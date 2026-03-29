Sudí Zelinka mezi obviněnými ve fotbalové kauze není. Postup FAČR byl nešťastný, říká

  13:53
Se jménem Miroslava Zelinky spojila Etická komise fotbalové asociace zápas Českých Budějovic s Karvinou z jara 2024, kdy podle ní jednal pod úplatkem od karvinského primátora. Mezi obviněnými však Zelinka, toho času videorozhodčí zápasu, podle svého advokáta nefiguruje. „Spojování svého jména s nekalými praktikami v českém fotbale klient důrazně odmítá a takové praktiky odsuzuje,“ píše Petr Caletka, dříve také prvoligový sudí.
Rozhodčí Miroslav Zelinka během ligového utkání mezi Slováckem a Slavií. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Vyjádření v právním zastoupení svého advokáta poskytl Zelinka médiím během víkendu.

V úterý, kdy fotbalová kauza vypukla a zasedal mimořádný výkonný výbor fotbalové asociace, byl Zelinka stejně jako další osoby zadržen.

„Ve věci byl téhož dne v souladu s trestním řádem vyslechnut. Zdůrazňuji však, že žádné obvinění z trestného činu nebylo proti panu Zelinkovi vzneseno a bez dalšího byl propuštěn ve středu 25. března 2026 v dopoledních hodinách,“ pokračuje Caletka, mimo jiné také přerovský zastupitel za ODS.

Petr Caletka, advokát a bývalý prvoligový fotbalový rozhodčí.

Sám dříve v první lize působil jedenáct sezon coby asistent. Naposledy se objevil loni v květnu na zápase Slovácka s Duklou. Teď se svým právnickým vzděláním zastupuje kolegu Zelinku ve věci zápasu, který se stal o rok dříve.

„Můj klient si váží důkladné práce orgánů činných v trestním řízení, avšak považuje celou záležitost ve vztahu ke své osobě za nešťastnou. V této souvislosti pak rovněž za přinejmenším nešťastné považuje především načasování zahájení disciplinárního řízení ze strany Etické komise FAČR, která nevyčkala alespoň dílčích závěrů orgánů činných v trestním řízení,“ vyčítá fotbalové asociaci.

Ta Zelinku prošetřuje proto, že údajně z pozice videoasistenta mohl pod úplatkem ovlivnit zmíněný zápas 25. kola mezi Českými Budějovicemi a Karvinou, v němž asociace řeší kromě primátora Jana Wolfa ještě hlavního rozhodčího Jana Všetečku či hráče Samuela Šiguta.

Hosté z Českých Budějovic vedli 1:0, domácí Memič do půle vyrovnal. Na další branku se čekalo až do třetí minuty nastavení. Vstřelil ji karvinský Alex Iván z pokutového kopu, který Všetečka nařídil za ruku Alliho. Předtím se Karvinští ještě dožadovali penalty za ruku budějovického Poulola.

Zelinka z pozice VAR ani jeden z verdiktů nerozporoval.

Rozhodčí Miroslav Zelinka přezkoumává na monitoru situaci v ligovém utkání Olomouc - Sparta. Poté odvolal penaltu, kterou odpískal za pád sparťana Haraslína.

Zelinka je bývalý mezinárodní sudí. Je dokonce rekordmanem české ligy v počtu odřízených utkání, má jich téměř tři sta. Kvůli zdravotním potížím však od jara 2023 žádný duel už nepískal a komise ho využívá jako videoasistenta. Nyní má kvůli prošetřování zastavenou činnost.

„Za téměř dvě desetiletí trvající kariéru v profesionálních soutěžích opakovaně prokázal, že svou činnost ve všech rozhodcovských pozicích vykonával vždy v duchu fair-play, nestranně, svědomitě a řádně a spojování jeho osoby s nezákonným ovlivňováním výsledků fotbalových utkání zbytečně a neoprávněně vrhá velký stín na jeho dlouholetou a úspěšnou profesionální kariéru,“ píše Caletka.

„Z těchto důvodů se můj klient bude ze všech sil a aktivně snažit, aby se celá záležitost ve vztahu k jeho osobě co nejdříve vyřešila a jeho jméno bylo od všech případných podezření očištěno, a to i na půdě Fotbalové asociace ČR. V tomto duchu pak bude mj. v nejbližších dnech podávat návrh Etické komisi, aby disciplinární řízení s ním neprodleně zastavila, protože jej považuje za nedůvodné,“ uzavírá.

Ve fotbalové kauze policie obvinila celkem 32 lidí, pro pět z nich navrhla vazbu, což nakonec soudci rozhodli ve čtyřech případech. Mezi nimi jsou například bývalý rozhodčí a funkcionář FC Zlínsko Pavel Býma či někdejší předseda Startu Brno Jakub Prokeš.

