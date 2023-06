Do Tábora se vrátím, věří trenér Brožek. Vzít Opavu byl podle něj risk

Vyznává koncepční a dlouhodobou práci. Na konci uplynulé sezony však 48letý trenér Miloslav Brožek přijal zcela opačnou výzvu. Za šest kol měl zachránit Opavu ve druhé lize. To se mu na poslední chvíli povedlo a slezský celek bude trénovat i v další sezoně, i když byla varianta, že by se vrátil do Tábora.

Jaká to pro vás byla výzva?

Velká. Věděl jsem, že mohu hodně ztratit, ale záchranou také dost získat. Bylo to krátké a intenzivní, ale zároveň moje nejtěžší angažmá.

Záchrany jste dosáhli až obratem v nastavení posledního zápasu. Pořád jste věřil?

Jistě. Nepřestal jsem pochybovat o tom, že to zvládneme, i když naše situace nebyla lehká. Od konce září tým nevyhrál ani jednou a najednou jsme museli být v posledních šesti kolech jedni z nejlepších v soutěži. Čekaly nás čtyři týmy z čela tabulky a dva ze spodku, takže i soupeři měli o co hrát. Jako jediní jsme na jaře porazili postupující Karvinou, zvládli i další zápasy a celé to nakonec dobře dopadlo.

Opavské udržení v soutěži i trochu odporuje statistikám. Každý tým si pár kol před koncem počítá, s kým bude bodovat, ale každému to vyjít nemůže.

Ano, bylo to trochu bláhové. Ale ani tyto spekulace a propočty vás neminou. V poslední části sezony je nutné to vnímat a také si vybírat soupeře, přes které se zachráníte. Nikdy to ale nejde bez vlastních výsledků. My jsme hráli na hranici možností a všechna tři vítězství se rodila hodně těžce.

Dokážete sám říci, jaký byl váš hlavní přínos?

Hráči museli okamžitě přijmout moje myšlenky. Nebyl čas na seznamování. Ale odezvu jsem měl od týmu i vedení velmi dobrou. Můj přínos mohl být úspěšný jen tak, jak byl od začátku vnímaný. Nicméně Opava je fotbalové město, bývalý ligový tým. Byla by škoda, kdyby opustila i druhou nejvyšší soutěž.

Zažil jste někdy takovou situaci? Do klubu jste navíc šel jako třetí trenér v dané sezoně.

Takhle krizové angažmá na pět týdnů jsem nezažil. Ale pamatuji si vyprávění kolegů, kteří do toho takhle vpadli. Je důležité, jak se trenér v místě adaptuje a jak ho tam přijmou. Mně se to podařilo dobře a rychle. Měl jsem velkou víru v úspěch, i když jsem věděl, že je to riskantní. Mnohokrát se stalo, že taková situace nedopadla dobře.

Opavu jste mohl převzít už o kolo dřív, kdy hrála v Táboře?

Ano, nabídku jsem měl, ale s díky jsem ji odmítl. Nedokázal jsem si představit, že bych jel do Tábora bojovat o body, když oni navíc také byli namočení v boji o záchranu. Pod to bych se případně podepsat nechtěl. Až se v příští sezoně potkáme v soutěži znovu, tak už to bude jiné.

Táborsko tehdy vyhrálo 1:0. Jak jste utkání sledoval?

Fandím týmům, ve kterých jsem působil. Takže jsem chtěl, aby se Tábor zachránil. Ale zároveň jsem i profesně studoval hru a hráče Opavy, kdyby došlo na variantu, že ji budu trénovat.

Díky povedenému závěru se Táborsko dostalo až na sedmé místo. Jak jste viděl váš bývalý tým?

Konec se jim povedl a tým potvrdil kvalitu. Jeho síla a soudržnost se ukázala v důležitých domácích zápasech, které týmu zajistily klid.

Táborsko se spojilo s Lomem a podnikatelem Petrem Kolářem. Byl to logický krok?

Logický a skvělý. Pan Kolář dává do sportu srdce, díky němu se posílilo místní zázemí. Je dobře, že vyslyšel volání řady lidí v okolí. Celkově mám na Tábor jen dobré vzpomínky, cítil jsem se tam příjemně. Dělají tam srdcaři a dodnes se těží z práce pánů Smrže, Balíka, Větrovského, Samce, Holuba nebo Dvořáka. A Martin Vozábal, to byla nejlepší posila za poslední roky.

Byl ve hře váš návrat?

Jistá možnost to byla. Jednou se tam rád vrátím, ale teď klub po sloučení s Lomem teprve tvořil svoji strategii na delší období. Navíc trenér Nádvorník byl úspěšný, také začne novou sezonu od začátku. Nikam se netlačím a klubu přeji jenom to nejlepší.

Muhamed Tijani má z Ostravy namířeno do Slavie a může znamenat další velký přestup hráče, který byl v Táborsku. Jak si na něj pamatujete?

Přišel vyhořelý po hostováních. Podařilo se nám ho nakopnout a pak to byl náš klíčový hráč. Jsem rád, že jsme mu pomohli, a je hezké, že se asi brzy zařadí mezi skvělé a úspěšné hráče, kteří Táborskem prošli.

V Opavě budete pokračovat. Proč jste se tak rozhodl?

Nebylo to lehké. Rodinu mám daleko, ale cítím, že v Opavě mi zůstala rozdělaná práce. Povedla se nám záchrana, teď budou ambice vyšší, a to klubu i ty moje.

Ve vedení klubu pracuje budějovický rodák a bývalý obránce Martin Latka. Jak si rozumíte?

Už jsme se znali dřív. Je to pro mě jeden z pilířů fungování klubu. Sedí mi i lidsky, má přehled, není to už žádný nováček. Líbí se mi jeho pohled na fotbal.