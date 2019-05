Viktorku jsme tlačili. Ale bylo to zakleté, konstatoval chrudimský Ujec

Chrudim v derniéře, jejíž výsledek Pražanům nakonec pomohl k záchraně ve druhé lize, doplatila na mizerný start - už ve 22. minutě ztrácela 0:2. Svou roli v ležérním úvodu nanejvýš pravděpodobně sehrál fakt, že Ujcův tým si zajistil druholigovou příslušnost pro příští sezonu už o týden dříve bezbrankovou remízou v Prostějově.

„Myslím, že v naší hře byla až moc velká uvolněnost, v hlavách jsme měli, že už jsme zachránění, a soustředěnost nebyla taková, jaká by být měla,“ přiznává forvard. „Ale včas jsme si to uvědomili a nedopustili žádnou blamáž. Potom už jsme hráli, jak se má: poctivě,“ konstatuje.

Sám dokázal ještě v nastaveném čase první půle po povedené zasekávačce a přesné ráně snížit.

„Já měl gólovou šanci už za stavu 0:0. Vystřelil jsem a nějak se to tam zamotalo, někdo míč vykopl na brankové čáře,“ upozorňuje na příležitost z 8. minuty. „Před gólem Dan Vašulín šikovně prodloužil balon, obránci se už dostali přede mě. Zkusil jsem to seknout, vyšlo to,“ líčí Ujec.

Jenže to bylo, pokud jde branky, z chrudimské strany vše. Předtím i potom měli sice domácí řadu dalších příležitostí, přičemž dvakrát trefili břevno, avšak neujalo se nic.

„Tlačili jsme, chtěli jsme za tím vítězstvím jít. Ale bylo to zakleté. Za těch prvních dvacet minut jsme toho fotbalového boha naštvali,“ míní Ujec. „Spousta situací byla kolem vápna, kdy to je 50 na 50. Balon se může odrazit k nám, nebo nemusí... A vždycky se to přiklonilo k soupeři. Gólman Žižkova (Pavel Soukup) měl taky výborné zákroky, kterými chytil gólovky. Hodně je podržel,“ pokračuje fotbalista.

Nepovedený duel nemohl nic změnit na finálním 13. místě Chrudimi v tabulce - na sestupové příčky nakonec měla čtyři body k dobru.

„To nejdůležitější, záchrana, se povedlo,“ podotýká Ujec. „Ale určitě máme na čem pracovat, dostali jsme spoustu zbytečných gólů. Uvidíme, jak se to tu skloubí,“ přemítá. Poslední větou pak naráží na avizovaný konec trenéra Pavla Jirouska na chrudimské lavičce; s týmem má sice v plánu kouče přemlouvat, aby na lavičce setrval, ale to bude „mise“ s dost nejistým výsledkem.

Ujec v Chrudimi pokračovat bude; coby posila na hostování ze třetiligových Živanic se tu dobře „zabydlel“.

„Jelikož jsem z Pardubic, kluky z Chrudimi jsem znal - o to jsem to měl snazší. Do kabiny mě přijali dobře, za to jim děkuju,“ říká Ujec.

Za 14 jarních kol se šestkrát objevil v základní sestavě. O minuty se při tom vpředu musel dělit s Jirouskovým mužem číslo 1 Danielem Vašulínem a také s Petrem Rybičkou.

„Určitě bylo těžké se přes ně prosadit, oba jsou mladí. Na začátku jsem měl i kondiční handicap, všechno jsem musel dohánět. Ale se šancí, co mi trenér dal, jsem spokojený. Musím makat, je to na mně. Klukům se dařilo; třeba je pozvedlo i to, že jsem přišel já,“ věří Ujec.