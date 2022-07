Poslouchá mámu i ženu. Teď chci poslední slovo, říká varnsdorfský kouč Holeňák

46letý rodák z Gottwaldova, nynějšího Zlína, se po letech v roli asistenta osamostatnil. Liberec vyměnil za Varnsdorf, první ligu za druhou. „Z pozice asistenta mi to rozhodující slovo chybělo, teď ho mám. Potřeboval jsem do toho dozrát, abych dělal správná rozhodnutí,“ osvětlil.

Do přípravy vstoupil plný elánu, který cítí i z hráčů. „Užívám si to, mám výborné asistenty,“ myslel Petra Papouška a Radka Porcala. Do Kotliny mohl už dřív, jenže majitele klubu Vlastimila Gabriela s díky odmítl: „Vysvětlil jsem mu, že není vhodná doba. Že chci načerpat praxi. Navíc jsme hráli Evropskou ligu. Teď jsem si řekl, že je pravá chvíle, snad ty zkušenosti budu umět prodat.“

Hráči, které ve Varnsdorfu našel, pro něj nejsou neznámí. „Většina ligových trenérů 2. ligu sleduje pro případné doplnění. Já měl o Slovanu přehled, je to kousek. Skoro polovinu jsem v minulosti trénoval, buď v mládeži, nebo v béčku Liberce či v reprezentaci s Lubošem Kozlem. V tom problém nebyl.“

A necítí ho ani v příchodu afrických fotbalistů, neboť do klubu vstupuje africký investor. „Když prokážou kvalitu a budou šikovní, proč ne? Nebráníme se spolupráci. My ve Varnsdorfu určitě nejsme rasisti.“

Že by si diktoval, kolik posil chce, to ne. „Kdyby přišel zkušený trenér, možná by do toho panu Gabrielovi víc brblal. Já jako mladý nezkušený začátečník si nemůžu moc vyskakovat. Bude to na rozumné domluvě nás obou, ke kompromisu vždy dojdeme. Je to ale jasné, pan Gabriel je šéf a může si dělat, co chce,“ usmívá se český šampion s Libercem.

Jeho varnsdorfský předchůdce Pavel Drsek dotáhl Slovan na skvělé 6. místo. „Varnsdorf jednu dobu lítá v oblacích, pak je na hraně sestupu, potom zase v oblacích... teď ta křivka vychází dolů. Já budu dělat všechno, aby tak nebylo,“ slíbil Holeňák. „Chceme minimálně potvrdit minulou sezonu, nebo být o fous lepší. Pavel Drsek je výborný trenér a můj kamarád, už jsem mu poděkoval, že mi nastavil takhle vysokou laťku.“

Ovšem šéf Gabriel trenéry drží, i když se nedaří. „Je to příjemnější, ale že bych si vybíral angažmá podle toho, kde se trenéři vyhazují a kde ne, to ne,“ usmál se novic.

„Sám vím, že musím něco předvést, výsledky k tomu patří. Sám na sebe budu vytvářet tlak.“