Jenom trosky zbyly z programu druhého kola fotbalového MOL Cupu. Z původního tria regionálních týmů do něho zasáhne...

Bundesliga mezi kukuřicí. Fanoušci Bayernu řádili na fotbale v Křepicích

Původně to vypadlo jako vtip. Zástupce fanoušků Bayernu Mnichov zavolal do jihomoravských Křepic, že by si s kamarády...