Půl roku a konec. Trenér Brožek skončil v olomouckém béčku na vlastní žádost

„Mrzí mě to kvůli rozdělané práci. Sigmu považuji za velmi dobrý klub, nicméně potřebuji v tuto chvíli vyřešit osobní záležitost. Proto jsem se po konzultaci s rodinou rozhodl požádat o ukončení smlouvy,“ uvedl Brožek, jenž v Olomouci skončí ke konci roku.

Béčko Olomouce skončilo podzimní část Chance Národní ligy na jedenáctém místě se ziskem 19 bodů. Sigmáci pod jeho vedením neprohráli na podzim žádný z osmi domácích zápasů.

„Na jaře jsem trénoval Opavu a taky jsem doma neprohrál, teď se mi podařilo to samé na podzim i v Sigmě. Je to fajn bilance, ale měli jsme být lepší. I doma jsme totiž zbytečně poztráceli nějaké body. Měli jsme na to, abychom ve všech domácích remízových zápasech zvítězili. Popravdě jsem si myslel, že doma získáme o čtyři body více,“ prohlásil Brožek po posledním domácím zápase podzimu proti Líšni (1:1)

„Trenérovi děkujeme za odvedenou práci. Nového trenéra béčka chceme představit co nejdříve,“ sdělil sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

Pomyslnou Brožkovou rozlučkou bude páteční přátelský zápas olomouckého béčka s Brnem. Brožek dříve figuroval jako skaut ve Slavii Praha, zaměřoval se především na africký trh. Ve Vlašimi se staral o spolupráci se Spartou, coby trenér oslavil s Táborskem postup do druhé ligy. V minulém ročníku trénoval Opavu, se kterou dokráčel až do semifinále MOL Cupu.