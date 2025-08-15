Deset prvoligových týmů zná soupeře pro MOL Cup. Tři mají divizní protivníky

Do 2. kola vstoupí 10 z 16 prvoligových týmů a všechny se tradičně představí venku. Volný los mají účastníci evropských pohárů - obhájce triumfu v MOL Cupu Olomouc, poražený finalista Sparta, její pražský rival Slavia, Plzeň a Ostrava. Až ve 3. kole rovněž zasáhne do poháru Hradec Králové coby vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé prvoligové sezony.
Papírově nejtěžší los z týmů z nejvyšší soutěže zřejmě čeká na pražskou Duklu, která se představí na stadionu Velkých Hamrů. V týmu aktuálního lídra jedné ze dvou skupin ČFL od léta působí čtyřiačtyřicetiletý záložník Josef Jindřišek, který po minulé sezoně skončil coby nejstarší hráč nejvyšší soutěže v Bohemians 1905.
Na třetiligového soupeře narazí také Pardubice v České Lípě, Teplice ve Velvarech, Bohemians 1905 v Hostouni, Slovácko v Hodoníně, Zlín v Hranicích a Jablonec v Praze proti Admiře. Ambiciózní Liberec se představí v Brandýse nad Labem a divizní protivník vyzve i Mladou Boleslav (Rokycany) a rozjetou Karvinou (Bohumín).
Ve 2. kole se představí 52 mužstev, oficiálním úředním termínem je středa 27. srpna. Přesný program bude znám až později, některé zápasy se nicméně odehrají i v jiných dnech. Vítěz MOL Cupu bude mít stejně jako v minulé sezoně jistotu účasti v hlavní fázi evropských pohárů.
Los 2. kola českého fotbalového poháru MOL Cupu
úřední hrací termín 27. srpna
Brandýs nad Labem - Liberec, Hostouň - Bohemians Praha 1905, Česká Lípa - Pardubice, Velvary - Teplice, Vysoké Mýto - Jihlava, Rokycany - Mladá Boleslav, Admira Praha - Jablonec, Hluboká nad Vltavou - Táborsko, Kladno - České Budějovice, Králův Dvůr - Ústí nad Labem, Velké Hamry - Dukla Praha, Aritma Praha - Horní Ředice, Most-Souš - Karlovy Vary, Hlinsko - Trutnov, Domažlice - Písek, Brozany - Kolín, Petřín Plzeň - Motorlet Praha, Bohumín - Karviná, Hodonín - Slovácko, Třinec - Prostějov, Bohunice - Zbrojovka Brno, Uničov - Artis Brno, Lanžhot - Kroměříž, Hranice - Zlín, Vratimov - Frýdek-Místek, Třebíč - Milo Olomouc.