, Ezeh, Fleišman (C), Kačor, Planka, Samko, Štorman, Traore
Sztefka – Domes, Ferenc, Kubinski, Kubla, Salbut, Woznica
Lapeš – Bužek, Gning, Labík, Lawali, Šigut, Vecheta
Rozhodčí: Dorušák – Dresler, Jurajda
10. Ševčík
21. Langhamer
32. Zíka
40. Kostka
44. Klíma
69. Zíka
Sutr – Brož, Horváth, Matas, Eger (60. Černý) – Hereit /K/, Lehký (46. Beneš), Plzák, Vůch (46. Janota) – Spousta (60. Rybař), Karlíček (74. Sýkora)
Floder – Kostka (46. Kolářík), Prebsl (46. Fulnek), Králik /K/ (46. Donát), Matoušek – Macek (46. Pech), Zíka – Ševčík (66. Vojta), Langhamer, Penner – Klíma
Houdek – Smíšek
Kořán – Solomon
28. Matas
Rozhodčí: Szikszay – Hrabovský, Mičan
Počet diváků: 1150
15. Machalík
36. Koubek
45+1. Kanu
72. Machalík
89. Bránecký
Tomečka – Kundrát (C) (46. Gabriš), Ciku (62. Červenka), Přikryl (76. Komárek), Jasenský, Kiška, Cagaš (46. Kuchař), Koláček, Coufal, Zdražil (46. Olawunmi), Vymětalík
Belaník – Ulbrich, Machalík, Natchkebia, Kanu (62. Hellebrand), Koubek (70. Pišoja), Petruta (62. Bránecký), Nombil (70. Poznar), De Sousa, Fukala (46. Kolář), Černín (C)
Kubica – Cverna
Dostál – Cupák
24. Natchkebia
Rozhodčí: Volek – Žurovec, Pochylý
Počet diváků: 1276
5. Letenay
14. Mahmič
43. Kayondo
64. Špatenka
69. Masopust
77. Gabriel
Panzner – Černý, Lopatář, Šára, Panc, Bodnár, Folwarczny, Fabian, Vorasický, Hrčka, Dosoudil
Pešl – Koželuh, Plechatý, Mikula (C), Kayondo, Juliš, Icha, Hlavatý, Soliu, Mahmič, Letenay
Stareček – Šimek, Voljanskij ml., Materna, Šobr, Gombáš
Musil – Gabriel, Ghali, Dulay, Masopust, Špatenka, Mašek
38. Folwarczny, 63. Gombáš
25. Kayondo, 72. Mašek
Rozhodčí: Kubečka – Váňa, Beneš
Počet diváků: 1885
45+1. Barát
80. Juroška
Odráška – Pernica, Vincour, Dunda, Novotný – Bohun (70. Řihák), Švantner (C) – Nečas (62. Langer), Sedlák (70. Jambor), Břečka (62. Fila) – Kratochvíla (62. Dressler).
Borek – Koscelník, Vaško (46. Stojčevski), Daníček (61. Rundič), Mulder – Hamza, Trávník (C)(46. Havlík) – Barát (61. Petržela), Marinelli (85. Blahút), Juroška – Krmenčík.
Čermák – Ďurek.
Fryšták – Kvasina.
64. Sedlák, 90+1. Fila
Rozhodčí: Machálek – Antoníček, Brázdil.
Počet diváků: 1668
63. Toyin
55. Kadlec
57. Kovařík
Pilný – Borkovec (C), Charvát, Čížek, De Siquera (65. Šnobl), Klimenda (60. Šnobl), Lanc (76. Bízek), Malishevskyy (60. Novák), Pudil, Toyin, Uhlíř (76. Šimonovský).
Frühwald – Černý, Hrubý (46. Čermák), Hybš (C), Kadlec (46. Matoušek), Kareem, Kovařík, Kukučka, Okeke, Pleštil (46. Sinyavskiy), Ristovski (60. Mikuda).
Saladiak – Bízek, Mládek, Müler, Novák, Šimonovský, Šnobl.
Šiman – Čermák, Hůlka, Kadlec, Matoušek, Mikulda, Sinyavskiy.
78. Novák
44. Kovařík, 75. Mikulda
Rozhodčí: Vokoun – Kotalík, Hádek
Počet diváků: 1300
36. Kadák
59. Šebrle
Zachariáš – Bulíř, Diviš (74. Kočka), Gebert (69. Valenta), Jindřišek (C), Kováčik, Munzar, Roll, Štěpánek, Svrček, Vyčítal (69. Vosecký), Bulíř (74. Šidlo).
Jágrik – Ambler (61. Gaszczyk), Fokam (61. Jedlička), Hašek, Holiš, Hrubeš, Kadák (61.Pouzitidis), Kozma (K), Šebrle (78. Isife), Tijani (69. Jelička), Velasquez.
Masařík – Kočka, Kubín, Štěpánek.
Vácha – Ciesse, Gaszczyk, Isife, Jedlička, Pourzitidis, Skalník
7. Diviš
15. Fokam, 85. Velasquez
Rozhodčí: Pechanec – Nádvorník, Matoušek
Počet diváků: 1115