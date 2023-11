Koubek si cenil postupu bez reprezentantů: Jsme rozsekaní jako nudle

I přes mnoho absencí jste poskládal silnou sestavu. Kdo chyběl nejvíc?

Všichni, zužuje vám to manévrovací prostor. Hráli jsme s jedním hroťákem, Honza Kliment se musel vydat, vydržel to 80 minut. Cením si jeho výkonu. To bylo podstatné, aby vydržel a nezranil se. Neměli jsme jiného hrotového hráče.

A ještě se musel brzy střídat zraněného obránce Václava Jemelku.

Pocítil svalový problém, tahání, nemá cenu riskovat. Snad to nebude nic vážného, potřebuje pár dní volno. Také toho má dost. Myslím, že to bude k dalšímu zápasu dobré.

Jak se vám líbil výkon týmu?

Proti zápasu se Slováckem, kdy jsme postrádali energii, jsme ji znovu našli. Prospěly nám tři dny volna a také jsme změnili rozestavení na čtyřku vzadu. Trénovali jsme to v létě, vrátili se k tomu a kluci to dobře zvládli. Bylo to vynucené. Už nám nezbyli hráči na náš osvědčený systém 3-4-3 nebo 3-5-2. Trošku komplikovaná situace, jsem rád, jak jsme se s tím vypořádali. Vítězství si strašně vážíme. Měli jsme dobré kombinační akce, byl to otevřený zápas. Až když jsme vedli 3:1, tvrdě jsem vyžadoval dát to do bloku a už se do ničeho moc nepouštět. Využili jsme chyb Sigmy. Také jsme nějaké udělali, ale podržel nás Viktor Baier. Znovu ukázal svůj obrovský talent, ještě musí zlepšit nohy.

Vypadalo to, že jste obrat zvládli s přehledem.

Byl to velice obtížný zápas, protože mám k Sigmě Olomouc velký respekt - k tomu, jaký hraje v poslední době fotbal. I když možná by si mojí kamarádi, trenéři Venca Jílek s Jirkou Saňákem, přáli lepší výsledky. Pět zápasů nevyhráli, ale herní projev je dobrý, náročný pro soupeře - presink, intenzita, tlak, rychlost, náběhy. Cením si i reakce na rychle obdrženou branku a rychlého obratu.

Co jste si říkal po inkasované brance v 7. minutě?

Zlobil jsem se na jednoho hráče, který nezachytil střelce branky a musel ho zachytit, má to v popisu práce. Nebudu našeho borce jmenovat, ale on to potom hodně napravil.

Pavel Šulc, který dal dva góly. Pod vaším vedením se herně dost zvedl. Prošel nějakou změnou?

Každý ví, že je to talentovaný hráč a jak ten čas běží a získává zápasy i na evropské scéně, tak ho to samo o sobě rozvíjí. Já bych si žádné zásluhy nedělal. Má jediná zásluha je, že na něj šlapu.

Potřebuje to?

Jako sůl.

Byli jste pod určitým tlakem po porážce se Slováckem?

Jakým tlakem? My víme, v jakém jsme stavu - jsme rozsekaní jak nudle. Máme zraněné hráče, vyšťavené asi z patnácti anglických týdnů po sobě. Ať si to někdo zkusí. Žádný tlak jsme si na sebe nevytvářeli, potřebovali jsme se zregenerovat.

Pořád jste ve třech soutěžích. Jak důležitý je pro vás MOL Cup?

Je. Po zápase dokonce říkal pan Šádek, že jsme po dlouhé době v jarní části. Chceme se pokusit dostat co nejdál. Klademe na to váhu, ale je těch soutěží víc a je to náročné. Chceme být zdraví, pak se dá hrát všecko.