Jsme pitomci kola a já idiot, bědoval po pokaženém závěru kouč Líšně

„Myslím si, že jsme si teď řekli o cenu za největší pitomce kola a já za největšího idiota kola,“ prohlásil viditelně otřesený líšeňský kouč Milan Valachovič.

Za klíčový moment označil svoje střídání v 83. minutě za příznivého stavu. „Ono se říká, oživte to, ale není pro hráče snadné vstoupit do rozběhnutého utkání. Chvilku trvá, než do toho naskočí. A nám se to nepovedlo. Kdybych do toho nesáhl, mohlo to být jinak. Udělal jsem chybu, měl jsem to nechat na taktické střídání v 90. minutě, věděl jsem to hned. Jsou zápasy, kdy to zvládáme, dneska ne. Hodnotím to jako totální kolaps nás všech,“ přiznal Valachovič.

K dovršení všeho Líšeň přenechala svoje první místo Příbrami. To však jejího kouče mrzelo ze všeho nejméně. Zpackanou koncovku si místo řešení v kabině prohlédl hned po utkání o samotě v klidu a svým hráčům ji plánoval pustit na začátku týdne také.

„My ale víme, že jsme poslední desetiminutovku nezvládli,“ pokrčil rameny jeho svěřenec Marek Matocha. „Tohle byl od nás zkrat. Gólových situací jsme si vytvořili dost, myslím si, že jsme zápas měli pod kontrolou. Je špatně, že jsme ho nedohráli,“ uznal.

Jeho tým potkal kolaps naprosto nečekaně. Líšeň si pod milovníkem italského fotbalu Valachovičem zakládá na obraně, v celé sezoně do soboty inkasovala jen šest gólů a měla nejlepší skóre ve druhé lize. O tuto vizitku během pěti minut přišla.

„Pro nás bylo nejdůležitější nesložit zbraně. Nikdy to není jednoduché, ale kluci se chopili šance. Máme hráče jako Koudelku, který když vycítí, že má možnost a prostor, tak ožije a hraje výborně. Na Pince jsem byl napřed naštvaný, že prohrál spoustu soubojů, a on na konci zápas rozhodl,“ rozebral koncovku prostějovský trenér Pavel Šustr. Svá střídání si na rozdíl od Valachoviče pochvaloval. „Chtěli jsme to oživit, nezabalit to,“ vysvětlil.

Za sáhnutím do sestavy hledal Valachovič začátek katastrofy vzdor tomu, že měnil jen jednoho hráče. Místo Davida Machalíka poslal na hřiště Erika Otrísala.

„Zároveň jsme posunuli Adriána Čermáka, což byl další zásah do hry. Navíc s Machalíkem na place bychom taky dokázali víc podržet míč, který jsme jen odkopávali,“ bědoval kouč Líšně.