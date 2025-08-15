Deset prvoligových týmů zná soupeře pro MOL Cup. Tři mají divizní protivníky

Autor: ,
  12:11
Fotbalisté Jablonce vstoupí ve 2. kole do domácího poháru zápasem v Praze proti Admiře. S třetiligovým soupeřem se na úvod MOL Cupu z celků nejvyšší soutěže utkají i nováček Zlín, Bohemians 1905, Dukla, Pardubice, Teplice a Slovácko. Na trojici Liberec, Mladá Boleslav a Karviná čeká divizní protivník.

Útočník Bohemians Júsuf Hilál se řítí do šance v utkání s Jabloncem. | foto: ČTK

Do 2. kola vstoupí 10 z 16 prvoligových týmů a všechny se tradičně představí venku. Volný los mají účastníci evropských pohárů - obhájce triumfu v MOL Cupu Olomouc, poražený finalista Sparta, její pražský rival Slavia, Plzeň a Ostrava. Až ve 3. kole rovněž zasáhne do poháru Hradec Králové coby vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé prvoligové sezony.

Papírově nejtěžší los z týmů z nejvyšší soutěže zřejmě čeká na pražskou Duklu, která se představí na stadionu Velkých Hamrů. V týmu aktuálního lídra jedné ze dvou skupin ČFL od léta působí čtyřiačtyřicetiletý záložník Josef Jindřišek, který po minulé sezoně skončil coby nejstarší hráč nejvyšší soutěže v Bohemians 1905.

Jindřišek ve třetí lize: Na tréninky jezdí na skútru, chystá se na práci instalatéra

Na třetiligového soupeře narazí také Pardubice v České Lípě, Teplice ve Velvarech, Bohemians 1905 v Hostouni, Slovácko v Hodoníně, Zlín v Hranicích a Jablonec v Praze proti Admiře. Ambiciózní Liberec se představí v Brandýse nad Labem a divizní protivník vyzve i Mladou Boleslav (Rokycany) a rozjetou Karvinou (Bohumín).

Ve 2. kole se představí 52 mužstev, oficiálním úředním termínem je středa 27. srpna. Přesný program bude znám až později, některé zápasy se nicméně odehrají i v jiných dnech. Vítěz MOL Cupu bude mít stejně jako v minulé sezoně jistotu účasti v hlavní fázi evropských pohárů.

Los 2. kola českého fotbalového poháru MOL Cupu

úřední hrací termín 27. srpna

Brandýs nad Labem - Liberec, Hostouň - Bohemians Praha 1905, Česká Lípa - Pardubice, Velvary - Teplice, Vysoké Mýto - Jihlava, Rokycany - Mladá Boleslav, Admira Praha - Jablonec, Hluboká nad Vltavou - Táborsko, Kladno - České Budějovice, Králův Dvůr - Ústí nad Labem, Velké Hamry - Dukla Praha, Aritma Praha - Horní Ředice, Most-Souš - Karlovy Vary, Hlinsko - Trutnov, Domažlice - Písek, Brozany - Kolín, Petřín Plzeň - Motorlet Praha, Bohumín - Karviná, Hodonín - Slovácko, Třinec - Prostějov, Bohunice - Zbrojovka Brno, Uničov - Artis Brno, Lanžhot - Kroměříž, Hranice - Zlín, Vratimov - Frýdek-Místek, Třebíč - Milo Olomouc.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Neratovice vs. Česká LípaFotbal - 2. kolo - 15. 8. 2025:Neratovice vs. Česká Lípa //www.idnes.cz/sport
15. 8. 18:00
  • 2.59
  • 3.58
  • 2.00
Girona vs. Rayo VallecanoFotbal - 1. kolo - 15. 8. 2025:Girona vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
15. 8. 19:00
  • 2.31
  • 3.32
  • 3.41
Rennes vs. MarseilleFotbal - 1. kolo - 15. 8. 2025:Rennes vs. Marseille //www.idnes.cz/sport
15. 8. 20:45
  • 3.61
  • 3.63
  • 2.10
Liverpool vs. BournemouthFotbal - 1. kolo - 15. 8. 2025:Liverpool vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
15. 8. 21:00
  • 1.32
  • 5.96
  • 8.93
Villarreal vs. OviedoFotbal - 1. kolo - 15. 8. 2025:Villarreal vs. Oviedo //www.idnes.cz/sport
15. 8. 21:30
  • 1.41
  • 4.88
  • 8.55
Kolín vs. Teplice BFotbal - 2. kolo - 16. 8. 2025:Kolín vs. Teplice B //www.idnes.cz/sport
16. 8. 10:00
  • 2.15
  • 3.49
  • 2.41
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Zavrženíhodný čin, řekl šéf komise. Chorý si nezahraje šest zápasů, ale derby stihne

Slávistický fotbalový útočník Tomáš Chorý dostal za úder pěstí do rozkroku slováckého brankáře Milana Heči a následnou červenou kartu trest na šest zápasů. Do ligy se vrátí až na konci září v domácím...

Deset prvoligových týmů zná soupeře pro MOL Cup. Tři mají divizní protivníky

Fotbalisté Jablonce vstoupí ve 2. kole do domácího poháru zápasem v Praze proti Admiře. S třetiligovým soupeřem se na úvod MOL Cupu z celků nejvyšší soutěže utkají i nováček Zlín, Bohemians 1905,...

15. srpna 2025  12:11

Transparent, který pohoršil Polsko: Vrazi od roku 1939. Izraelci už se za něj omluvili

Polská média píší o mezinárodním skandálu. Ostrá slova kvůli tomu volil dokonce i prezident Karol Nawrocki: „Hloupost a stupidita, pro kterou neexistuje omluva.“ Při čtvrtečním utkání kvalifikace...

15. srpna 2025  11:16

Ukrajinci zatím vlastnit klub nebudou, baráž je blbost, říká odcházející Gabriel

Po sestupu z druhé ligy fotbalovému Varnsdorfu hrozil krach, ale Vlastimil Gabriel ho vyvedl i z nejtěžší krize. Žádný konec dospělého fotbalu nebo pád do okresu, dlouholetý majitel našel...

15. srpna 2025  10:35

Baník si kvůli náročnému programu odložil nedělní zápas s Pardubicemi

Zápas 5. kola fotbalové ligy mezi Pardubicemi a Ostravou se odehraje v náhradním termínu. Baník požádal o odložení nedělního utkání po čtvrtečním postupu do závěrečného předkola Konferenční ligy....

15. srpna 2025  10:13

Pět v pohárech? Je to blíž. Baník ukázal, že Evropě stačí. Sparta si odkroutila trest

Velkolepá podívaná to zrovna nebyla. Spíš program, který vás po úmorně parném dni celkem spolehlivě ukolébá. A co se taky dalo čekat? Fotbalová Sparta se nepotřebovala přetrhnout, aby z Arménie...

15. srpna 2025  9:40

Dvacet klubů, dvacet příběhů. Vrací se anglická liga: Obhájí Liverpool? A co Češi?

Nejsledovanější. Největší. Nejbohatší. Nejobletovanější. Anglická fotbalová Premier League startuje už v pátek večer. S nabušeným Liverpoolem, který se poprvé od roku 1984 pokusí obhájit titul. S...

15. srpna 2025  9:25

Fantasy Premier League 2025/26: novinky z populární online hry. A kolik stojí Češi?

V pátek 15. srpna odstartuje nový ročník anglické fotbalové ligy a s ním i jeho oblíbená virtuální verze. Fantasy Premier League je fenomén, který každoročně pohltí přes deset milionů fanoušků po...

15. srpna 2025  8:56

Musel jsem se Ángela zastat. Haraslín o faulu, žluté kartě i odkladu v Liberci

Od našeho zpravodaje v Arménii Jeden ze sparťanských fanoušků se nakláněl přes zábradlí tribuny, aby získal dres Albiona Rrahmaniho, až z víc než dvoumetrové výšky nešťastně přepadl. Pád sice vypadal děsivě, ale po kontrole od...

15. srpna 2025  7:30

Hapal po postupu: Konec byl o nervy, ale kluci to urvali vůlí. Ligu chce Baník odložit

Sundal tmavou kšiltovku s klubovým sloganem „Dem rubat“, kterou během zápasů obvykle nosí, a po dramatickém finiši stále ještě ztěžka oddechoval. Pavel Hapal po postupu ostravského Baníku přes...

15. srpna 2025

Baník Ostrava v Konferenční lize: program, soupeř, historie, kde sledovat

Baník Ostrava po vyrovnaném boji vypadl ve 2. předkole Evropské ligy s polskou Legií Varšava (2:2, 1:2) a spadl do 3. předkola Konferenční ligy. Tam zvládl další vyrovnaný duel a vyřadil Austrii...

13. srpna 2025  19:35,  aktualizováno  14.8 23:31

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

14. srpna 2025  19:55,  aktualizováno  23:21

Sparta v play off Konferenční ligy vyzve FC Riga, Ostrava si zahraje s Celje

Fotbalisté Sparty se v závěrečném 4. předkole Konferenční ligy o účast v hlavní fázi utkají s FC Riga. Lídr lotyšské ligy sice podlehl v odvetě 3. předkola Beitaru Jeruzalém 1:3, ale díky úvodní...

14. srpna 2025  22:34,  aktualizováno  23:08

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.