Olomouc přivedla odborníka na Nigerijce. Ladil hráče pro Spartu i Slavii

„Když jsem ve Slezsku v Opavě řekl, že tohle je moje první angažmá na Moravě, hned mě praštili po hlavě,“ směje se rodák ze středních Čech, který od nové sezony povede jako hlavní trenér druholigový B tým Sigmy Olomouc.

Má na co navazovat. Olomoučané naposledy skončili na senzačním druhém místě FNL, což tehdejšího trenéra Tomáše Janotku katapultovalo až ke koučování A mužstva.

„Samozřejmě že jsem to sledoval. Byl to obrovský úspěch. Sešlo se hodně faktorů – fantastická kabina, skvělý trenér, dobrá organizace a způsob hry. Ale primární úkol pro B týmy je vždycky stejný. Zachovat soutěž i pro další generaci hráčů z akademie,“ přemítá Brožek.

Nový trenér fotbalistů Opavy Miloslav Brožek (vlevo) se raduje z vítězství.

Očekávání však budou po minulém umístění velká.

Je to nasnadě, jako když je skokan o tyči Duplantis sám v soutěži. Říkáte si, že laťka je tak vysoko, že ji nemůže nikdo přeskočit. Nechci říkat, že budeme hrát níž nebo výš než loni, druhá liga je strašně vyrovnaná. Celou republikou zaznělo, jak fantastický ročník Sigma měla. Já nevím, jestli na něj budeme schopní navázat. Pro mě je zásadní, abychom se rozvíjeli a posouvali hráče, abychom to propojili s áčkem. Chceme spoustu provázanosti. Rozhodně to není tak, že mám jediný cíl, a to být lepší než minulý ročník. Podle mě to ani nejde. Chceme hrát dobrý fotbal a posouvat hráče dopředu, do ligy. Abychom i my jako béčko byli nápomocní k tomu, že áčko udělá nejlepší možné výsledky.

Chcete pracovat i s hráči z akademie?

Jednoznačně. Budeme v kontaktu s panem trenérem Chromým, olomoucká akademie má spoustu hráčů, kteří hrají v reprezentaci. Chceme zachovat návaznost, aby se hráči nemuseli měřit, bez urážky, s amatéry ze třetí ligy, byť MSFL má velkou úroveň. Hlavní je tedy zachovat druhou ligu, ideálně v nějaké kvalitě, posouvat hráče a hrát dobrý fotbal. Abychom si to na konci sezony mohli vyhodnotit tak, že máme druhou ligu, hráče z béčka v první lize a hráče z akademie v béčku. Myslím si, že druhá liga v přechodu hrozně pomáhá a je skvělé, že tady je. Vidíte to i dnes na přípravě áčka, je tam spousta hráčů, kteří loni byli v béčku, což je dáno tím, jak byl minulý i předminulý ročník úspěšný.

Znáte hráče, se kterými budete pracovat?

Zvenku znám všechny hráče. Nejen, že se důkladně připravuji na soupeře, ale jsem ve druhé lize dlouho, takže to dlouhodobě sleduji. Rád jezdím na zápasy, sledovat je živě je pro mě daleko lepší a plnohodnotnější než záznamy z videa. Ale samozřejmě neznám hráče mentálně, z tréninku, nevím, jak reagují. To mě teprve čeká a těším se na to.

Jak probíhala jednání o vašem přesunu do Sigmy?

K jednání došlo záhy poté, co vyšlo v novinách, že budu končit v Opavě. Zavolal mi Adam Košař (vedoucí mužstva), poté i pan Minář (sportovní manažer) a začali jsme se bavit, jestli bych měl vůbec zájem jít do Olomouce. Říkal jsem, že je to výzva. Olomouc je velká značka, má jednu z nejlepších akademií v republice. Rozvoj hráčů je pro trenéra velká zodpovědnost. Pro mě je to prestižní angažmá. Hned jsem o tom začal uvažovat, i když jsem měl nabídek víc. Nakonec převážila tato nabídka, které si moc vážím.

Jste připravený na to, že úloha B týmu Sigmy je odlišná od úkolů, které jste měl v Opavě?

Trenérsky vycházím z relativně skromných podmínek. Trénoval jsem na všech úrovních, jsem připravený na to, že třeba nebudu mít na tréninku dvacet hráčů. Budu muset rychle a přesně reagovat, což mě právě baví. Člověka to rozvíjí, není to rutina. Budeme spolupracovat s akademií, s áčkem, podle toho, kdo půjde a nepůjde na zápasy. Bude to pestré a na to se těším.

ZAČÁTKY V ČESKU. Zleva trenér Táborska Miloslav Brožek, Abdallah Sima a jeho agent Daniel Chrysostome.

Ve středu jste zahájil přípravu, v sobotu už jste hráli první přátelák právě proti Opavě. Jak vypadá kádr?

Ve středu jsme trénovali pouze s deseti hráči. Byl jsem pro to, aby hráči, kteří skončili v dorostu, měli delší dovolenou. Jednak skončili před čtrnácti dny, a jednak je čeká náročný přechod do dospělého fotbalu. Pár kluků z ročníku '06 s námi jelo v sobotu na zápas, bylo to specifické. Bral jsem to jako zkušenost pro ty hráče, protože takovou šanci už třeba nebudou muset dostat. V lize totiž budeme nastupovat v jiném složení. Plnohodnotná příprava nám vlastně začíná teprve až teď. Vrací se hráči z hostování a někteří áčkaři po zranění, protože áčko odjelo na soustředění do Polska.

Tušíte, kdy bude áčko zužovat mančaft a vy tak budete vědět, kdo vlastně bude ve vašem týmu nastupovat?

Je to na Tomášovi Janotkovi, ten si musí říct, co mu vyhovuje, s jakými hráči bude počítat. Teď ho nechte dýchat, ať si vybere to nejlepší. Pak to propadne k nám. A to „propadne“ myslím v dobrém. Nahoru šla totiž spousta hráčů. A kdo třeba ještě nebude na úrovni první ligy, bude muset znovu najít energii a motivaci poprat se o to v béčku, být tu nejlepší a zase si říct o posun. I tohle pro mě bude výzva, udržet ty hráče pořád namotivované.

Když jste zmínil Tomáše Janotku, musím se zeptat, zda ve vašem přesunu do Olomouce hrálo roli i jeho angažmá u A týmu. Přece jen jde o jeho vůbec první trenérskou zkušenost v první lize, je tak nasnadě si pomyslet, že můžete fungovat jako záloha, kdyby se něco pokazilo. Přemýšlel jste o tom?

Přemýšlel jsem, že Sigma B je blízko k lize, to se mi na tom líbí, Sigma je velká značka. Ale vůbec jsem neuvažoval nad tím, že bych měl teď aspiraci na to, jít do ligy. Já mám aspiraci splnit svůj úkol v béčku.

A vnímáte tedy angažmá v Sigmě B jako kariérní posun? Druhou ligu totiž hrála i Opava, odkud do Olomouce přicházíte.

To je dobrá otázka. Opava je regionálně silný klub s tradicí a silou. Určitě jsem nepočítal s tím, že tam budu jenom rok, ale nechtěl jsem hrát druhé housle ani ve druhé lize. Přišel jsem tam předminulou sezonu, šest kol do konce, byli jsme de facto poslední. Zachránili jsme to a rok nato jsme vykopali šesté místo a semifinále v poháru. Troufnu si říct, že jsme se posunuli ve všech činnostech. I tak to ale bylo jedno z mých nejtěžších angažmá, ne-li to vůbec nejtěžší. V těch podmínkách považuju to, čeho jsme dosáhli, za úspěch. Teď se klub posouvá dopředu, je tam nová vlastnická struktura, přeji jim, ať se jim daří, ale já se chtěl posunout. Takže ano, vnímám to jako posun správným směrem. Kdybych si to nemyslel, nešel bych sem. Ale pořád to beru s pokorou.

Opavský trenér Miloslav Brožek po postupu do semifinále poháru přes pražskou Duklu.

V Olomouci jste studoval trenérskou licenci, že? Takže se vlastně tak trochu vracíte.

To už je hodně vousaté. (směje se) Ale ano, dělal jsem tu půlku A licence a i to byl jeden z faktorů. Olomouc mám za krásné město a Sigmu za dobrý klub.

Ve Slavii jste pracoval jako skaut afrických hráčů, za sebou máte i cestu přímo do Nigérie. Béčko Sigmy mělo loni v kádru hned čtyři Nigerijce. V čem jsou jejich největší specifika?

Za ta léta se člověk snaží poznat jejich mentalitu, přemýšlení, jak reagují. Vždycky se snažíte stoprocentně využít jejich potenciál. Já je chci rozvíjet, ne zkazit. Chci, aby nestagnovali. Jako trenér musíte vnímat jejich potřeby a oni zase musí vnímat potřeby klubu. Nesmí to být tak, že dostanou smlouvu a začnou výkonnostně stagnovat. U afrických hráčů je důležitý charakter a nastavení, pro vás je zase důležité, že s nimi nemůžete opomenout komunikovat, což si myslím, že Sigma dělá velmi dobře. Já s tím zkušenost mám a chci jediné: aby byli prospěšní pro tým.