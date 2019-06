Tijani. Klenot fotbalové Jihlavy, o nějž je zájem v Boleslavi i v Liberci

Byl to bezesporu nejzajímavější příběh loňského letního přestupového období z pohledu FC Vysočina.

Třiadvacetiletý francouzský záložník původem z Guiney Kamso Mara, který do tehdy prvoligové Jihlavy přišel v zimě z Vlašimi, po sestupu Vysočiny z nejvyšší soutěže neměl zájem v klubu pokračovat.

A protože při pouhých devíti startech v jihlavském dresu přilákal pozornost týmů z nejvyšší soutěže, včetně Sparty, Ostravy a Liberce, rozhodl se odejít. „Oznámil, že tady druhou ligu hrát nechce, a odešel. Už ani nechodí na tréninky,“ prozradil tehdy MF DNES zdroj blízký FC Vysočina.

„Měli jsme nějaké požadavky. Kdyby je žádný ze zájemců nesplnil, tak by hráč neodešel. Trucoval by, nedostával by výplatu,“ popisuje složitou situaci ředitel FC Vysočina Jan Staněk. „Nakonec to pochopil a vrátil se.“

A co víc, později se dokonce našel zájemce, který za Maru zaplatil to, co Jihlava požadovala. „Byť to bylo složité, nakonec z toho pro nás byl velmi ekonomicky výhodný transfer,“ okomentoval hráčův přestup do Liberce Staněk.

Uplynul rok a Jihlava má opět v kádru hráče afrického původu, který budí pozornost prvoligových celků. V jarní části druhé ligy se v jednu z opor propracoval jedenadvacetiletý stoper z Pobřeží slonoviny Mohamed Tijani.

Toho získala Jihlava v zimě z třetiligového Vyškova. „Tijaniho jsme systematicky sledovali po celý podzim. Jde o 193 centimetrů urostlého stopera a my jsme přesvědčení o jeho velkém potenciálu pro budoucnost,“ komentoval na konci ledna Tijaniho příchod Staněk.

O talentovaného obránce se nyní podle informací MF DNES zajímá trojice Mladá Boleslav, Opava a Liberec. „Je o něj zájem z více klubů, to můžu potvrdit,“ připustil Staněk. „S některými jsme jednali, ale zatím je to ve fázi velmi rané.“

Vysočina nemusí s Tijaniho odchodem spěchat. „Hráč je u nás pět měsíců a není to tak, že bychom ho museli prodávat. Máme ohledně ceny celkem vysoké požadavky,“ prozradil Staněk. „Uvidíme, jestli bude někdo ochoten je splnit.“

Vedení jihlavského klubu se navíc nebojí, že by se mohla opakovat situace s Marou. „Toho se u Tijaniho neobávám, hráč je povahou někde opravdu jinde,“ je přesvědčen.

Někdejší člen akademie španělského klubu Rayo Vallecano není jediným jihlavským fotbalistou, který je v hledáčku týmů z první ligy. „Zájem je asi o čtyři, pět našich hráčů. Uvidíme, jak se celá situace vyvine,“ říká Staněk. „Bude záležet na konkrétních nabídkách a na názoru hráčů,“ dodal.