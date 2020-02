Momo už je na první ligu nachystaný, tvrdí jihlavský trenér Kučera

O urostlého obránce, kterého po zdravotní prohlídce a objevení potíží s předním zkříženým vazem v pravé noze nakonec odmítla koupit pražská Sparta, se podle informací z médií zajímají také manažeři prvoligových klubů.

Kdo pozorně sleduje situaci kolem tohoto hráče, ví, že se v souvislosti s ním postupně mluvilo už o zájmu či kontaktu hned šesti ze sedmi týmů horní poloviny tabulky: Slavie, Plzně, Jablonce, Sparty, Mladé Boleslavi a Ostravy. A zapomenout by se nemělo ani na Teplice, ve kterých měl Tijani na jaře hostovat po svém připravovaném a později zrušeném přestupu do Sparty.

„Pro hráče je to samozřejmě velká výzva a pro vedení svým způsobem zajímavá situace. Jak z ekonomického hlediska, tak prostě proto, že Jihlava dokáže vyprodukovat hráče do tak super klubů,“ přemýšlí hlavní trenér FC Vysočina Radim Kučera. Je tu však i druhá strana mince. „

Samozřejmě pro mě to moc dobré není, protože kdyby to vyšlo, přišel bych o kvalitního hráče. Nahradit kvalitu je potom těžké. V každém případě musím chápat ekonomiku klubu. S tím se prostě musí počítat,“ říká kouč.

Kde jsou silné stránky mladého afrického fotbalisty? „Myslím si, že jsou to jeho parametry. Jako stoper budí respekt svojí postavou, je to velká hora masa,“ všímá si Kučera. „V soubojích je velice neústupný, důrazný. A navíc ho zdobí velice dobrá levá noha, dokáže i dobře rozehrát.“

Jako Deli. Krajan je jeho vzorem

Tijaniho často odborná veřejnost přirovnává k jeho krajanovi, Simonu Delimu. Ten pochází ze stejného města i mládežnického klubu Africa Sports d’Abidjan a je Tijaniho vzorem. „Chtěl bych jít v jeho šlépějích. Rád bych tady všem ukázal, že jsem taky dobrý fotbalista,“ nechal se slyšet Tijani.

Deliho do České republiky přivedla Sparta, v jejím dresu však k ligovému zápasu nikdy nenastoupil. Přes hostování v Českých Budějovicích a Příbrami se dostal do Slavie, kde na sebe po svém přestupu upoutal velkou pozornost. A později si řekl o angažmá v Belgii.

„Myslím si, že svým somatotypem je mu Tijani svým způsobem podobný. Je soubojový, vysoký, rychlý,“ je přesvědčen Kučera. „Ale Delimu trvala ta aklimatizace daleko déle, zvyknout si na český fotbal, českou ligu. V tomhle má Momo trošičku navrch.“

Půlrok navíc hráči prospěl

O tom, že je v Jihlavě hodně zajímavý talentovaný stoper, se mezi prvoligovými kluby vědělo už v létě. Poté, co Vysočina neuspěla v baráži proti Karviné, se ozvali zástupci Liberce, Mladé Boleslavi a Opavy.

K přestupu však nedošlo. „Jediná konkrétní nabídka, která přišla, nás neuspokojila finančně,“ uvedl tehdy hrající člen představenstva FC Vysočina Lukáš Vaculík.

Ale nešlo jen o ekonomické důvody. „Víme, že tu máme dobrého hráče, kterého asi dlouho neudržíme. Myslíme si však, že u nás může ještě růst,“ naznačil Vaculík.

Půlrok navíc ve Fortuna: Národní lize Tijanimu rozhodně prospěl.

Hráč, který ještě v šestnácti letech hrával v rodném Abidžanu bosý, v sedmnácti zamířil do akademie španělského celku Rayo Vallecano a po příchodu do České republiky hrál za třetiligový Vyškov, se ještě lépe sžil s profesionálním fotbalem v Česku.

„Výhoda byla, že z Vyškova byl adaptovaný na českou kulturu. Ale zvyknout si na vyšší úroveň chvilku trvá, všechno nejde přeskočit,“ myslí si Kučera.

Hráč zapracoval také na komunikačních schopnostech. Zatímco při příchodu do Jihlavy mluvil především francouzsky a španělsky, dnes nemá problém ani s angličtinou a češtinou. „S Laminem (Jawem – pozn. red.) na tom pracovali, snažili se pochytit nějaká slovíčka, což u většiny hráčů tmavé pleti nebývá zvykem. Učili se anglicky, dnes se v tom Momo zdokonaluje. A rozumí i česky,“ pochvaluje si Kučera.

Nyní už cítí, že sám hráč je připraven na přesun o level výš. „Za jeden rok ve druhé lize se dokázal začlenit mezi top hráče v soutěži. Cítím, že by se pochopitelně rád posunul,“ říká Kučera.

Odmítnutí Sparty vzal jako chlap, nepoložil se

Tijani k tomu měl už hodně blízko. Jihlava byla domluvená na jeho přestupu do Sparty. Jenže pak z něj na poslední chvíli sešlo. „Takový je fotbalový život. Momo už se někde viděl. Ale pochopil – stejně jako my – že už nemá smyl se v tom pitvat,“ říká Kučera. „Pořádně jsme se o tom nebavili. Řada věcí se vykládá, ale je zbytečné nad tím přemýšlet. Já jsem uvítal, že se vrátil zpět.“

Trenéra potěšilo, že na hráči není vidět žádné velké zklamání. „V tréninku působí velice pozitivně a i v přípravných zápasech, ve kterých nastoupil, hrál velice dobře,“ líčí Kučera.

Jako by se držel přísloví: co tě nezabije, to tě posílí. „Asi to tak může být,“ připouští Kučera. „Určitě byl zklamaný, ale nepoložil se. Naopak, nemůžu si na něj stěžovat. Postavil se k tomu jako chlap. Co mu ublížilo, to mu paradoxně dodalo ještě více chtění. Byl to hnací motor. Prostě chce ještě více dokázat, že je opravdu dobrý fotbalista.“

Jako by chtěl rozptýlit všechny obavy, které některá vyjádření na jeho osobu vyvolala. „Chce dokázat, že co se o něm napsalo, napsat se může. Ale že on je nechystaný a zdravotně fit,“ pokračuje Kučera. „Myslím, že jestli bude pracovat tak jako doposud, tak ho ten posun určitě nemine.“

Ostatně po odmítnutí ze strany pražské Sparty se ozvali další zájemci. A tak není vyloučeno, že Kučera nakonec přeci jen o svůj klenot ještě v zimě přijde.

„Už v prosinci mi bylo sděleno, že jsou ve hře nabídky na tři naše hráče. A že se určitě všichni tři neprodají. Možná jeden, maximálně dva,“ říká jihlavský kouč. „Tak to platí i teď. Prodali jsme zatím jednoho (Lamin Jawo přestoupil do Zlína – pozn. red.) a může nastat situace, že odejde i Momo. Je nachystaný, aby do první ligy mohl jít. Ale kdyby tady ještě půl roku zůstal, tak ho to určitě nezabije.“