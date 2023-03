Hledal Afričany pro Slavii, teď chce opět trénovat. Chybělo mi to, tvrdí Brožek

Proč jste skončil ve Slavii?

Nemám k tomu úplně tolik informací. Ale je to strategický krok klubu, který svůj zájem přesunul na jiné projekty.

Jaký to byl pro vás rok a půl?

Jsem strašně vděčný, že jsem v klubu mohl působit. Bylo to skvělé období, kdy jsem nasál know-how a poznal, jak to ve Slavii chodí. Klub má navíc mezinárodní přesah a kvalitní akademii. Obohatil mě i její skauting, analýza či koučink. Navíc jsem ve Slavii zažil léta jako teenager, takže to byl pro mě i takový návrat do minulosti.