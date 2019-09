Kolik stojí čtyři góly? Musím udělat zvláštní kolonku, říká slávista Škoda

Povedená střela, pak dvakrát kladivo hlavou a lehký gól do prázdné brány. Čtyři góly v zápase 3. kola Mol Cupu proti druholigovému Vyšehradu stihl za šestadvacet minut, čistý hattrick zvládl za třináct minut.

„V soutěžním zápase jsem dal jediný hattrick, čtyři góly asi ne. Možná někdy v Bohemce v divizi,“ vzpomínal Škoda.

Tři branky vstřelil v únoru 2015 v lize Liberci, tenkrát to byla jeho gólově nejpovedenější ligová sezona, na jejím konci měl devatenáct zásahů.

A teď proti Vyšehradu svou osobní bilanci na jeden zápas překonal.

Škoda o nasazení herce Jakuba Štáfka do zápasu „Původně jsem si říkal, že je to poměrně hloupý nápad. Říkal jsem si, že Vyšehrad jde přece hrát proti Slavii a udělají z toho takovou show. Když jsem pak ale seděl na střídačce a on střídal, tak mě to poměrně pobavilo. Ve finále to bylo vtipné. A kdyby nám dal gól? Říkali jsme si, že by to bylo poměrně nepříjemné, ale naštěstí hrál jenom deset minut a neměl moc času.“ Rozhovor se Štáfkem: Příště snad za Spartu Komentář: Tak trochu bizarní a nepatřičná show

„V jednu chvíli jsem si už říkal, že se mi do brány asi odrazí úplně všechno. Kdybych dal další, tak by to bylo určitě hezké, ale už jsem to nehrotil.“

Na hřišti zůstal hodinu, když střídal, fanoušci tleskali vestoje. A on už zase myslel na rodinu.

„Je to všechno úžasné, ale samozřejmě to nejúžasnější je, že se mi narodil syn. Byl to opravdu krásný pocit. Mám už druhého. Moc si to všechno užívám,“ líčil.

Mattias Škoda se narodil tři dny po předpokládaném termínu, kterým bylo 22. září. Porod tak zrovna vyšel na 25. září, tedy na den, kdy před 106 lety přišel na svět legendární slávistický útočník Josef Bican.

„Už mi to říkal trenér Řehák. Tvrdil, že se stejně narodí až na Pepiho a opravdu se to tak stalo,“ poznamenal třiatřicetiletý Škoda.

Hattrick, plus čtvrtý gól, narození syna. Týmová kasa od Škody jistě obdrží štědrý příspěvek.

„Za hattrick se platí docela dost. Taky mi to kluci už hlásili. Ale pokladník jsem já, takže si to rozhodnu sám,“ říkal s úsměvem. „A za čtyři góly musím udělat novou kolonku.“

A za novorozené dítě? „Jasně, to tam je taky.“