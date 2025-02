Máme na sobě terč, ví trenér Líšně. S Vrbou neměl jediný problém

„Stejně jsem se účastnil veškerého sportovního dění. Zarazilo mě, když jsem si přečetl, jak se po Pavlově konci vracím k týmu. Já od něj nikdy neodešel!“ říká v rozhovoru pro MF DNES 57letý muž, jenž brněnský klub trénuje už šestou sezonu. „Vyvinulo se to zkrátka takhle a já si nestěžuji,“ dodává.

Jak jste tedy bral vývoj angažmá Pavla Vrby, jenž nejprve převzal vaše místo, a pak nečekaně skončil ještě v průběhu přípravy?

Nebylo to mé rozhodnutí – ani jeho příchod, ani jeho odchod. Musel jsem to respektovat, vše spadalo pod vedení klubu. Já jeho angažmá vzal a mohu důrazně říct, že za celou dobu jsem neměl s Pavlem jediný problém. Fungovali jsme bez problémů a rozhodně jsem nebyl tím, kdo by ho vyhazoval. Absolutně odmítám spekulace, že by mezi námi vznikaly spory.

Ale jeho rychlý konec dosud nikdo pořádně nevyjasnil...

Je třeba respektovat prohlášení pana majitele (Igor Fait řekl, že k záležitosti se má právo vyjadřovat pouze Vrba sám), nechci k tomu říkat nic dalšího, nepřísluší mi to. Snad jen to, že mám velkou úctu k tomu, co Pavel Vrba v českém fotbale dokázal.

Manažer týmu Milan Valachovič a kouč Pavel Vrba pozorují fotbalisty Líšně na startu zimní přípravy.

Dobře, tak pojďme dál. Skromné podmínky malého klubu jsou s miliardářem v zádech minulostí. Jak vnímáte proměnu Líšně z lovné zvěře ve favorita?

Trénuji 30 let, prošel jsem si snad všemi situacemi. Mám za sebou mnoho postupů od I. B třídy až po druhou nejvyšší soutěž, a to i s dominantními mužstvy, která byla víc na očích. Ale jasně, máme na sobě nyní terč, strháváme pozornost a v klubu to cítíme. Rádi bychom ambice naplnili, protože tak si to nové vedení i pan majitel přejí.

Je takové přepnutí myšlení hodně náročné?

Je to obří krok. Už nemám sedat do auta a objíždět nižší ligy, abych našel neobjevené talenty. Najednou si můžeme dovolit to, na co jsme dříve nedosáhli. Vezměte si ukrajinského útočníka Arťoma Besedina. Já bych se o něm rád bavil už před rokem, ale byl pro nás něčím šíleným, naprosto nedostupným zbožím. Nicméně s novým vlastníkem se dvířka k takovým fotbalistům otvírají. Najednou si ho můžeme dovolit. Naše síť skautů rázem může svou pozornost otočit trochu jinam.

Účastní se nový majitel těchto jednání napřímo?

Je velmi aktivní a zajímá se, byť se zapojuje zejména na úrovni lidí kolem sebe. Komunikuje tedy s předsedou představenstva a sportovním ředitelem, kteří jeho záměry předávají k nám. Ale v minulém týdnu jsme měli poradu, na které byl pan Fait osobně. Přiletěl za námi do Turecka, šel se podívat na zápas. Zkrátka jak se blíží soutěž, jeho zájem je nejen větší, ale skutečně osobní a jde vidět.

Jak se vám pracuje v profesionální struktuře, když jste byl roky zvyklý, že si vše dohodnete jen s klubovým předsedou?

Pro mě je to vcelku podobné jako dřív. Nachystám takové to entrée, tedy sportovní stránku, zbytek dořeší vedení klubu. A tam už na to není pan předseda Karel Hladiš sám.

Změnily se výrazně i podmínky pro trénink?

I když jsme platili za malý klub, nebyly špatné ani v minulosti. Máme restauraci přímo na stadionu, posilovnu v areálu, dostupnou regeneraci. Po této stránce jsme nestrádali. Kluci, co k nám přišli ze Zbrojovky, si pochvalují, že oni museli za tímto servisem jezdit, my to máme v místě. Kde se posunujeme, to je personální stránka. Máme najednou na plný úvazek videoanalytika, kondičního trenéra, dvě fyzioterapeutky. Tohle jde více do kvality.

Do ní by měl jít i kádr. Líšeň v zimě postupně přivedla osm nových jmen. Sami fotbalisté často mluvili o vašem osobním přístupu a dlouhodobém zájmu. Jak moc jste se na přeměně kádru podílel?

Měl jsem už dopředu indicie od pana Hladiše, že se chystá velká dohoda. Dostal jsem tak instrukci, že se mám dívat i po hráčích, na které jsme dříve cílit nemohli. Pracoval jsem s tím tedy dopředu a snažil se je přesvědčit. Je hezké, když pak slyšíte, že tento přístup hráči ocení. Využíval jsem své jazykové vybavenosti, takže jsem například s Besedinem mluvil přímo. Stejně jsem ale oslovoval i Martina Pospíšila z Olomouce. Zkrátka první volám já.

I díky zkušeným posilám Líšeň do jara vstoupí v roli honce nejlepší trojice. Jste před víkendovým zápasem na hřišti rezervy pražské Slavie spokojený s připraveností týmu?

Vy novináři mluvíte o stíhací jízdě za baráží o první ligu, já ne.

Vždyť i z klubu zaznívalo, že právě takový je cíl.

Samozřejmě nemůžeme mít jiné ambice. Když do týmu majetkově vstoupí takový investor, snad nikdo nečeká, že by se mluvilo jinak. Já jsem ale poněkud pragmatičtější, protože druhou ligu velmi dobře znám. Zatím máme tým šitý horkou jehlou. Když se všechno ohledně klubu dotáhlo a bylo v prosinci jasné, že máme podporu nového majitele, tak už se soutěž nehrála. Máte pár týdnů na to, přivést hráče, musíte tým sehrát, a to je hodně krátký čas, aby si vše sedlo. Moje zkušenost, potvrzená sezonami v Líšni, je taková, že potřebujete půl roku, než si vše sedne a vy můžete hrát o nejvyšší příčky.

Dáváte si tedy prostor pro případ, že vše nepůjde ideálně?

Pochopitelně bychom chtěli vyhrát každý zápas, ale to soupeř chce také a s tím novým velkým terčem na sobě to nebudeme mít lehké. Samozřejmě máme ambice vše zvládnout, ale zaručit to nejde.

S jakým očekáváním tedy do jarní části vstupujete?

Nemáme to vůbec vyladěné, to říkám na rovinu. Někteří nováčci nám téměř nehráli, máme nějaké nemoci a zranění. Besedin neodehrál takřka nic, v Turecku místo přátelských utkání polykal antibiotika. Mionič je nemocný, Sokol se zranil, Otrísal si natáhl vazy v koleni. Zkrátka řešíme do poslední chvíle, kdo bude zdravý, vidíme nedotrénovanost.

Sedm bodů ztráty na barážovou pozici třetího Vyškova se ve čtrnácti zápasech ale dohnat dá.

Potřebujeme k tomu chytit start, sbírat body a dostat se co nejvýš. Přesto říkám, že tohle jaro beru jako čas k budování kádru. A když se to směrem k baráži nepovede letos, budeme mít jasný cíl v další sezoně. Pro mě je jarní část především čas na diagnostiku do budoucna.

Líšeňský styl posledních let je považován za defenzivní a často se z různých stran snášela kritika, že nejde o pěkný fotbal. Pořád si za ním coby autor stojíte?

Dá se čekat, že se náš fotbal se změnami v týmu promění. Pochopitelně bychom rádi přizpůsobili styl příchozím a byli silnější. Že jsme ale poslední roky nebyli atraktivní? Co je to atraktivní fotbal? Běžného fanouška stejně nakonec zajímají výsledky. V minulém týdnu jsem se díval v evropských pohárech na Plzeň a ta za zápas pořádně nerozehrála. Brankář vykopával míče nahoru a nějak to ukopali. Nakonec se napíše, že s přehledem po výhře 3:0 postoupili. A je to tak správně. Ať si každý říká, co chce.

A dá se čekat nová tvář Líšně?

Doteď jsme potřebovali hrát tvrdě a pragmaticky pro výsledek. Museli jsme sbírat body a třikrát jsme bojovali do posledních kol o účast v baráži. To já nazývám úspěšným obdobím.