Líšeň našla náhradu za Vrbu. Ambiciózní celek znovu povede Valachovič

Daněk míří ze Sparty do Lince, na hostování se chce rozehrát před Eurem

Český fotbalový reprezentant do 21 let Kryštof Daněk opustil Spartu a zamířil na půlroční hostování do Lince. Tým LASK má opci na případný přestup a v létě může dvaadvacetiletého ofenzivního...