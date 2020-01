Tijani do Sparty neodejde. Zradily ho zdravotní testy

Padl totiž jeho chystaný transfer do pražské Sparty. „Důkladné lékařské testy odhalily vážné problémy se zkříženým vazem v koleni,“ uvedl v úterý server iSport.cz.

Hráč je zdravý, reaguje Jihlava. A připomíná případ Urblík

„Tu informaci mám taky,“ potvrdil ředitel FC Vysočina Jan Staněk, který naznačil další vývoj. „Je to náš hráč, a pokud se nic nestane, tak se zapojí do přípravy s námi. Protože je zdravý.“

Šéfa jihlavského klubu informace o nepříznivých výsledcích lékařského vyšetření nijak nevystrašila. „Zažili jsme to před rokem a půl s Jožou Urblíkem, který neprošel zdravotní prohlídkou v jednom klubu a ve druhém řekli, že je to nesmysl, a v podstatě za stejných podmínek odešel tam,“ připomněl Staněk eskapádu mladého slovenského záložníka, jehož nejprve odmítl maďarský Videoton FC a poté koupil klub Puskás Akademia.

„Nejsem lékař, takže to neumím posoudit odborně. Ale problém, který údajně Tijani má, mu zřejmě nebrání v tom, aby odehrál celou profesionální kariéru. Alespoň u nás nikdy zraněný nebyl a vždy všechno odehrál,“ doplnil Staněk.

Mladá Boleslav nabízela pět milionů za Smejkala. Neuspěla

Jasněji zatím není ani kolem druhého klíčového hráče, jenž by mohl v aktuálním přestupovém období Jihlavu opustit, jedenadvacetiletého záložníka Tomáše Smejkala.

„Obecně můžu potvrdit, že o tohoto hráče zájem je,“ uznal Staněk. „Konkrétní kluby potvrzovat nechci, zájem je širší. Určitě to není jen jeden klub.“

V některých médiích se minulý týden objevila zpráva o tom, že o Smejkala má zájem prvoligová Mladá Boleslav. Ta podle informací MF DNES měla Jihlavě nabídnout částku 5 milionů korun.

„Nějaká jednání jsme vedli, ale nedospěla ke konci,“ uvedl bez bližších podrobností Staněk. „A aktuálně to není tak, že bychom o nějaké nabídce vyjednávali. Ale ten proces je dynamický, může se to změnit během pár hodin, nebo dnů.“

MF DNES už dříve psala o tom, že je ve hře i možnost, že by se Smejkal stal hráčem pražské Slavie. Ovšem s tím, že by ještě jaro strávil na hostování právě v Jihlavě.

„Určitě je to jeden z těch, u kterých bychom chtěli, aby zůstal,“ řekl kapitán a člen představenstva FC Vysočina Lukáš Vaculík.

Pro Vysočinu má totiž Smejkal velkou cenu. „Je to de facto jeden z nejproduktivnějších hráčů druhé ligy v podzimní části sezony,“ uvědomuje si Staněk. „Zároveň je členem kádru reprezentace do 21 let a svými výkony, které podával, je pro kluby určitě zajímavý.“

Vedení jihlavského klubu má vnitřně nastavenou sumu, za niž by bylo ochotno o Smejkalově odchodu přemýšlet. „A není to jenom o samotné přestupní částce. Je to komplex podmínek, které bychom chtěli od potenciálního zájemce splnit,“ naznačil Staněk.

Jisté je to, že v hostování z pražské Sparty už v Jihlavě nebude pokračovat krajní obránce Jan Pavlík. Naopak záložník Jan Fortelný by se měl z Letné brzy opět vrátit.

Do přípravy druholigových jihlavských fotbalistů se zapojil dvacetiletý záložník Sparty Praha Jan Fortelný (vpravo).

„Má u nás smlouvu do konce sezony. To, že zatím může trénovat se Spartou je odměna za dobré výkony, které na podzim měl,“ dodal ředitel FC Vysočina.