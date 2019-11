V poháru liberecký Knobloch chytá, na šanci v lize ale stále čeká

Sedmadvacetiletý gólman odchytal za Liberec všechny letošní zápasy MOL Cupu: v Mariánských Lázních (5:2), s Prostějovem (3:1) a naposledy středeční osmifinále s Teplicemi, kdy udržel čisté konto a Slovan slavil postup po výhře 2:0. „Postup byl náš cíl. Jsem rád, že se v poháru se objevíme i na jaře,“ těšilo Knoblocha.

Během pohárového klání s Teplicemi musel řešit jen několik ošemetných situací. „V prvním poločase měly Teplice dvě střely, Jinak hrozily víceméně ze standardních situací. Ať už z rohu nebo ze strany, případně z centrovaných balonů. Z levé strany, odkud to kopal Mareš, to bylo nejvíce nebezpečné. Zahrával to výborně,“ podotkl Knobloch. „První poločas byl z mého pohledu vyrovnaný, ve druhém jsme byli herně i na počet brankových příležitostí určitě lepší, kluci hráli velmi dobře a soupeře přimáčkli,“ pochvaloval si.

Chvíli po přestávce z branky sledoval, jak jeho spoluhráči za stavu 0:0 nastřelují jen brankovou konstrukci. Musa dal břevno a tyč, do tyče pálil i Potočný. „Je to velmi nepříjemné, takové zápasy končívají remízou nebo se dokonce prohrávají,“ vrátil se k zahozeným šancím. „Nám k tomu taky moc nechybělo. Tomáš Malinský chytil gól na brankové čáře, když už balon letěl do brány,“ oddechl si.

Nakonec to z libereckého pohledu dopadlo dobře, chorvatský útočník Musa se napotřetí hlavou prosadil a na 2:0 dával v závěru střídající Kuchta.

Brankář Milan Knobloch přišel do Liberce letos v únoru z druholigových Pardubic, které už mu začaly být těsné. Předtím rodák z Městce Králové vystřídal lecjakou štaci. V mládí hrál za Nový Bydžov, pak za Hradec Králové či B-tým Mladé Boleslavi, prošel i Žižkovem a Živanicemi. Kromě fotbalu stihl na vysoké škole vystudovat obor mezinárodních vztahů a evropských studií.

V Pardubicích nakonec strávil celé čtyři roky, než si ho odtamtud vytáhl Liberec. „Jsem rád, že se mi podařil posun do Liberce, cítím se na ligu připravený. Počkám si, až se trenéři rozhodnou dát mi důvěru,“ říkal po svém příchodu pod Ještěd a pochvaloval si spolupráci s libereckým trenérem brankářů Markem Čechem.

Přes objev loňské sezony Filipa Nguyena se zatím v lize do branky neprosadil. Všech celkem 28 jarních a podzimních zápasů sledoval z hráčské lavičky. Zápasový rytmus mu chybí, ale zůstává pozitivní.

„Přes týden se udržujete, trénujete a když ta šance přijde, snažíme se všichni odvést maximum. Je to hlavně o mně a mém vnitřním pocitu, že se chci stále posouvat dopředu a snažit se být lepší,“ řekl koncem září po pohárové výhře nad Prostějovem gólman, který je zatím oporou Liberce alespoň v poháru. U Nisy má smlouvu do léta 2020.