Petržela o odloženém finále: Počasí si s námi pohrálo, bylo by to o zdraví

„Pro náš pro všechny je to zvláštní situace. Málokdo se s tím setkal. Byli jsme nachystaní na zápas. Těšili jsme se, že to vypukne. Bohužel počasí nikdo neovlivní, neporučí mu. Trochu si s námi pohrálo,“ líčil Petržela.

Kdy jste začal tušit, že se finále odloží?

Jak jsme měli jít na rozcvičku ven, tak jsme viděli, jak voda teče dolů po schodech do šatny. Hřiště bylo pod vodou. Balon by se ani nekutálel, stál by ve vodě. To už bylo jasné, že se hrát nebude.

Chtěl někdo z vás hrát?

Ne. To je o zdraví. Nebylo by to koukatelné, nebavilo by to nás ani diváky. Nikdo by nic nezískal.

Je nějaká výhoda, že se bude hrát zřejmě až 18. května?

Žádná. Už je po sezoně. Všichni mají naplánované dovolené, zaplacené. Nikdo z hráčů není rád.

Chtěli jste nastoupit hned o den později ve čtvrtek?

Jak my tak i Sparta jsme chtěli. Ale prý je daný náhradní termín 18. května. Nevím, jestli se s tím dá něco dělat.

Bude těžké se znovu nabudit na finále?

Až se bude blížit ten den, tak se zase nahecujeme. S tím problémy nebudou.

Kolik lidí přijelo od vás z vesnice?

Hodně. Sháněl jsem dost lístků. Naštěstí to mají kousek domů. Horší to mají lidi z Prahy, kteří si vzali dovolenou, aby sem přijeli.

Co máte v plánu místo finále? Půjdete spolu sledovat semifinále Ligy mistrů?

Ještě jsme se nebavili. Všichni jsou trošku v šoku. Nikdo se s tím nesetkal, tak jsme všichni vykulení.

Jakou budete mít motivaci do zbytku ligy?

To nebude problém. Potrénujeme, připravíme se na příští zápas, jako by se nic nestalo.

Ze čtvrtého místa se už ale zřejmě nepohnete.

Hrajeme na Slavii, což se nestává každý den. Motivace bude. Vždycky chceš porazit Pražáky, Spartu, Slavii.

Navíc v boji o titul fandíte Plzni, že?

To je jasné. Doufám, že si to pohlídají. Měli by to zvládnout.

Co vy a Slovácko? Platí, že prodloužíte smlouvu o dvě sezony?

Mám ji na stole. Ještě je potřeba se o něčem pobavit, ale nemám s tím problém.

Takže to zvládnete těch 500 startů v nejvyšší soutěži.

Samozřejmě záleží na zdraví, ale kdybych udělal to pětikilo, bylo by to super.