Pořád jsem bijec. Kopečný o návratu do Zlína, potížích v Opavě i mafiánech v Senici

„Trošku jsem se bál, že se bude druhá liga podceňovat. Ale zkušenost zatím vyhrává,“ říká zlínský odchovanec, který se ve třiceti letech vrátil domů, aby mateřskému klubu pomohl zpátky do první ligy.

„Nikoho extra nepřehrajeme, ale my si počkáme, a když máme příležitost, ten gól dáme. A kvalita týmů není taková, aby každou šanci proměnily. Navíc máme v bráně Standu Dostála. V produktivitě je asi největší rozdíl mezi první a druhou ligou,“ srovnává Kopečný před pátečním domácím duelem s Opavou, kde naposledy působil.

Zlínský dres jste oblékl po šesti letech. Comeback jste plánoval?

Vždycky jsem si to přál. Chtěl jsem se vrátit domů se zkušenostmi, které jsem nasbíral v jiných klubech. Zlepšil jsem se i fotbalově, i když jsem pořád bijec. Chtěl jsem se ještě ukázat rodině, kamarádům.

Přišel jste až po úvodním kole, přitom návrat byl na spadnutí už dva měsíce předtím. Proč to nevyšlo?

Sám ani nevím. Byl jsem volný hráč a byl jsem ve spojení s Broňou Červenkou (trenér) už od konce minulé sezony. Myslel jsem, že to bude jasná věc, bavili jsme se o podmínkách, ale pak se to nějak zamotalo. Vedení si možná myslelo, že bych nepomohl.

Když se v prvním kole zranil Buchvaldek a vykartoval Reiter, Zlín okamžitě zareagoval. Čekal jste na telefonát?

Už jsem nevěřil, že by se to mohlo znovu otevřít. Když se v neděli večer ozval Zdeněk Grygera, byl jsem hodně zaskočený a překvapený.

Pár let předtím jste měl zpátky do Zlína nakročeno. Kdy to bylo?

Když tady trénoval Honza Jelínek. Po skončení v Českých Budějovicích jsem byl volným hráčem a po operaci jsem se rozehrával v Táboře. Potkali jsme se s Jeldou, ale musel bych čekat, protože ve Zlíně řešili jiné hráče, a nakonec vzali Adama Hlouška. Navíc jsem dal předtím slovo Opavě.

Zlínský trenér Bronislav Červenka.

Ve vašem příchodu sehrál zásadní roli Bronislav Červenka. Vy se znáte ještě ze společného působení v tehdy třetiligovém Hulíně.

Vzájemně víme, co od sebe můžeme očekávat. Kdyby tady netrénoval, nebyl bych ve Zlíně ani já.

Tykáte si. Jaký je jako trenér?

Pro mě je to víceméně podobné. Když jsem hrál v Hulíně, měl jsem nějakých dvacet let a on končil kariéru. K starším a zkušeným jsem vždycky vzhlížel, respektoval je, ve Zlíně třeba Davida Hubáčka. I když mu tykám, mám k němu velký respekt.

Hned vás postavil do základu a odehrál jste kompletní porci 900 minut. Jak těžké to pro vás bylo?

I když jsem byl v létě bez angažmá, hodně jsem se připravoval, abych byl nachystaný, kdyby přišlo. Musím říct, že jsem trénoval fakt hodně. Až jsem si říkal, jestli to nepřeháním, abych se nezranil. Ale díky tomu jsem mohl naskočit hned od prvního zápasu a fyzicky nebyl žádný problém. Chyběl mi týmový trénink, ale to se po pár týdnech srovnalo. Přál jsem si odehrát každou minutu. U obránce je to jednodušší. Když se daří, v defenzivě se změny moc nedělají.

Trénoval jste v létě vyloženě individuálně?

Nakombinoval jsem to. Určité kondiční věci jsem dělal sám – sílu, běžecké tréninky na oválech nebo v lese. Mám také trenéra a kamaráda Petra Štěpaníka, který mi domlouval kluky z nižších soutěží, třeba z divize, se kterými jsme si udělali minitrénink ve čtyřech. To mi také hodně pomohlo. Ke konci jsem byl více než týden v Kroměříži. Cítil jsem, že potřebuji trénovat ve více lidech.

Kdyby to neklaplo ve Zlíně, hrál byste v Kroměříži třetí ligu?

Asi by to tak dopadlo. Touha být doma, netrhat rodinu byla obrovská.

Prošel jste spoustou klubů. Kde vám bylo nejlépe?

Když vezmu fotbal i rodinu, tak nejvíce spokojení jsme byli v Opavě. Až mě to překvapilo. Město je menší, ale měli jsme vyžití pro rodinu, i okolí bylo pěkné. Opava nám přirostla k srdci, našli jsme si tam přátele i mimo fotbal. Měli jsme to také blízko domů. Ale líbilo se nám všude. Hradec Králové je pěkné město. Fotbalově jsem si to představoval jinak. Myslel jsem, že hned postoupíme do první ligy, vyšlo to až později. I proto jsem vzal České Budějovice, pak jsem hostoval v Senici, kde se to vyvedlo nejméně, pokud jde o život i fotbal. Finančně to bylo špatné, protože klub zkrachoval. Lidé z vedení byli takoví mafiáni.

Zlínští fotbalisté slaví gól.

Jak se to projevovalo?

Třeba mě zavolali před majitele klubu s tím, že jsem zraněný a ať jim podepíši papír, že se vzdávám peněz. Že je do mě investovali a že už se jim nikdy nevrátí. Vyhrožovali mi, že mě pomluví v Česku. Byla to nepříjemná, ale cenná zkušenost. Ale zpětně, všude, kde jsem hrál, jsem byl rád. Poznal jsem spoustu nových lidí, bývalé reprezentanty – Milana Černého, Tomáše Sivoka, se kterým jsem byl v Budějovicích párkrát na pokoji při výjezdech. To byla obrovská persona, fotbalově i lidsky.

Ze Zlína jste odcházel v roce 2018. Proč?

Skončil trenér Páník, nedařilo se, trenéři se točili, byl jsem zraněný. Až přišel trenér Bílek, za kterého se týmu dařilo a už jsem absolutně necítil šanci se dostat do sestavy. Vnímal jsem, že po zranění to není ono. Chtěl jsem udělat změnu, nastal čas, abych zkusil něco jiného a poznal, jak to funguje jinde. Hradec mě hodně chtěl, měl vizi nového stadionu, postupu do nejvyšší soutěže. Říkal jsem si, že si vybuduji pozici, budeme v pěkném městě.

Mezitím Zlín spadl z první ligy, kterou jste pomáhal vykopat. Jak jste to na dálku vnímal?

Nejčastěji jsem byl v kontaktu se Staňou Dostálem (brankář). Hrozně mě to štvalo. I projev týmu. Bylo to pořád od desíti k pěti. Byl jsem z toho smutný. Viděl jsem hodně zápasů. Když jsem mohl, šel jsem na stadion. Jako Zlíňáka mě sestup hodně zasáhl. Jsem rád, že můžu být tady a pomoct s postupem zpátky.

Ze Zlína jste odcházel jako záložník. Teď jste čistokrevný obránce?

I v Opavě jsem občas nastupoval v záloze, ale moje úkoly jsou hlavně defenzivní, abych to vepředu případně doplnil a dal centr do vápna. Útočný hráč už ze mě nebude. V šestnáctce jsem důrazný, dokážu se srazit, protlačit míč, ale že bych něco tvořil, to ne. Potřebuji podporu spoluhráčů.

Zmínil jste gólmana Dostála. Je klíčovým hráčem?

Klobouk dolů před Dostym. Je výborný, máme v něm oporu, je to hodně důležité. Když byl mladší, měl výkyvy, už je klidnější. Zlepšil se ve všem. Jsme hrozně rádi, že ho máme.

Brankář Zlína Stanislav Dostál komunikuje se spoluhráči.

Věděl jste, že chce po sestupu za každou cenu odejít?

Měl jsem to od něj z první ruky, takže jsem se trošku bál, že půjde pryč. Nakonec zůstal. Skvělé, jak se s tím srovnal v hlavě. Má nejvíce nul, dostali jsme jen tři góly. A není to tak, že by na něj nic neletělo. Kolikrát na něj šli hráči sami, a vždycky to nějak chytne. Je to borec.

Po jedenácti kolech vedete soutěž. Zkuste srovnat tehdejší a aktuální sezonu.

To jsme měli také jízdu, ale až na jaře, když po panu Pulpitovi nastoupil pan Páník. Měli jsme dlouhou sérii výher, ale nakonec jsme postupovali ze třetího místa. Byl jsem mladý, přišlo mi to bezproblémové. Teď to vnímám jinak. Druhá liga se zvedla, je vyrovnanější. Zápasy zvládáme, někdy se štěstím, plus Standa něco chytne. Věřím, že udržíme náskok do konce podzimu a pak uděláme co nejrychleji kroky k našemu cíli.

Co říkáte na to, že se vás drží jenom Chrudim?

Je to velké překvapení. Nahoře jsem čekal Brno, Táborsko, ale ti se perou sami se sebou. Ale každý rok vyskočí nějaký tým a letos je to Chrudim. Viděl jsem je živě v Opavě, líbili se mi. Mají dobrou kostru týmu, která hraje dlouho spolu, plus mladé kluky. Dobře to poskládali, daří se jim.

Naposledy ale zaváhali a trhli jste se jim o tři body. Cítíte, že byste si i díky dohrávce s Jihlavou mohli vytvořit ještě větší náskok?

Jednoznačně. Máme dva domácí zápasy s Opavou a Jihlavou. Věřím, že je zkušeností zvládneme.

První půlku pak končíte vzájemným zápasem doma.

Tak daleko se nedíváme. I Opava teď bude těžký soupeř.

Pro vás to bude speciální duel. Mohl jste tam pokračovat?

Už půl roku před vypršením smlouvy jsem jim říkal, že novou nepodepíši, že bych se chtěl vrátit domů. Nedávalo mi to smysl, i kvůli ambicím. Moc jsem jim nevěřil. Překvapuje mě, že jsou tak nahoře, hodně se to tam točí, mění se majitelé. Co jsem řešil mimo fotbal, jsem jinde nezažil.